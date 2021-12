Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Visst, dina juldekorationer kan vara snygga men kan du styra dina lampor med din telefon, din röst eller få dem att synkronisera med din spelutrustning?

Om ditt svar är nej, då är vi på väg att lysa upp ditt liv (även om du inte firar jul).

Smarta lampor är naturligtvis inget nytt, men Twinkly är något annat. Det här är en samling LED-strängar i olika storlekar som kan styras med din smartphone, med din röst med Google Assistant eller Amazon Alexa eller ställa in att synkronisera med din spelutrustning via Razer Chroma- kompatibilitet.

Resultaten av allt detta är imponerande, roliga och otroligt anpassningsbara.

Twinkly finns i alla former och storlekar. Med olika inställningar av RGB-rika lysdioder som kan ställas in på olika sätt i ditt hem. Det finns ljusslingor, kluster, istappar och till och med en förupplyst fuskjulgran med 500 lysdioder .

Förpackningarna finns också i olika storlekar, så du kan få så många som 600 lysdioder för att förstärka ditt område i en låda.

Vi använde dem för att lägga till smartphone-kontrollerbar RGB-belysning till vår julgran, men du kan lika gärna hänga några lysdioder från en vägg eller linda dem runt utrymmet i ditt spelområde för att göra saker mer intressanta.

Med en låda med Twinklys ljusslingor kan du slå in ditt träd i snyggt kontrollerbara lysdioder. Inifrån den medföljande appen (för Android eller iOS ) är det sedan möjligt att välja mellan ett antal fiffiga olika effekter.

Dessa inkluderar den klassiska regnbågen, godisrör, färgglada vågor, glittrande glödeffekter, kaskader och mycket mer. Från butiksdelen i appen kan du också bläddra och ladda ner många fler ljuseffekter gratis.

För oss är dock möjligheten att "måla" lamporna den mest intressanta och roliga. När du ställer in Twinkly leder appen dig genom att "karta" lamporna du har installerat. Detta innebär i huvudsak att skanna ditt träd med din smartphones kamera från olika vinklar. Genom att göra detta lokaliseras sedan lysdiodernas position - deras höjd och placering på trädet.

När du har gjort det har du en visuell karta över trädet i appen (se bilden ovan). Du kan sedan använda ett färgfält och ditt finger för att dekorera ditt träd genom att lysa upp delar av det med enkla drag med fingret eller tummen. Välj ett gäng färger och blanda ihop dem eller få dem att gnistra för lite extra magi.

Dessa Twinkly-lampor är också kompatibla med Google Assistant och Amazon Alexa . Anslut dessa appar till Twinkly och du kan sedan tända och släcka dina trädbelysningar med din röst. Du kan också ändra ljusets färg också "Ok Google, ställ in Twinkly till rött".

Twinkly är inte bara till jul heller. Fans av Razer kringutrustning kommer att njuta av anslutningen med Razer Chroma , ladda ner Twinkly Chroma-kontakten och du kan sedan para ihop lamporna med din Razer Chroma-installation.

Detta ger dig direkt kontroll över Twinkly inom Razer Synapse. Med ett par klick kan du använda snabba effekter för att ändra LED-färgen, ställa in spektrumcykling, andning, audiometer eller statiska färger eller så kan du dyka in i Chroma Studio för att ställa in anpassade effekter.

Twinkly kommer också att fungera med Chroma Visualiser så att du kan få lamporna att reagera på ljudet i ditt spel. Chroma-kompatibla spel gör saker ännu mer intressanta.

I december kunde din julgran lysa härligt tillsammans med din Razer-mus och ditt tangentbord, men varannan månad på året kan du bara använda den för att lägga till ännu mer färg till ditt spelutrymme. Och, naturligtvis, alla vet att RGB lägger till fler FPS.