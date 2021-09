Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Signify, företaget bakom varumärket Philips Hue , har tillkännagivit flera nya produkter från Wiz - ett annat smart belysningsmärke under paraplyet.

Wiz -linjen erbjuder liknande smarta hembelysning till Hue, men är kanske inte så välkänd. Det nya sortimentet kan förändra det.

En Wiz Hero Gen2 bordslampa är nu tillgänglig för £ 49,99. Den kan ställas in över hela färgspektrumet, plus kommer med förprogrammerade väckningslägen och läggdagslägen som gör att du sover eller hjälper dig att stiga på morgonen genom att långsamt justera omgivningsbelysningen.

Wiz Squire bordslampa är också tillgänglig nu, kostar 54,99 £ och kan användas på ett sidobord eller en bokhylla. Den levereras med en dubbel ljuszon design som både kan förvandla en tom vägg med färgat ljus och avge en mjuk glöd på sin vilande yta.

Nya avstämbara vita taklampor finns för £ 44,99 för 14W -versionen, £ 54,99 för 16W. De kan ställas in över hela det vita ljusspektrumet och levereras med ett cirkadiskt rytmläge. Detta gör att ljusen kan efterlikna övergången av solljus hela dagen.

Wiz Adria Daylight Dimmable och Warm Dimmable Ceiling Lights har satt vita ljus signaturer, men erbjuder också samma smart som resten av sortimentet. De kostar £ 31,99 styck.

Fullfärg och Tunable Build on Spot -lampor ger samma funktioner för spotbelysning, från 29,99 £. Medan en Wiz Smart Plus Type-E med effektmätare kommer att finnas tillgänglig från 1 oktober, till 17,99 £.

Alla Wiz smartbelysningsprodukter är kompatibla med en dedikerad app, plus röstassistenter, inklusive Alexa och Google Assistant. De är plug and play och kan enkelt anslutas till ditt Wi-Fi-nätverk och via Bluetooth.