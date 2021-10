Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hur skulle du vilja äga en enorm Lego -version av McCallister -huset från 1990 -filmen Home Alone?

Tja, lagom till semestern, tillkännager Lego just det: En ensam hemma-uppsättning skapad av fläktdesignern Alex Storozhuk.

En version av denna Lego -uppsättning skapades först i rubrikerna 2019 - när stjärnan i Home Alone, Macaulay Culkin, gav tummen upp genom att twittra det fanbyggda projektet och uppmuntra följare att rösta på det online. Det tog inte lång tid för Storozhuks Lego Ideas -inlämning att få tusentals röster.

Lego Ideas är en plattform för fans att skicka in sina egna byggnader som en dag kan bli verkliga Lego -uppsättningar som ska lagras i butiker.

För att vara berättigade till behandling av Lego Ideas -teamet måste de nå ett visst antal röster från supportrar. Som avslöjades förra året godkändes Storozhuks bidrag att det skulle förvandlas till en uppsättning. Med hjälp av Lego -formgivarna Antica Bracanov och Enrique Belmonte Beixer är den klar för produktion.

Setet har 3 955 stycken för husets alla golv, inklusive källare och vind. Den har också minifigurer för karaktärerna Kevin, Harry, Marv, Kate och gubben Marley. Det finns till och med saker som after-shave lotion som används i "Scream" badrumsscenen och Buzzs pet tarantula.

Att vara ensam hemma är fantastiskt! ... Eller är det? Ljud på innan du ser vår musikaliska hyllning till den nya LEGO® Ideas Home Alone -uppsättningen! https://t.co/peOgbX211e pic.twitter.com/zS7NQaf0Ok - LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 21 oktober 2021

Home Alone, som spelar Culkin som Kevin McCallister, ledde till uppföljare inklusive Home Alone 2: Lost in New York och Home Alone 3. De är så populära filmer att Disney släpper en ny del - Home Sweet Home Alone - genom sin Disney+ streaming service . Den är planerad att släppas i november 2021.

Home Alone Lego -uppsättningen är naturligtvis tidsinställd för att släppas ungefär samtidigt. Den kommer att vara tillgänglig från 1 november 2021 och kommer att säljas för 249,99 dollar i USA.