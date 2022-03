Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - 2021 avslöjade Meta att de hade samarbetat med Ray-Ban för att skapa några smarta glasögon. Dessa glasögon, kallade Ray-Ban Stories, var först endast tillgängliga i USA, Australien, Kanada, Irland, Italien och Storbritannien.

De snygga smarta glasögonen var uppenbarligen populära dock, eftersom företaget nu har meddelat att det tar med Ray-Ban Stories till fler länder i Europa, inklusive Spanien, Österrike, Belgien och Frankrike. Frankrike måste vänta till den 14 april, men de andra regionerna kan nu köpa Ray-Ban Stories online direkt och via utvalda butiker.

Om du inte redan vet är Ray-Ban Stories designade för att hjälpa dig fånga världen omkring dig och vara "närvarande" samtidigt samtidigt som du har telefonen undangömd i fickan.

Dessa smarta glasögon har dubbla integrerade 5 MP-kameror tillsammans med en ljuduppsättning med tre mikrofoner, så att du kan ta foton och video handsfree samt ringa och ta emot samtal. Enligt Meta har människor använt Ray-Ban Stories för alla möjliga sorter, inklusive fallskärmshoppning, fånga utdrag från musikfestivaler och dela sina resor.

Nu gör företaget inte bara glasögonen tillgängliga för fler människor utan förbättrar också funktionerna.

Till att börja med kommer du nu att kunna spela in mer video. Tidigare var Ray-Ban Stories begränsade till att spela in 30 sekunders film. I april säger Meta att du kommer att kunna spela in dubbelt så länge (60 sekunder) genom att justera inställningarna i Facebook View-appen.

Samtidigt kommer uppdateringar att innebära att användare kommer att kunna använda röstkommandon även på franska och italienska.

Aprils lansering kommer också att se möjligheten till fler färgkombinationer. Så du har mer att välja på. Dessa kommer att inkludera Round Shiny Black med grå övergångar, Round Shiny Black med bruna övergångar, Wayfarer Matte Black med grå övergångar och Wayfarer Shiny Black med bruna övergångar. Detta kommer att ge totalt upp till 28 varianter att välja mellan.

Skriva av Adrian Willings.