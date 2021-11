Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon är på väg att skjuta upp sina två första prototypsatelliter för Project Kuiper – men bara som en del av ett test.

Företaget - ungefär som SpaceX:s Starlink och andra ambitiösa teknikföretag - har arbetat med ett satellit-internetprojekt. Dess version, Project Kuiper, kommer så småningom att bestå av över 3 000 satelliter - alla sammansatta i en konstellation med låg omloppsbana runt jorden och strålande bredbandstäckning med låg latens.

Projekt Kuiper siktar på att lansera sina två första prototypsatelliter i slutet av 2022 - eller till fjärde kvartalet, närmare bestämt. Amazon har till och med lämnat in en " Request for Experimental Authorization " lanseringslicens till US Federal Communications Commission för två prototyper: KuiperSat-1 och KuiperSat-2 .

För närvarande är Project Kuipers två prototypsatelliter inställda på att starta upp via en ny raket, kallad RS1, som är gjord av Kaliforniens startup ABL Space Systems.

Målet är att förse landsbygdssamhällen och andra områden med internettjänster. Starlink, SpaceX:s bredbandsinternetsatellitkonstellation, har samma syfte; den skickar nästan 12 000 i låg omloppsbana runt jorden och har faktiskt lanserat mer än 1 700. Den har till och med ett betaprogram för användare.

Amazon har därför mycket att ta igen. Dess första två prototyper kommer att fungera på 366 miles över jorden. De har antenner, modem, kraft och framdrivning. I rymden ska de försöka ansluta till fyra av Kuipers användarterminaler och en markstation i Texas som kan skicka och ta emot bredbandssignaler. Kuiper har redan genomfört en del tester på marken med sina terminaler och hävdar att de når maximala genomströmningshastigheter på upp till 400 Mbps.

Som referens hävdar Starlinks betaprogram nedladdningshastigheter på upp till 100 Mbps och 200 Mbps.

Det är värt att notera att vissa astronomer nyligen har klagat på att dessa typer av satellitkonstellationer kan störa observationer av natthimlen. Så, för att kompensera för det, sa Amazon att det har "arbetat med astronomer och andra i branschen för att minska synligheten för Kuiper System-satelliter".

Det inkluderar till och med ett solskydd på en av prototypsatelliterna för att dämpa dess förmåga att reflektera ljus från solen.