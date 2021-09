Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Facebook lanserade idag en ny serie med smarta skärmar från Portal , och för första gången säljer företaget ett helt trådlöst batteridrivet alternativ så att du kan hämta 10-tumsskärmen och använda den var du vill-precis som En surfplatta.

Medan behovet av en fristående smart skärm som inte fungerar så mycket mer än en snygg videosamtalsenhet 2021 kan verka föråldrad 2021, ser företaget tydligt en väg till marknaden med enheten för dem som föredrar att behålla sin bärbara dator eller iPad åtskilda från sina virtuella konferenser.

De två nya produkterna som introducerats och finns tillgängliga för förbeställning idag är Portal Go och Portal+, som kommer i 10-tums respektive 14-tums skärmstorlekar. För närvarande kommer uppskattningar av batteritiden på Portal Go att komma in efter cirka fem timmars användning.

Facebooks nya bärbara Portal Go

Som namnet antyder är det bara Portal Go som är utrustat med ett batteri, så för den större Portal+måste du hålla enheten fixerad på en plats i ditt hem eller arbetsyta.

I linje med tidigare portaler som erbjuds av företaget har alla enheter ett fysiskt skydd som kommer att maskera den ultrabreda 12-megapixelkameran för att dämpa eventuella (med rätta) långvariga integritetshänsyn.

Naturligtvis, med alla dessa Facebook smarta skärmar, är tät integration med Messenger och WhatsApp dödande funktionen här. Men om du är mer intresserad av att använda Zoom, observera att den större Portal+ kan stödja upp till 25 personer på skärmen samtidigt, vilket borde vara trevligt om stora dagliga kontorsmöten är en normal del av din rutin.

Portal Go lanseras i USA den 19 oktober för $ 199 medan Portal+ skickas samma dag för $ 349.