Legos senaste Star Wars-set är perfekta för The Book of Boba Fett-fans

(Pocket-lint) - Lego har en bra dag - färskt efter att ha presenterat ett nytt Horizon Forbidden West Tallneck-set , det har också tagit bort två nya set som är perfekta för alla som gillade The Book of Boba Fett på Disney+.

En av uppsättningarna är idealisk för dem som älskar att bygga rymdskepp, eftersom den introducerar Din Djarins nya valfria skepp - en N-1 Starfighter som ersatte hans skepp från de två första säsongerna av hans eget TV-program efter att det fartyget förstördes.

Det är en välbekant syn för fans av The Phantom Menace, där den utgjorde huvuddelen av flottan för planeten Naboo under hela prequel-filmen.

Du får minifigurer av The Mandalorian med sin mörksabel, tillsammans med Grogu och några andra vänner, och det ser ut som ett roligt bygge på 412 bitar. Det kommer att kosta €59,99 eller $59,99.

En toppen av det, det är Boba Fetts tronrum , en välbekant plats som brukade tillhöra Jabba the Hutt men som är under ny ledning i The Book of Boba Fett.

Den har en rolig skådespel av karaktärer från programmet som du kan fylla i den med, och består av 732 stycken, som kostar €99,99 eller $99,99. Den långvariga serietrogen Bib Fortuna knackar fortfarande på också, ifall du behöver en bosatt skurk.

Du kan beställa dem båda från Lego direkt nu, genom att följa länkarna som vi har bäddat in ovan!

Skriva av Max Freeman-Mills.