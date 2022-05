Rodecaster Pro 2 är en integrerad ljudproduktionskonsol som inte liknar någon annan.

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Rode har presenterat Rodecaster Pro 2, som enligt företaget är en "revolution" jämfört med den ursprungliga Rodecaster Pro. Det är en integrerad ljudproduktionskonsol som är utformad för innehållsskapare, streamers, podcasts, musiker med flera.

Det framgår tydligt av funktionsuppsättningen att detta är en enhet med alla sånger och danser som kan användas till alla möjliga saker. Du höjer nivån på din produktionskvalitet i ett väl genomtänkt paket som är fullt av funktioner och löften.

Som du kan se på bilderna erbjuder Rodecaster Pro 2 nio olika kanaler, med sex hårdvarufadrar, tre virtuella faders och flera ingångar för olika enheter, inklusive XLR-mikrofoner, gitarrer, speldatorer och mycket annat. Du kan dirigera alla typer av ljud till mixen, inklusive Bluetooth-enheter, 3,5 mm-anslutningar, smartphones med mera, och sedan styra ljudet från varje källa separat.

Rode säger att man har uppgraderat Rodecaster Pro 2 på många sätt, varav det viktigaste är en uppgraderad förförstärkare som är av branschledande kvalitet och ger en ren signal med mer förförstärkarförstärkning än den ursprungliga Rodecaster Pro. Så den fungerar med fler mikrofoner, även förstärkningskrävande mikrofoner som Shure SM7B.

Den är utformad för att vara lätt att använda med en intelligent installationsassistent som hjälper dig att få ett bra ljud direkt ur lådan, men också med möjlighet att justera alla möjliga inställningar för att förbättra ditt ljud ytterligare. Det finns en 1,5 GHz fyrkärnig ljudmotor inuti så att den kan hantera att bearbeta flera saker samtidigt och den kan leverera ultralågt brus för att förbättra din ljudkvalitet också.

Rodecaster Pro 2 fungerar med olika mikrofoner och har förinställningar olika sådana också (t.ex. Rode Podcaster, Procaster, NT1) så att du kan byta till den mikrofon du använder för att få bra ljud direkt. Det finns också olika behandlings- och effektinställningar som är förprogrammerade och som du enkelt kan tillämpa. Som man kan förvänta sig inkluderar dessa avancerade inställningar kompressor, de-esser, noise gate, högpassfilter, equalizer-inställningar, exciter och mycket mer.

För att finjustera ljudet finns det inbyggd ljudbehandling av Aphex som inkluderar inställningar för Aural Exciter, Big Bottom, Compeller, Noise Gate, High-Pass Filter, Equaliser och många inbyggda effekter också. På hårdvarunivån finns det speciella knappar som kallas smart pads och som kan programmeras för alla möjliga saker, inklusive sidor med ljudeffekter, ducking-inställningar, live-sampling av ljud och mycket annat.

En funktion som sticker ut är backchanneling-alternativet som gör det möjligt för användare att prata med varandra utan att det finns med i inspelningen eller livestreamen för att hantera produktionen medan den sker.

Andra höjdpunkter är möjligheten att spela in direkt till en MicroSD- eller SSD-enhet via USB och samtidigt spela in eller streama på PC. Det finns också användbara "showinställningar" för personer som skapar olika typer av innehåll. Så om du streamar, spelar spel, gör en podcast, gör musik, allt från samma enhet men använder olika inställningar för var och en av dem, kan du göra det och ställa in olika "showinställningar" för var och en av dem och enkelt växla mellan dem.

Rodecaster Pro 2 verkar vara en dröm för innehållsskapare och en otroligt användbar enhet också. Den finns att förbeställa nu från Rode och kommer att kosta 699 dollar US, leverans i juni.

Skriva av Adrian Willings.