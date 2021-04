Samsung Galaxy SmartTag + med AR-lokalisering kommer att finnas tillgängligt från och med den 16 april

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung har bekräftat tillgängligheten för Galaxy SmartTag +, den förbättrade versionen av sin platsspårningsenhet. Den kommer att finnas tillgänglig i Storbritannien från och med den 16 april.

Galaxy SmartTag + tillkännagavs tillsammans med Galaxy S21-modellerna tidigt 2021, men den första lanseringen såg bara tillgängligheten av den vanliga SmartTag - som vi granskade vid den tiden .

Plus-modellen lägger till Bluetooth-platsspårning av den vanliga versionen tack vare inkluderingen av UWB - ultrabredband.

UWB har hittat sin väg in i ett antal enheter nyligen, vilket möjliggjorde mycket mer exakt lokalisering av korta avstånd. Det kommer att betyda att när du kommer nära din enhet kommer du att kunna gå in i en AR-vy (augmented reality) för att vägleda dig in i din enhet.

För närvarande litar de Bluetooth-baserade modellerna på att detektera anslutningen för att ge den allmänna platsen, varefter du måste använda ljud för att lokalisera den och spela en ton som hjälper dig att hitta den.

Användningen av UWB för en tracker kommer att placera Samsung där ute som det första företaget som använder denna teknik, men det förväntas att Tile kommer att lansera trackers med liknande teknik 2021 och det kan också användas för Apples ryktade AirTags , om de någonsin lanserar .

Barriären för att använda sådan teknik har tidigare varit bristen på telefoner som stöder den. Samsung lade till UWB på Galaxy S21 Ultra och Galaxy S21 + och det finns också på iPhone och Apple Watch tack vare Apples U-chips, som öppnar marknaden för framtida användningsfall.

En av nackdelarna med Samsung GalaxyTag +, som vi identifierade i vår recension av den vanliga GalaxyTag, är att den bara fungerar med Samsung-enheter. Du kan inte använda den med andra smartphones eftersom den använder ditt Samsung-konto.

Även om GalaxyTag är integrerat i SmartThings-appen fungerar den fortfarande bara med Samsung-telefoner som använder SmartThings Find.

För de i Samsungs ekosystem som inte kommer att vara ett problem: den förbättrade funktionaliteten hos denna tracker kan verkligen göra det till ett mer populärt alternativ än den vanliga SmartTag.

Samsung Galaxy SmartTag + kostar £ 39,99 och är tillgänglig från 16 april.

Skriva av Chris Hall.