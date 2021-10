Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: Hur jämför trackers?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - År 2021 gick Apple med i Bluetooth -spårningsfrayen och flyttade in på marknaden som var mycket etablerad av Tile ett antal år tidigare.

Samsungs Galaxy SmartTag och SmartTag+ tillkännagavs i början av 2021, men är faktiskt en andra generationens enhet från Samsung, som ursprungligen lanserade SmartThings Tracker, en LTE-enhet, 2018.

Plötsligt är Bluetooth -trackermarknaden ett trångt utrymme, så här är hur dessa tre plattformar jämförs.

Apple Find My

Samsung SmartThings Find

Kakel -app

Låt oss börja med de uppenbara punkterna: Apple AirTag fungerar med Find My, som bara finns på Apple -enheter. Samsung Galaxy SmartTag fungerar med SmartThings Find, som bara finns på Samsung Galaxy -enheter.

Båda dessa spårare fungerar inom en muromgärdad trädgård: endast Apple -enheter hittar AirTag, bara Samsung Galaxy -enheter hittar SmartTag. Båda dessa nätverk är potentiellt enorma eftersom de är marknadsledande inom smartphone -försäljning - men det finns en fångst för Samsung.

Apple kräver att du använder ett Apple -ID för din iPhone (vilket innebär att alla iPhones kan hitta en AirTag), men Samsung kräver inte att du använder ett Samsung -konto på en Galaxy -enhet.

För att Galaxy SmartTag ska fungera måste du vara inloggad på ett Samsung -konto, så det finns potential att inte alla Samsung -telefoner kommer att upptäcka Galaxy SmartTag, eftersom vissa människor väljer att inte använda Samsung -kontot.

Det betyder att Apples nätverk är potentiellt större, de miljarder iOS -enheter som Apple gillar att prata om.

Tile har å andra sidan ett varumärkesagnostiskt tillvägagångssätt och kan användas av iPhone- eller Android -enheter. Detta öppnar dörrarna till alla enheter som kan hitta plattor, men det finns en hake här: endast plattanvändare med appen installerad kommer att upptäcka en kakel, även om det i framtiden också kommer att inkludera alla Amazon Sidewalk -enheter, vilket skulle tillåta kakelavkänning från ett bredare utbud av enheter.

Det betyder att Tile helt enkelt begränsas av antalet nuvarande aktiva användare, som står inför en större utmaning än Samsung, men med att Apple har en klar fördel med det stora antalet potentiella detektionsenheter. Tillägget av Sidewalk kan ge Tile en fördel i framtiden.

Bluetooth låg energi

Platsloggning från smartphone

I huvudsak är det väldigt liten skillnad i hur dessa enheter faktiskt fungerar. Alla använder Bluetooth Low Energy (BLE) för att upprätthålla en anslutning till spårarenheten, logga platsen från telefonens platsdata så att den vet var den enheten är.

Medan du är i kontakt med enheten kan du få den att spela upp ett ljud för att hitta den.

När du förlorar en enhet kan du i respektive app se den sista platsen där du var ansluten till den enheten.

Om du förlorar en enhet är processen ungefär densamma igen. Du kan markera objektet som borttappat, då kommer spåraren att upptäckas av kompatibla telefoner i det bredare nätverket - med hjälp av BLE i bakgrunden - får du en anonym och säker avisering som berättar var din enhet hittades, så du kan gå och hämta det.

Bluetooth Low Energy är särskilt bra på detta eftersom det behöver mycket lite batterikraft för att säga "jag existerar!", Vilket betyder att batteriet kommer att hålla i ungefär ett år på alla dessa enheter - även om den senaste generationen av plattor som lanserades 2021, Tile Mate, Tile Slim och Tile Sticker erbjuder 3 års batteritid.

I huvudsak fungerar alla dessa enheter på samma sätt.

Apple U1

Samsung har också UWB

Tile Ultra kommer att erbjudas 2022

Ultrabredband - eller UWB - spelar en roll när det gäller exakt lokalisering. Det är när du har tappat dina nycklar hemma och du bara inte kan se dem - UWB kan vägleda dig till den exakta platsen, vilket ger ett exakt intervall, vilket är en trevlig funktion.

För Apple tillhandahålls detta av U1 -chipet i både iPhone (11/12/13) och AirTag för att ge dig en grafisk guide tillbaka till din enhet. Det är en smart användning av denna teknik men Apple är inte ensam om att erbjuda den.

Samsung erbjuder också UWB för exakt platsspårning på Galaxy SmartTag+, men inte den vanliga SmartTag.

Naturligtvis måste du också ha en Samsung -telefon med UWB och det är för närvarande bara Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+ och Galaxy S21 Ultra. Återigen har Apple lagt UWB i fler enheter (iPhone 11 -modeller och iPhone 12 -modeller) så det är lättare för Apple -användare att dra nytta av den avancerade UWB -spårningen.

