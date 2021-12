Fler detaljer om Steam Deck har bekräftats innan lanseringen

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Valves Steam Deck kommer att släppas i februari 2022 och vi lär oss mer och mer när tiden närmar sig.

Företaget har avslöjat mycket om konsolen, med olika medier som får praktisk tid och mer avslöjas online.

Valve höll också en utvecklarkonferens i mitten av november för att ge djupare insikter i dess planer. Det som kom ut från den konferensen har dykt upp på Steamworks dokumentationssida tillsammans med informationen som redan finns på den officiella FAQ-sidan.

Det finns säkert några intressanta klumpar om hur Steam Deck fungerar som har kommit ur dessa dokument. Inklusive planer för den handhållna konsolen och hur den kommer att fungera. På FAQ-sidorna har Valve svarat på ett antal brännande frågor:

Skulle Valve vara intresserad av att ha några exklusiva titlar på Steam Deck?

Nej, det är inte så vettigt för oss. Det är en PC och den ska bara spela spel som en PC.

Hur många ljudkanaler stöder Steam Deck?

Vi stöder två när vi använder de inbyggda högtalarna, men vi stöder flera kanaler när vi använder HDMI eller Bluetooth.

Finns det några planer på att lägga till 5G eller LTE vid denna tidpunkt?

Inga planer på att lägga till mobiltelefoner, men du kan alltid koppla till din telefon.



Hur mycket VRAM har Steam Deck?



Steam Deck har 16 gigabyte enhetligt minne. En gigabyte som är dedikerad för GPU:n, men beroende på arbetsbelastning kan GPU:n komma åt upp till 8 GB.



Kommer Steam Deck-prestandan att vara annorlunda, beroende på om den är ansluten eller om den körs på batteri?



Vi är fokuserade på att ge dig full prestanda som är tillgänglig från APU:n både på batteri och när du är ansluten. Vår förväntning är att prestandan är densamma över hela linjen i båda konfigurationerna.



Stöder Deck endast helskärmsläge?

Steam-däcket kör automatiskt spel i helskärm som standard. Men om du släpper till skrivbordet kan du köra spel i fönsterläge.

Kommer Steam Deck att stödja VR?

Tekniskt är det möjligt. Vi har sett folk som jury riggar det, men vi har inte designat och optimerat Steam Deck för VR.

Kommer AMD FSR att införlivas i Steam Deck?

FSR är redan tillgängligt för vissa applikationer som stöder det. Spel som redan innehåller FSR kommer att fungera som de är, men även FSR-stöd kommer att ingå som en del av en framtida OS-version. När det väl händer kan spel potentiellt använda FSR även om spelen själva inte stöder det.

Stöder Steam Deck Local Multiplayer/Couch Co-op?

Definitivt - du kan spela lokal co-op på Steam Deck på några olika sätt. Du kan koppla in kontroller via Bluetooth eller direkt via USB. Du kan också spela med Remote Play Together, där andra spelare finns på andra kortlekar eller datorer.



När kommer Steam Deck att vara tillgängligt i fler länder?



Vi håller fortfarande på att slutföra planer med ett gäng andra länder och territorier. Inget fast att meddela eller bekräfta ännu, men vi kan säga att vi jobbar verkligen hårt på att göra Steam Deck tillgängligt i Japan och Australien.

Andra höjdpunkter från de vanligaste vanliga frågorna är tips om möjligheterna för användningsfall när Steam Deck äntligen kommer.

En sådan guldklimp är det faktum att ägare kommer att kunna lägga till flera Steam-konton till deras Steam Deck. Varje användarkonto kommer också att ha sina egna separata sparadata och inställningar. Så du kommer att kunna dela den med andra familjemedlemmar under en trevlig stund.

En annan intressant höjdpunkt är att Valve säger att Steam Deck också kan anslutas till en PC och sedan användas som en kontroller för den spelmaskinen. Företaget noterar också att PC VR-headset till och med kan anslutas till konsolen, men det är inte optimerat för det.

Användare kommer också att kunna starta spel direkt från ett microSD-kort vilket borde hjälpa till med lagringsutrymme.

FAQen talar också lite om dockning och extern hårdvarustöd. Det verkar som att externa GPU:er inte kommer att stödjas, vilket är synd och dockning med en PC kommer inte att förbättra prestandan eftersom den är designad för att fungera bäst i portabelt läge.

Det verkar också som att användargränssnittet för Steam Deck så småningom kommer att ersätta Steams Big Picture-läge, så det finns mycket att se fram emot, både på och utanför konsolen.

Steam Deck-förbeställningar sägs börja skickas i februari till USA, Kanada, Europeiska unionen och Storbritannien. Valve har sagt att det arbetar på att få Steam Deck till andra regioner också.