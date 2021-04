Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: Hur jämför trackers?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter många år av rykten har Apple gått med i spårningen och flyttat in på marknaden som var mycket etablerad av Tile.

Samsungs Galaxy SmartTag och SmartTag + tillkännagavs i början av 2021, men är faktiskt en andra generationens enhet från Samsung, som ursprungligen lanserade SmartThings Tracker, en LTE-enhet, 2018.

Plötsligt är Bluetooth-trackermarknaden ett överbelastat utrymme, så här är hur dessa tre plattformar jämför.

Apple Hitta min

Samsung SmartThings Find

Kakelapp

Låt oss börja med de uppenbara punkterna: Apple AirTag fungerar med Find My, som bara finns på Apple-enheter. Samsung Galaxy SmartTag fungerar med SmartThings Find, som endast finns på Samsung Galaxy-enheter.

Båda dessa spårare fungerar i en muromgärdad trädgård: endast Apple-enheter hittar AirTag, endast Samsung Galaxy-enheter hittar SmartTag. Båda dessa nätverk är potentiellt enorma eftersom de är marknadsledande inom smarttelefonförsäljning - men det finns en fångst för Samsung.

Apple kräver att du använder ett Apple-ID för din iPhone (vilket innebär att det finns potential för alla iPhones att hitta en AirTag), men Samsung kräver inte att ett Samsung-konto ska användas på en Galaxy-enhet.

För att Galaxy SmartTag ska fungera måste du vara inloggad på ett Samsung-konto, så det finns potential att inte alla Samsung-telefoner kommer att upptäcka Galaxy SmartTag, eftersom vissa människor väljer att inte använda Samsung-kontot.

Det betyder att Apples nätverk är potentiellt större, de miljarder iOS-enheter som Apple gillar att prata om.

Tile , å andra sidan, har ett varumärkesagnostiskt tillvägagångssätt och kan användas av iPhone- eller Android-enheter. Detta öppnar dörrarna för alla enheter som kan hitta brickor, men det finns en hake här: endast kakelanvändare med appen installerad kommer att upptäcka en kakel.

Det innebär att Tile helt enkelt begränsas av antalet nuvarande aktiva användare, som står inför en större utmaning än Samsung, men med Apple som har en klar fördel med det stora antalet potentiella detekteringsenheter.

Bluetooth Low Energy

Platsloggning från smartphone

I grund och botten är det väldigt liten skillnad i hur dessa enheter faktiskt fungerar. Alla använder Bluetooth Low Energy (BLE) för att upprätthålla en anslutning till spårningsenheten och logga platsen från telefonens platsdata så att de vet var enheten är.

Medan du är i kontakt med enheten kan du få den att spela ett ljud för att lokalisera den.

När du tappar en enhet kan du se i respektive app den sista platsen där du var ansluten till den enheten.

Om du förlorar en enhet blir processen ungefär densamma igen. Du kan markera objektet som förlorat, vid vilken tidpunkt, om trackern upptäcks av kompatibla telefoner i det bredare nätverket - med BLE i bakgrunden - får du ett anonymt och säkert meddelande som berättar var din enhet hittades, så du kan hämta det.

Bluetooth Low Energy är särskilt bra på det här eftersom det behöver väldigt lite batterikraft för att säga "Jag existerar!", Vilket betyder att batteriet räcker i ungefär ett år på alla dessa enheter.

I grund och botten fungerar alla dessa enheter på samma sätt.

Apple U1

Samsung har också UWB

Kakel kommer att erbjudas 2021

Ultra-bredband - eller UWB - spelar en roll när det gäller exakt lokalisering. Det är när du har tappat bort dina nycklar hemma och du bara inte kan se dem - UWB kan vägleda dig till den exakta platsen, vilket ger ett exakt intervall, vilket är en trevlig funktion.

För Apple tillhandahålls detta av U1-chipet i både iPhone 11/12 och AirTag för att ge dig en grafisk guide tillbaka till din enhet. Det är en smart användning av denna teknik men Apple är inte ensamma om att erbjuda den.

Samsung erbjuder också UWB för exakt platsspårning, men den lanserade den enda Bluetooth-versionen av SmartTag först, med UWB-modellen bara bara till försäljning. Endast Galaxy SmartTag + erbjuder UWB, så du måste ha rätt version för att få den här funktionen.

Naturligtvis måste du också ha en Samsung-telefon med UWB och det är för närvarande bara Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 + och Galaxy S21 Ultra. Återigen har Apple lagt UWB i fler enheter (iPhone 11-modeller och iPhone 12-modeller) så det är lättare för Apple-användare att dra nytta av den avancerade UWB-spårningen.

