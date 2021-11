Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ölåterförsäljaren Beer Hawk erbjuder några fantastiska Black Friday- erbjudanden på en PerfectDraft-maskin och en 6-litersfat som passar - perfekt för att få igång festen i jul.

PerfectDraft är tillverkad av Philips och, när den matchas med en av över 40 olika fat från alla möjliga ölmärken, kan den hälla upp den perfekta pinten varje gång. Dessutom finns det mer än 10 pints lager, IPA eller någon annan av dina favoritdrycker i varje fat.

Maskinen kyler ner ölen till 3 grader och håller den fräsch i upp till 30 dagar. Den kommer också med en LED-avläsning som talar om för dig temperaturen och hur mycket som är kvar att hälla.

Det finns ett antal erbjudanden på Beer Hawks webbplats, som du kan kolla in nedan.

PerfectDraft-maskin och glasögon för under 200 £ Om du planerar att lägga till en fat senare eller vill ha en som inte ingår i ett startpaket är det här erbjudandet för dig. Skaffa maskinen och två glas till det fantastiska priset av £249 £199. Visa erbjudande

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.