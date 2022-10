Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Två speljättar har båda släppt olika handhållna spelkonsoler som ger tillgång till molnspelsfunktioner.

Var och en av dem verkar ha sina egna fördelar, och Razer Edge har både 5G- och Wi-Fi-versioner. Medan Logitech G Cloud Gaming Handheld är mer prisvärd men endast har en Wi-Fi-version.

Vilket är dock det rätta för dig? Vi är här för att hjälpa dig med allt du behöver veta om var och en av dessa konsoler.

squirrel_widget_12855755

Hur mycket kostar de handhållna konsolerna?

Logitech G Cloud Gaming Handheld finns att förbeställa för 299,99 dollar i USA, men kommer att säljas för mer när den är fullt tillgänglig (329 dollar).

Samtidigt finns Razer Edge i både Wi-Fi- och Verizon 5G-modeller. Priset för Verizon-modellen har ännu inte bekräftats, men i USA kommer du att kunna köpa Wi-Fi-modellen för 399,99 dollar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Både Razers och Logitechs handdatorer finns till att börja med bara tillgängliga i USA.

Vilka spel kan du spela?

Båda dessa spelkonsoler är utformade för att fungera med molnspelningstjänster och ge dig tillgång till spel på det sättet.

Logitech G Cloud Gaming Handheld körs på Android 11 och har ett slags surfplatteläge. Den har tillgång till Google Play-butiken och spel därifrån.

Det är meningen att du ska använda den här konsolen för att få tillgång till molnspel med Nvidia GeForce Now och/eller Xbox Cloud Gaming. Dessa tjänster ger dig tillgång till många spel relativt enkelt, förutsatt att du har ett abonnemang och snabbt Wi-Fi hemma.

Logitech G Cloud Gaming Handheld verkar dock vara ganska flexibel eftersom den även fungerar med Steam Link. Så om du är en PC-spelare kan du använda din speldator för att strömma spel till den när du är hemma och spela på det sättet.

På samma sätt har Razer Edge också molnspelalternativ med Xbox Cloud Gaming och Nvidia GeForce Now. De två versionerna kan få tillgång till dessa molnspel via Wi-Fi eller via Verizons 5G-nätverk - beroende på vilken modell du väljer.

Du kan också använda Razer Edge för att strömma spel från din speldator med hjälp av saker som Steam Link, Moonlight och Parsec. Razer Edge använder Razer Nexus-appen som instrumentpanel för Android när du spelar lokalt innehåll.

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 7-tums IPS LCD-panel, 1920 x 1080 FHD 16:9-förhållande, 60 Hz.

Razer Edge: 6,8-tums AMOLED-skärm med en upplösning på 2400 x 1080 FHD+ och 144 Hz uppdateringsfrekvens.

Specifikationerna för de två spelhanddatorerna skiljer sig ganska mycket åt. Skärmstorlekarna är mestadels jämförbara men egentligen bara i storlek.

Razer Edge har en 6,8-tums AMOLED-skärm med en 2400x1080 FHD+-upplösning och 144 Hz uppdateringsfrekvens.

Den har ett Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform-chipset och kan skryta med en 3 GHz octa-core Kryo CPU med en Adreno GPU. 5G-versionen är optimerad för Verizons 5G Ultra Wideband för "pålitligt spel med låg lagg".

Razers handdator kommer med 8 GB LPDDR5 RAM-minne och 128 GB intern lagring. Du kan också använda ett MicroSD-kort för upp till 2 TB extra lagringsutrymme.

Det finns ett 5 000 mAh-batteri ombord och den väger antingen 264 g på egen hand eller 401 g med kontrollern monterad.

När det gäller anslutningsmöjligheter har den här konsolen Wi-Fi 6E och Bluetooth 5.2 samt USB Type-C för laddning och ett 3,5 mm hörlursuttag. Det finns också en 5MP frontkamera som kan fånga 1080p-filmer vid 60FPS. Den har också 2-vägs högtalare med 2 digitala mikrofoner och THX Spatial Audio-ljud.

Logitech G Cloud Gaming Handheld matchar inte riktigt på specifikationsavdelningen.

Den använder en Qualcomm Snapdragon 720G-processor, en Octa-core CPU upp till 2,3 GHz, 4 GB LPDDR4x RAM och 64 GB intern lagring. Snapdragon 720 tillkännagavs i början av 2019, medan Edge G3x avslöjades i slutet av 2021. Den använder också DDR4 RAM i stället för DDR5 och har mindre intern lagring.

Skärmmässigt har den här handdatorn en 7-tums IPS LCD-panel med 1920 x 1080 FHD-upplösning, ett 16:9-förhållande och 60 Hz uppdateringsfrekvens. Vi har sett den i verkligheten och tyckte att den såg helt okej ut med fylliga färger och jämn grafik, men på pappret vinner Razer Edge när det gäller specifikationer.

Den vinner dock potentiellt på andra sätt. Den har ett batteri på 6 000 mAh som ger 12 timmars spelande i molnet. Logitech säger att detta innebär så mycket som 12 timmars speltid. Du kan dock bara använda den i hemmet eftersom det inte finns någon mobilfunktion här. Det finns inga uppgifter om hur länge Razer Edge kommer att hålla för spelsessioner, men med ett mindre batteri och högre upplösning kan det mycket väl bli mindre.

Kontroller

Båda de handhållna konsolerna har pekskärmsfunktioner.

Razer Edge har Razer Kishi V2 Pro-styrning med mikroswitch-knappar, analoga avtryckare, programmerbara makron och Razer HyperSense haptik till råga på allt.

Logitech G Cloud Gaming Handheld har inbyggda kontroller med en välbekant layout i Xbox-stil. Den har en tunn kropp och en bekväm inställning med lättåtkomlig D-pad och tumstockar.

Dess kontroller är inbyggda medan Razer Edge verkar ha avtagbara kontroller med Kishi V2 Pro-uppsättningen och den kan användas i tablettläge istället.

Bedömning

I detta tidiga skede är det svårt att säga vilken av enheterna som kommer att vara det bättre köpet. Razer Edge är kraftfullare på pappret och har bättre specifikationer på olika sätt som kan göra den bättre att spela på. Om du vill spela utanför hemmet är det också det logiska valet om du köper 5G-versionen.

Med det sagt är Logitechs handdator mer prisvärd och kan hålla längre under spelsessioner.

Skriva av Adrian Willings.