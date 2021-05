Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lenovos nya tillbehörsserie, Lenovo Go , innehåller laddare, möss, tangentbord och ljudprodukter. En av de mest iögonfallande tillbehören i sortimentet är en enhet som heter Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. Det är en ravelmus som stöder trådlös Qi-laddning samt USB-C.

”Med många avlägsna arbetare som har mer än en enhet och njuter av den flexibilitet de ger”, meddelade Lenovo . ”Musen med flera enheter möjliggör ihopkoppling av upp till tre enheter med enkel cykling mellan dem med en knapptryckning. Dessutom kan verktygsknappen programmeras för snabba genvägar för möten och inte bara är musen trådlöst ansluten, den kan också laddas trådlöst via en kompatibel Qi-laddningslösning eller via USB-typ C. ”

Förutom musen är Lenovos Go USB-C Laptop Power Bank också anmärkningsvärd, eftersom den erbjuder 20 000 mAh laddningskapacitet på upp till 65 W, tillsammans med möjligheten att ladda upp till tre enheter samtidigt. Båda dessa enheter har tydligt ett hybridpendlingsfokus, så att arbetare enkelt kan växla mellan flera datorer samtidigt som de kan kasta dem i en ryggsäck eller väska för att enkelt transportera dem från en plats till en annan.

Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse kostar 59,99 USD, medan Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank kostar 89,99 $ när de startar i juni 2021. Bortsett från dessa två nya Go-produkter planerar Lenovo att debutera mer "trådbundna och trådlösa laddningslösningar ", inklusive" ljudlösningar "för möten.

Skriva av Maggie Tillman.