Tile har gjort ljud om UWB, vilket bekräftar planerna i januari 2021 , men har inte lanserat en tracker som erbjuder denna nyare teknik. Det är olycklig timing eftersom det nu finns två rivaler på marknaden som erbjuder det.

Återigen är UWB-inkludering i Android-enheter utanför Samsung ganska sällsynt, så det finns inte en stor användarbas för det än.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Kakel Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

Storlekarna på dessa enheter är nära, med AirTag som en rund knapp, Samsung antar squirkeln och plattar en kvadrat.

Den stora skillnaden är att Samsung och Tile har ett hål i ett hörn så att det är enkelt att fästa på saker, men för Apple måste du köpa ett tillbehör - en helt ny marknad - även om Apple verkar ha utformat AirTag för att vara visade sig, medan Tile och Samsung känns som enheter du skulle ha gömt bort.

Alla erbjuder vattentålighet, Apple med IP67, Tile Pro med IP55 och Samsung med IPX3. Apple är det mest vattentäta - men det är värt att notera att Tile erbjuder en rad olika stilar, inklusive Tile Sticker och Tile Slim, som båda är helt vattentäta.

AirTag, SmartTag och Tile Pro använder alla ett CR2032-batteri som är utbytbart.

AirTag: ostörd, 10 meter effektiv

Tile Pro: 122 meter hävdade, 80 meter effektiva

Galaxy SmartTag: 120 meter hävdade, 40 meter effektiva

Apple har inte officiellt deklarerat räckvidden, men både Samsung och Tile ger en maximal räckvidd på cirka 120 meter. Detta är ett tekniskt maximalt intervall som dikteras av Bluetooth, men påverkas av enheten du använder för att upptäcka den och den miljö du befinner dig i. Vi har testat alla dessa enheter utomhus på plan mark för att jämföra räckvidden.

Att jämföra de tre enheterna sida vid sida är avslöjande. AirTag är den första som tappar kontakten och vi fann att vi behövde vara inom cirka 10 meter för att vara anslutna till den. U1-chipet leder dig till den exakta platsen när det gäller att hitta, men du måste vara mycket närmare än de andra enheterna för att utlösa den processen.

Samsung Galaxy SmartTag kommer att ta kontakt cirka 40 meter bort, så att du kan utlösa ljudet och använda signaldetektorn för att komma dig nära det.

Tile Pro erbjuder betydligt mer räckvidd och vi fann att den fortfarande var i kontakt cirka 80 meter bort. Detta gör att vi kan spela upp ljudet för att hitta det. Tile Pro: s högtalare är också mycket högre, så du är mycket mer benägna att höra den.

Fördelen med längre räckvidd är att du är mycket mer benägna att vara ansluten till kakel eller ansluta till kakel igen när du kommer nära den - de andra enheterna förlitar sig på att andra rapporterar platsen eller använder den senast kända platsen för att få dig nära det. Kakel är den lätta segern när det gäller räckvidd.

Apple: NFC-kontaktuppgifter

Kakel: Smarta varningar (Premium), Kakeldelning

Samsung: Programmerbar knapp

Även om platsspårningsfunktionerna för dessa enheter är likartade, finns det olika funktioner som erbjuds utanför UWB: s exakta lokaliseringssökning.

Apples unika funktion är möjligheten att använda vilken NFC-enhet som helst (ja, till och med en Android-telefon) för att trycka på en AirTag och få kontaktinformation för ägaren av den taggen - om de har tillhandahållit dem. Tanken är att du kan ringa ägaren om du hittar deras väska. Vi testade dock detta med ett par Android-telefoner och det fungerade inte.

Apple har också en funktion som låter dig veta om du verkar flytta runt med en okänd AirTag. Detta för att förhindra att någon glider en i väskan så att de kan spåra dig. Samsung erbjuder också samma funktion .

Samsungs unika funktion är att knappen på den är programmerbar. Ett dubbelt tryck ringer på din telefon, om du har tappat bort det, vilket Tile också erbjuder.

Samsung går längre och tillåter enstaka tryck- och långpressfunktioner, vilket kan utlösa SmartThings-åtgärder. Du kan till exempel länge trycka på knappen för att slå på dina SmartThings-kompatibla hemkamera eller dina välkomstljus - eller vad som helst, så länge det är i SmartThings . Naturligtvis måste SmartTag vara ansluten till din telefon för att detta ska fungera.

