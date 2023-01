Det verkliga temat för CES 2023 är alternativa verkligheter.

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - CES - Consumer Electronics Show - har en viktig plats i den årliga kalendern. Det är det största tekniska evenemanget, det har global betydelse och det visar vad vi kan förvänta oss av konsumenttekniken under nästa år.

Men ännu viktigare är att den ger oss en återspegling av stämningen i alla de branscher som dras in i konsumentteknikens värld. Det är denna tekniska barometer, som överskrider den enkla avgränsningen av en enskild produktkategori, som är mer intressant än själva produkterna.

Årets öppningskeynote tillföll BMW. Många kommentatorer har under många år sagt att CES håller på att bli en bilmässa (medan traditionella bilmässor kämpar för att behålla sin attraktionskraft), men detta är egentligen ett missförstånd. Consumer Electronics Show håller inte på att bli en bilmässa: bilar blir konsumentelektronik.

Lanseringen av BMW i Vision Dee ramar in CES 2023 på ett perfekt sätt. Visst finns det en bil under den färgskiftande exteriören, men tanken på att ha en Mixed Reality-slider i bilen, som förflyttar dig djupare in i någon slags Tron-liknande alternativ verklighet, är kanske lite långsökt. Men en del av den teknik som möjliggör denna konceptbil kommer att förverkligas 2025.

Att Arnold Schwarzenegger var en del av BMW:s keynote, efter att ha spelat huvudrollen i Paul Verhoevens klassiker Total Recall från 1990, är vackert poetiskt, eftersom det i huvudsak anger förutsättningen för de alternativa verklighetsupplevelser vi rusar mot.

CES 2023 ger oss också det första tillfället att uppleva PSVR 2. Playstations VR-headset av nästa generation lanserades den 22 februari 2023 och det ger en grafiskt rik, underbart uppslukande och uppmuntrande smidig upplevelse som, om den får tillräckligt med innehåll, verkligen skulle kunna driva på en boom inom VR-underhållning - efter många falska starter.

PSVR 2:s största nackdel är när du försöker släppa in den verkliga världen. Du kan trycka på en knapp för passthrough och använda frontkamerorna för att visa dig vad som finns där ute i den fysiska världen. Men detta är inte så bra - det är kornigt och svartvitt. Det är på sätt och vis förståeligt när fokus ligger på den virtuella världen snarare än den fysiska.

Om du vill ha en bättre mixed reality-upplevelse så är HTC Vive XR Elite absolut ditt alternativ. Lätt i vikt och fri från sladdar, genom att trycka på knappen på det här headsetet för att dra in den fysiska världen får du en skarp och färgstark blandad verklighet. När jag testade Vive XR Elite tog jag upp min kamera och kunde justera de manuella inställningarna och navigera i menyerna så att demokillen kunde ta några bilder på mig - en upplevelse från en annan värld.

Kvaliteten på denna videoöverföring är viktig eftersom HTC i hög grad fokuserar på blandad verklighet, att ta det virtuella och smälta det sömlöst med det fysiska.

Den fortsatta sammansmältningen av digitala och fysiska upplevelser kommer att definiera de kommande åren och det återspeglas i många av de produkter som stod ut för oss från CES 2023, inte bara de som nämns ovan.

L'Oreal tar teknik och applicerar den på smink - någon som gillar Fifth Element? - medan Asus återinför 3D i bärbara datorer och Samsungs 57-tums Odyssey Neo är så bred och så böjd att ditt innehåll nästan kommer att äta upp dig.

Att mänskligheten drar sig tillbaka till virtuella världar är förståeligt när den verkliga världen har bjudit på en skräckuppvisning under de senaste åren. Den acceleration som den påtvingade isoleringen förde med sig gjorde digitala interaktioner påtagliga och nödvändiga.

Det spirande metaversummet må genomgå en existentiell kris - inte hjälpt av att krypto bros bangwagggerar det som ett kärl för alternativa valutor och NFTs - men CES 2023 gör inget annat än att förstärka att vi kastar oss mot denna alternativa verklighet som en framtid.

Teknikens roll från och med nu är att se till att om inte annat så är vår alternativa verklighet i framtiden så tillgänglig, så inkluderande och så tillmötesgående som den behöver vara.

Att leverera den som en härlig sci-fi-film är den del som vi alla kommer att få njuta av.

Skriva av Chris Hall.