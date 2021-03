Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple undersöker möjligheten av en haptisk återkopplingsenhet som sitter ovanpå madrasser och hjälper användaren att slappna av och vakna.

I ett nytt patentfynd - först upptäckt av AppleInsider - verkar Cupertino-företaget forska i området, med arkivet med titeln Pneumatic Haptic Device Having Actuation Cells for Producing a Haptic Output over a Bed Madrass .

I den beskriver Apple en sängrelaterad enhet som kan ge haptisk feedback till användare som ligger ovanpå madrassen. I aktion skulle det utnyttja uppblåsta och tömda manövreringsceller för att producera haptiska pulser. Tekniken kan till och med göra det genom avlägsnande eller införande av "fluid", patentstaterna, som kan bestå av luft, vätska, gas eller en kombination av dessa element.

Det föreslås också i arkivet att den haptiska enheten måste vara tunn och flexibel, för att inte störa användaren, med applikationer som relaterar till att hjälpa en "användare att slappna av, att röra sig och / eller väcka en användare, för att indikera utdata, varningar eller meddelanden vid den haptiska enheten eller någon annan elektronisk enhet i sängen ".

Apple funderar även på att utöka det haptiska systemet för att arbeta med trackers - sådana som utnyttjar biometri, tvångsavkänningsmekanik och ljus. Detta kan potentiellt hjälpa företaget att identifiera komplex sömnstatistik och vanor, inklusive tid i en viss position eller, till exempel snarkning.

Sammantaget, trots att det är lite ovanligt, skulle en sådan enhet vara långt ifrån den värsta idén. Vi ser redan mer expansivt och mindre påträngande sömnspårning från sådana som Google, med nya Google Nest Hub , och Apples 2017-förvärv av Beddit antyder att det har ett seriöst intresse för området.

Som med alla patentansökningar är det dock viktigt att hålla saker realistiska. Medan Apple har gjort några konkreta steg i sömn och uppmärksamhet genom åren - det senaste är Apple Watch-sömnspårning - det känns osannolikt att en avancerad, haptisk enhet i sängen dyker upp snart.

Ändå kan vi drömma.

Skriva av Conor Allison.