Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Dyson avslöjade sin sladdlösa hårrätare - Corrale - i mars 2020, men den böjbara plattan som är utformad för att vara bättre för ditt hår kom bara i en färg.

Det brittiska företaget har nu meddelat att Dyson Corrale kommer att vara tillgängligt i en elegant koppar och matt Fuschia, som går med i det ursprungliga svarta färgalternativet och ger valet till tre.

Dyson Corrale plattången är konstruerad för att ha mindre beroende av värme när styling håret, vilket i sin tur sägs vara fördelaktigt för färgbehandlat hår genom att minska färgblekning.

Corrale har flexibla plattor som bara är 65 mikron tjocka - sägs vara bredden på ett människohår - som böjer sig runt hårstråna för att hjälpa till att styla och släta håret utan extrem värme.

Det finns ett dynamiskt värmesystem ombord som har en sensor för att reglera temperaturen 100 gånger i sekunden och se till att plattorna inte överstiger den inställda temperaturen. Tre temperaturinställningar är tillgängliga - 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) och 210 ° C (410 ° F).

Förutom flexibla plattor drivs Dyson Corrale också av ett fyrcells litiumjonbatteri, vilket ger dig stylingsfrihet. Laddning till fullt sker på 70 minuter, medan du får 30 minuters stylingstid med fullt batteri - gott om tid för att röra håret i bilen eller ut och omkring.

Hårrätaren för Dyson Corrale kostar £ 399 . Copper -färgen är exklusivt tillgänglig via Dyson, medan Fuschia -alternativet är tillgängligt hos Dyson och andra återförsäljare. Osäker på om de nya färgerna räcker för att locka dig att köpa Corrale? Du kan läsa vår fullständiga recension här .