Tile kommer att lansera en UWB-kompatibel enhet år 2022 som heter Tile Ultra. Detta kommer att se ut som Tile Pro (2021). Fördelen som Tile erbjuder är att det är varumärkesagnostiskt, så det kommer att fungera med UWB -chipet på både Apple- och Android -enheter - men det finns inte många Android -enheter som för närvarande stöder detta utanför Samsung -telefonerna som vi har nämnt.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Tile Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g (gammal); 58 x 33 x 7 mm (2021)

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

Storlekarna på dessa enheter är nära, med AirTag som en rund knapp, Samsung antar cirkeln och den äldre Tile Pro en kvadrat, medan 2021 -uppdateringen till Tile Pro är formad som en fjärrkontroll.

Den stora skillnaden är att Samsung och Tile har ett hål i så det är lätt att fästa på saker, men för Apple måste du köpa ett tillbehör - en helt ny marknad - även om Apple verkar ha utformat AirTag för att visas upp medan Tile och Samsung känns som enheter du skulle ha gömt undan.

Alla erbjuder vattenbeständighet, Apple med IP67, Tile Pro (2021) med IP67 och Samsung med IPX3. Apple och Tile erbjuder samma vattentätning - men det är också värt att notera att Tile erbjuder en rad olika stilar, inklusive Tile Sticker, Tile Mate och Tile Slim, som alla också är IP67 och passar en rad olika användningsområden.

AirTag, SmartTag och Tile Pro använder alla ett CR2032 -batteri som är utbytbart. Tile Mate, Slim och Sticker har inga utbytbara batterier - men erbjuder 3 års livslängd.

AirTag: Ouppgivet, 10 meter effektivt

Tile Pro: 120 meter påstått, 80 meter effektivt

Galaxy SmartTag: 120 meter påstått, 40 meter effektivt

Apple förklarade inte officiellt räckvidden vid lanseringen, men både Samsung och Tile ger en maximal räckvidd på cirka 120 meter. Detta är ett tekniskt maxintervall som dikteras av Bluetooth, men påverkas av enheten du använder för att upptäcka det och miljön du befinner dig i. Vi har testat alla dessa enheter utomhus på plan mark för att jämföra räckvidden.

Att jämföra de tre enheterna sida vid sida är avslöjande. AirTag är den första som tappar kontakten och vi fann att vi behövde vara inom cirka 10 meter för att kunna anslutas till den. U1 -chipet leder dig till den exakta platsen när det gäller att hitta, men du måste vara mycket närmare än de andra enheterna för att utlösa den processen.

Samsung Galaxy SmartTag kommer att ta kontakt cirka 40 meter bort, så att du kan utlösa ljudet och använda signaldetektorn för att komma nära dig.

Tile Pro erbjuder betydligt mer räckvidd och vi fann att den fortfarande var i kontakt cirka 80-100 meter bort. Detta skulle tillåta oss att spela ljudet för att hitta det. Tile Pros högtalare är också mycket högre, så du är mycket mer benägna att höra den.

Fördelen med längre räckvidd är att det är mycket mer sannolikt att du är ansluten till brickan eller återansluter till brickan när du kommer nära den - de andra enheterna kommer att lita på att andra rapporterar platsen eller använder den senast kända platsen för att få dig nära den. Tile är den lätta segraren när det gäller räckvidd.

Apple: NFC -kontaktuppgifter

Kakel: Smart Alerts (Premium), delning av kakel

Samsung: Programmerbar knapp

Även om platsspårningsfunktionerna för dessa enheter är liknande, finns det olika funktioner som erbjuds utanför UWB: s exakta lokalisering.

Apples unika funktion är möjligheten att använda valfri NFC -enhet (ja, till och med en Android -telefon) för att trycka på en AirTag och få kontaktuppgifter till ägaren av den taggen - om de har tillhandahållit dem. Tanken är att du kan ringa ägaren om du hittar deras väska.

Apple har också en funktion som låter dig veta om du verkar röra dig med en okänd AirTag. Detta för att stoppa någon som glider in en i din väska så att de kan spåra dig. Samsung erbjuder också samma funktion . Tile kommer att lägga till en liknande funktion före slutet av 2021.

Samsungs unika egenskap är att knappen på den är programmerbar. En dubbel tryckning ringer din telefon, om du har tappat bort det, vilket Tile också erbjuder.

Samsung går längre och tillåter enkla tryck- och långtrycksfunktioner, vilket kan utlösa SmartThings -åtgärder. Du kan till exempel trycka länge på knappen för att slå på dina SmartThings -kompatibla hemmakameror, eller dina välkomsthemsljus - eller vad som helst, så länge det är i SmartThings . Naturligtvis måste SmartTag vara ansluten till din telefon för att detta ska fungera.

