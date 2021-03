Den första UK-baserade Amazon Go-butiken kommer att avslöjas den här veckan

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Enligt flera källor kommer Amazon att avslöja sin första Amazon Go-butik i Storbritannien den här veckan. Butiken verkar vara belägen på The Broadway i Ealing, västra London och brukade vara en monsunbutik.

Planeringsdokument visar att Amazon ansökte om tillstånd att sätta upp skyltar i november.

Vi har besökt den ursprungliga Amazon Go-butiken i Amazons hemstad Seattle och kan bekräfta att det är en anmärkningsvärd upplevelse. Det finns över 25 sådana butiker i USA och Amazon har länge ryktats att de ska öppna en i Storbritannien.

I slutet av 2018 föreslogs att Amazon hade bosatt sig på en plats i Londons Oxford Circus. En efterföljande rapport från 2019 av handelspublikationen The Grocer föreslog att en webbplats hade bekräftats, men inte en plats.

En annan rapport för ett år sedan föreslog att den första butiken i Storbritannien skulle vara på platsen för en gammal bokhandel i Notting Hill, London nära tunnelbanestationen Notting Hill Gate.

Den senaste rapporten framkom i Mail on Sunday, som föreslog att Amazon planerade upp till 30 brittiska butiker och gjorde det under ett partnerskap med Morrisons. Amazon arbetar redan med Morrisons för att tillhandahålla Amazon Fresh i Storbritannien.

Som Forbes påpekar har Amazons förflyttning av livsmedelsleveranser i Storbritannien varit relativt långsam att starta - det har cirka 3 procent av marknaden enligt Mintel - men det gör några seriösa affärer i utvalda kategorier. Alkoholförsäljningen mer än fördubblades enligt Profitero 2020, medan andra traditionella high street-kategorier som skönhet, hälsa och personlig vård också går bra.

Amazon Go-butiker använder så kallad "Just Walk Out" -teknologi, vilket i huvudsak innebär att det inte finns några kassor eller kassor. Du går in, skannar Amazon Go-appen vid porten (som naturligtvis är kopplad till ditt Amazon-konto), handlar och bara går ut. Du får ett kvitto för din shopping efteråt.

De stora brittiska livsmedelshandlarna har också testat ny teknik för att hoppa över kassan inklusive Sainsburys prövning av en kassörfri butik 2018.

Skriva av Dan Grabham.