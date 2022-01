Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du någonsin har undrat varför vissa smarta hemenheter fungerar med vissa men inte andra motsvarigheter, vill du veta mer om Matter – den senaste trådlösa interoperabilitetsstandarden som hotar att skaka om branschen.

På gång sedan 2019, med företag som Apple, Google, Amazon, Samsung och Zigbee i centrum, har konstnären som tidigare var känd som ' Project CHIP ' nu förvandlats till ett glänsande, formaliserat varumärke - Matter.

Målet med Matter är fortfarande detsamma, men allt är nu inställt på att bli mycket mer officiellt. De stora namnen bakom protokollet kommer snart att slänga sina produkter i det nyligen förenade tillståndet, och det har oundvikligen en knock-on-effekt för konsumenterna.

Och som alltid kan det smarta hemmets ständigt föränderliga inre funktioner vara komplicerade att packa upp.

Det är därför vi har skapat den här förklaringen, där vi kommer att svara på exakt vad Matter är, vad företag faktiskt gör åt det och varför allt ... spelar roll.

Så, med det där obligatoriska sakrelaterade skämtet ur vägen, låt oss hoppa in.

Som vi redan har hänvisat till är Matter ett nytt interoperabilitetsprotokoll för smarta hem som lanserats som en gemensam ansträngning av en handfull av branschens största aktörer. Över 170 företag är involverade, där Apple, Samsung, Amazon, Google och Zigbee Alliance är de mest framstående namnen.

Så varför gjorde de det - vad är poängen? Tja, det smarta hemmet i sin nuvarande form är lite rörigt.

Kunder måste se till att dedikerade hubbar kan kopplas ihop med rätt kringutrustning, och även fatta beslut om vilka enheter som fungerar för deras hem baserat på vilken assistent och vilket ekosystem de redan är inbäddade i.

Det motsvarar att inte kunna växla mellan en spelkonsol för att spela samma spel, eller att vara instängd i en musikstreamingplattform på grund av ditt uppbyggda bibliotek.

Det smarta hemmet är dock ett vänligare slagfält än dessa områden, vilket är anledningen till att dessa företag har beslutat att göra hela systemet enklare för både tillverkare och konsumenter.

Målet med Matter är alltså att vara ett interoperabilitetsprotokoll med standarddatamodeller som säkerställer att smarta hemenheter kan fungera över olika ekosystem. Så en Amazon Echo Show-skärm borde hypotetiskt kunna fungera lika sömlöst med en Google Nest-dörrklocka som den gör med sina egna Ring-erbjudanden, till exempel.

Om du aldrig har insett det förut, är alla dina befintliga smarta hemenheter anslutna via de nuvarande dominerande krafterna - Zigbee och Z-Wave. Detta par, tillsammans med många andra, mindre radioprotokoll, såväl som Bluetooth, kommer inte bara plötsligt att sluta ansluta dina enheter nu när materia dyker upp.

Men med tanke på Zigbee Alliances roll i Matters skapelse - och, genom proxy, Zigbees trådlösa standard - är det mycket troligt att den fortsätter att utvecklas tillsammans, skapa en väg till Matter och kanske till och med slås samman i något skede.

Z-Waves framtid är mer intressant att observera. Och även om det kanske inte verkar vara en aktiv deltagare i Matter, är det fortfarande inblandat till viss del.

"Det är felaktigt att tro att Z-Wave sitter på andra sidan [Matter], det är vi inte," sa Mitch Klein, verkställande direktör på Z-Wave Alliance och direktör för strategiska partnerskap, Silicon Labs, nyligen till The Ambient .

"Jag tänker inte ge mig in på några av deras utmaningar, eftersom vi alla har dem. Men CHIP är fokuserat på IP. Visa mig en enhet som kan använda IP på ett batteri. Undviker det där kaninhålet, säger bara att det inte bara är Z-Wave, det är också Zigbee som behöver utveckla någon typ av kommunikationsväg till CHIP, och därför är vi faktiskt i kommunikation och arbetar med dem."

Thread, under tiden, är ett annat radioprotokoll som är inställt på att dela ut certifieringar för vissa Matter-godkända enheter. Vi har beskrivit karaktären och fördelarna i vår kompletta guide till Thread , men förväntar oss att den kommer att spela en allt viktigare roll när Matter utvecklas.

Matter har varit i spetsen av dessa stora varumärken för smarta hem, och nu när den initiala spänningen angående deras deltagande har tystnat, illustrerar var och en av dem exakt vad detta innebär att gå framåt.