Tile erbjuder en samling Premium-funktioner som kostar extra ($ 2,99 / mån). Det mest användbara av dessa är Smart Alert som meddelar dig om du lämnar något. Detta är meddelandet som säger att du har lämnat dina nycklar i kaféet. Det är i grunden en avstängningsvarning när du skiljs från din kakel.

Kakel tillåter också delning av plattor. Detta låter dig dela en kakel med någon annan så att de kan hjälpa dig att hitta den. Det här är bra om du till exempel har två som vill hitta bilnycklarna. Du behöver inte kakelägaren hemma, den delade personen kan hitta den själv.

Tiles Premium-erbjudande inkluderar också saker som gratis batteribyte, även om batterierna inte är svåra att köpa eller dyra, så det är osannolikt att det är en viktig motivator för att betala ett abonnemang.

Av alla dessa saker är Tiles Smart Alert det mest användbara och berättar när du har lämnat något bakom dig.

Tile fungerar med ett antal andra enheter - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose och mer - för att erbjuda ett bredare system. Tile har byggt detta system för att bredda Tile och locka ihop enheter som annars kanske inte har sådan spårning.

Tile håller också koll på telefoner som har Tile-appen installerad, eftersom de faktiskt är en annan Tile-enhet.

Apple använder naturligtvis Find My för att hitta alla enheter som du har loggat in på - AirPods, iPad, MacBook och så vidare. Apple har nyligen meddelat tredjepartskompatibilitet genom Works with Find My-programmet.

Detta inkluderar till exempel Van Moof-cyklar - men med tanke på Apples nätverksstorlek kommer det troligtvis att bli ett brett antagande.

Samsung erbjuder liknande genom SmartThings Find, för att hålla reda på dina Samsung Buds till exempel, såväl som din SmartTag, men det når inte så långt som Tile eller Apple i denna mening.

AirTag: $ 29,00 / £ 29,99 / € 35,00

Kakel: Från $ 24,99 / £ 19,99 / € 24,99

Galaxy SmartTag: $ 29,99 / £ 29,00 / € 35,00

Apples AirTag kommer i en stil som gör allt. Det gör det billigare och enklare att välja, men du måste köpa ett tillbehör om du faktiskt vill fästa det på något. Samsungs Galaxy SmartTag är samma pris - men SmartTag + inklusive UWB, dvs motsvarande Apples enhet, är £ 10 mer.

Vi misstänker att Samsung kommer att tvingas justera priset för att göra det konkurrenskraftigt med Apple.

Kakel börjar billigare än alla andra, men detta är för Tile Mate. Tile Pro är samma pris, medan det finns alternativ för Tile Slim (ett kort som passar i din plånbok) och Tile Sticker som är liten och självhäftande och kan fästas på vad som helst, men måste köpas i förpackningar.

I slutändan erbjuder Tile mycket fler alternativ än andra leverantörer, vilket ger dig mycket mer mångsidighet i hur din spårning kan ordnas - men vissa enheter har inte bytbara batterier, så när de är döda är de döda.

Apples stora spel här är nätverkets storlek. Det spelar exakt in i vad Apple är bra på, som har alla sina enheter inriktade och drar dem alla in för att spela en roll. I slutändan kommer det antagligen att göra AirTag till en obehag för Apple-användare, med tanke på att om du lämnar Apple kommer din AirTag att vara överflödig. Med tredjepartsintegration är Find My-nätverket bara inställt på att expandera, men det effektiva detekteringsområdet för AirTag är så mycket kortare än andra enheter.

Tile har mycket att erbjuda: plattformskompatibilitet, val av enhet som passar ett större antal användningsfall och ett mycket längre arbetsområde. Tile står till förmån mest om Apple och Samsungs inflyttning på marknaden varnar människor för Bluetooth-spårning och övertygar människor om att Tiles lösning passar dem bättre.

Samsungs begränsning är kravet att använda Samsung-kontot: om det fungerade med alla Samsung-telefoner som bara använder ett Google-konto, skulle det potentiellt kunna konkurrera med Apples enhets räckvidd. För närvarande, om du lämnar Samsung för en annan Android-enhet, skulle din Galaxy SmartTag bli värdelös.

När det gäller själva tekniken är det i grund och botten mycket liten skillnad mellan dem: både Samsung och Apple har använt systemet som Tile etablerat och förfinat under den bästa delen av ett decennium och gett det en twist. Men Tiles erfarenhet visar med det effektiva utbudet av dess enheter.

Skriva av Chris Hall.