Kakel tillåter delning av kakel. Detta låter dig dela en kakel med någon annan så att de kan hjälpa dig att hitta den. Det här är bra om du har två av er som vill hitta bilnycklarna, till exempel. Du behöver inte kakelägaren hemma, den delade personen kan hitta den själv. Samsung låter dig lägga till andra användare i ditt SmartThings Find -nätverk för att hjälpa dig hitta förlorade saker.

Tile erbjuder en QR -kod på baksidan av sina 2021 Pro-, Mate- och Slim -spårare 2021, som alla kan skanna om de hittar brickan. Detta kan antingen varna användaren om att en kakel har hittats, eller ge kontaktuppgifter till sökaren.

Tile erbjuder en samling premiumfunktioner som kostar extra ($ 2,99/månad). Det mest användbara av dessa är Smart Alert som meddelar dig om du lämnar något bakom dig. Detta är meddelandet som berättar att du har lämnat dina nycklar i kaféet. Det är i princip en frånkopplingsvarning när du är åtskild från din kakel.

Tiles Premium -erbjudande innehåller också saker som gratis batteribyte, även om batterierna inte är svåra att köpa eller dyra, så det är osannolikt att det är en viktig drivkraft för att betala ett abonnemang.

Av alla dessa saker är Tiles Smart Alert den mest användbara och berättar när du har lämnat något bakom dig.

Tile arbetar med ett antal andra enheter - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose och mer - för att erbjuda ett bredare system. Tile har byggt detta system för att bredda Tiles överklagande och dra ihop enheter som annars inte skulle kunna erbjuda sådan spårning.

Tile håller också reda på telefoner som har Tile -appen installerad på den, eftersom de faktiskt är en annan Tile -enhet.

Apple använder naturligtvis Find My för att hitta alla enheter som du har loggat in på - AirPods, iPad, MacBook och så vidare. Apple har nyligen meddelat kompatibilitet från tredje part genom programmet Works with Find My.

Detta inkluderar Van Moof -cyklar, till exempel - men med tanke på storleken på Apple -nätverket kommer det troligtvis att bli omfattande antagande.

Samsung erbjuder liknande genom SmartThings Find, hålla koll på dina Samsung Buds till exempel, liksom din SmartTag, men det är inte så långt som Tile eller Apple i denna mening.

AirTag: $ 29,00/£ 29,99/€ 35,00

Kakel: Från $ 24,99/£ 19,99/€ 24,99

Galaxy SmartTag: $ 29,99/£ 29,00/€ 35,00

Apples AirTag finns i en stil som gör allt. Det gör det billigare och enklare att välja, men du måste köpa ett tillbehör om du faktiskt vill fästa det på något. Samsungs Galaxy SmartTag är samma pris - men SmartTag+ inklusive UWB, det vill säga motsvarigheten till Apples enhet, är £ 10 mer.

Vi misstänker att Samsung kommer att tvingas justera priset för att göra det konkurrenskraftigt med Apple.

Kakel börjar billigare än alla andra, men det här är för Tile Mate. Tile Pro är samma pris som Apple, medan det finns alternativ för Tile Slim (ett kort som passar in i din plånbok) och Tile Sticker som är liten och självhäftande och kan fästas på vad som helst.

I slutändan erbjuder Tile fler alternativ än andra leverantörer, vilket ger dig mycket mer mångsidighet i hur din spårning kan ordnas - men vissa enheter har inte utbytbara batterier, så när de är döda är de döda.

Apples stora spel här är nätverkets storlek. Det spelar exakt in vad Apple är bra på, som har alla sina enheter inriktade och drar dem alla för att spela en roll. I slutändan kommer det förmodligen att göra AirTag till en no-brainer för Apple-användare, med tanke på att om du lämnar Apple kommer din AirTag att vara överflödig. Med tredjepartsintegration kommer Find My-nätverket bara att expandera, men det effektiva detekteringsområdet för AirTag är så mycket kortare än andra enheter.

Tile har mycket att erbjuda: kompatibilitet över flera plattformar, val av enhet som passar ett större antal användningsfall och ett mycket längre arbetsområde. Tile kommer att gynnas mest om Apple och Samsungs flytt till marknaden varnar människor om Bluetooth -spårning och övertygar människor om att Tiles lösning passar dem bättre - och det här är en växande marknad.

Samsungs begränsning är kravet för att använda Samsung -kontot: om det fungerade med alla Samsung -telefoner som bara använde ett Google -konto skulle det potentiellt konkurrera med Apples enhet. För närvarande, om du lämnar Samsung för en annan Android -enhet, skulle din Galaxy SmartTag bli värdelös.

När det gäller själva tekniken är det mycket liten skillnad mellan dem: både Samsung och Apple har använt systemet som Tile etablerat och förfinat under den bästa delen av ett decennium och gett det en twist. Men Tiles erfarenhet visar med det effektiva utbudet av sina enheter.