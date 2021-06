Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hemsäkerhet är inte något som ska tas lätt på. I slutet av dagen är det säkerheten för dig och din familj som du tar hänsyn till. Ett av de bästa sätten att öka det är genom en smart säkerhetskamera.

Och en av de bästa du kan få är ANNKE W300 . Den är fylld med ett antal super användbara funktioner som gör att du kan vila lätt på natten med vetskap om att om något rör sig, kommer du att veta om det.

ANNKE W300 går ett steg över gamla suddiga bilder från det förflutna tack vare sin 1 / 2,9-tums bildsensor och 3,6 mm lins. Den levererar en High-Fidelity 2K Super HD-bild och spelar in videor i en upplösning som ser skarp och tydlig ut på alla skärmar. Den använder brett dynamiskt omfång, digital brusreducering och för att säkerställa att din bild aldrig blir förvrängd, dag eller natt.

Eftersom säkerhet är viktigast på natten, har ANNKE W300 100ft / 30m synvinkel mörkerseende. De två infraröda lysdioderna arbetar med IR-Cut-filter och andra omgivande ljus för att öka nattsynen, vilket ger en tydlig bild. Kombinera det med ett brett 70 º synfält, ingenting kan gömma sig i mörkret.

ANNKE W300 har 24-timmars inspelning eller rörelsedetektering med ett inbyggt TF-kort (Micro SD) på upp till 256 GB för gratis 20 dagars rullande lagring. Du kan också ansluta din W300 till ANNKE WS200-systemet för både 24/7 inspelning och rörelsedetektering utan att behöva ansluta till internet så att du alltid kan få den extra säkerhetsnivån.

Video H.264 + komprimering säkerställer att du inte tar slut på utrymme, samtidigt som du behåller en högkvalitativ bild. Du behöver mindre lagringsutrymme för att rymma en stor mängd bilder.

Om du åker ut på natten eller till och med under dagen kan du alltid komma åt dina kameror via din smartphone. Och du behöver inte ens ta din telefon eftersom den har Alexa röststyrning tillgänglig.

Med tvåvägsljudet kan du till och med chatta med den som befinner sig i närheten av kameran. Om det finns en leverans eller om en granne har kommit förbi för att säga hej kan du ha en snabb konversation via W300. Kamerorna fungerar med ett WIFI-anslutningsområde på 50 fot till 100 fot.

ANNKE W300 spelar inte bara in med en fantastisk 2K-upplösning - fångar allt runt den - men funktionen Motion Alerts skickar push-meddelanden till din telefon eller enhet om något rör sig framför kameran. Men det kommer inte att skicka dig några videor om humlor eller ekorrar, för den avancerade AI Human Shape Detection kan säga om det är valpen som förstör din blomplåster eller en person till något gott.

För att komma igång är det bara att ansluta kameran till ett eluttag, ladda ner gratisappen och ställa in kameran på din telefon så går det bra. Du får också gratis e-postvarningar.

Metallhöljet runt W300 är byggt för alla väderförhållanden. Den har en vattentät IP66-klass, så den tål allt annat än att simma. Och det är klassat att tåla en temperatur på -4 ° F / -20 ° C och en högsta temperatur på 140 ° F / 60 ° C. Om du lever under något av dessa förhållanden kommer du förmodligen att bryta innan det gör det.

Så om du vill öka säkerheten runt ditt hem och se till att din familj är säkrare än någonsin tidigare, är ANNKE W300 väl värt en titt. Den är tillgänglig nu på deras webbplats eller på Amazon.