Google var en av de första som gjorde detta i detalj. Som en del av ett blogginlägg som beskriver fyra steg som påverkar Googles bredare smarta hem, sa företaget att alla Nest-skärmar och högtalare kommer att uppdateras så att de kan styra enheter som godkänts av Matter. Det betyder att Google Assistant kommer att kunna styra vilken enhet som helst med Matter-stämpeln på.

Nyare enheter med stöd för Thread, som Google Nest Hub och Nest Wi-Fi, kommer också att vara Matter-anslutningshubbar, vilket gör det enklare att använda Matter-stödda enheter i hemmet.

Intressant nog noterade Google också att Nest-termostaten skulle stödja Matter (vilket betyder att ägare hypotetiskt skulle kunna få enheten styrd av en annan smart assistent), även om det inte fanns något ord om detsamma för den äldre Nest Learning Thermostat.

Google kommer också att stödja Matter via Android-telefoner, vilket bör ge enkel support för installation och kontroll via Google Home-appen och tredjeparts, proprietära alternativ.

Amazon är inte en av Google som kommer att uppgradera sin fjärde generation Echo till Thread, genom att använda protokollet för att skapa en brygga mellan sig själv och ett Wi-Fi-nätverk. Amazon-ägda Eero kommer också att stödja Matter, med de flesta av dess mesh-routrar som redan har trådstöd.

Det är ännu inte klart om andra Echo-modeller med Zigbee-chips inuti (samma teknik som kommer att uppgraderas i det fjärde Echo) också kommer att kunna fungera som en trådgränsrouter, men det verkar verkligen vara en möjlighet.

Apple har nu också lämnat några detaljer om Matter-integrering och sagt att den kommer att stödjas i iOS 15, vilket betyder att du kommer att kunna använda Home-appen för att hantera dina Matter-enheter. Stöd för Matter-tillbehör i Home-appen borde innebära mer flexibilitet i hur du ställer in ditt smarta hem och hur sömlöst det hela fungerar tillsammans.

Samsung har varit en mycket angelägen part, och noterar att hubben i deras SmartThings-plattform kommer att uppgraderas för att stödja Matter. Standarden kommer att kunna fungera som en kontroller för sina smartphones, TV-apparater och smarta apparater, även om det ännu inte är klart om detta kommer att ske via Wi-Fi eller Thread.

Den avgörande frågan är alltså vad detta egentligen betyder för dig och ditt smarta hem.

Vi har gått igenom hur Matter lovar att förenkla beslutsfattandet kring ekosystem och nya enheter, men hur är det med dina befintliga enheter? Får de stöd?

Tja, tyvärr beror detta verkligen på deras hårdvara. Ganska nya enheter som körs via Wi-Fi eller Thread bör uppgradera till Matter någon gång, antingen via en mjukvaruuppdatering eller via en brygga.

Det verkar dock osannolikt att enheter kommer att uppgraderas individuellt, enligt Z-Waves Klein via The Verge , med tanke på att IPv6 bär en tung mjukvarubörda som för de flesta produkter. Med det sagt, är det guldkant för dessa enheter att naven som de kommunicerar genom sannolikt kommer att uppgraderas eller överbryggas till Matter.

De bästa Google Home- och Nest Hub-erbjudanden för juli 2021 Förbi Chris Hall · 4 Januari 2022

Till exempel kommer Signify – företaget bakom Philips Hue och WiZ – att uppdatera gamla och nya Hue-utrustningar för att fungera med Matter (tack vare den Hue Hub), samtidigt som de bara tillhandahåller Matter-stöd till framtida WiZ-enheter.

Tillverkaren av smart belysning Nanoleaf har också nyligen meddelat att de kommer att ge Matter-stöd till både nuvarande och framtida enheter.

Och, som vi beskrev i avsnittet ovan, kommer Google också att ge stöd till Nest Thermostat, men inte äldre versioner av enheten.

Lång historia kort, alla smarta hemenheter som inte kommer att få en uppdatering för att ge Matter-support kommer sannolikt fortfarande att vara aktiva ett bra tag ännu.

Med tanke på att utrullningen av Matter nu också har försenats till 2022 , på grund av svårigheten att förbereda SDK och certifieringsprocessen, ger detta i teorin lite mer tid på befintliga enheter.

Men om Matter accelererar som den ska när den så småningom börjar ansluta enheter, bör äldre modeller sakta se en förlust av stöd under de närmaste åren, vilket uppenbarligen inte är idealiskt. Som tur är för konsumenterna handlar det inte om att kasta bort allt kit och börja om - tillverkare och CSA verkar göra allt de kan för att koppla ihop befintliga prylar.