SteelSeries har uppgraderat Apex Pro TKL och gjort den ännu snabbare

(Pocket-lint) - SteelSeries Apex Pro TKL är redan ett av de bästa tangentbord utan nyckel som finns, men nu har företaget gjort det ännu bättre.

När Apex Pro TKL lanserades redan 2019 kom det med några ganska häftiga funktioner, bland annat en smart RGB-belysning, en liten praktisk skärm och företagets OmniPoint-switchar. Dessa växlar var redan några av de snabbaste som finns (idealiska för snabba spel) och därmed tilltalande för proffsspelare. Nu har dock SteelSeries gjort dem ännu bättre.

Nu har Apex Pro TKL uppgraderats med nya och förbättrade OmniPoint 2.0-switchar. Dessa switchar erbjuder anpassningsbar aktivering, med ett urval av 37 olika aktiveringsnivåer mellan 0,2 mm till 3,8 mm. Resultatet av detta är en otroligt snabb svarstid på 0,54 ms.

SteelSeries hävdar att detta innebär att dessa switchar svarar 11 gånger snabbare än traditionella switchar som du hittar i andra mindre bra tangentbord. Ställ in tangentbordet på 0,2 mm aktivering och det gör aktiveringen 10 gånger snabbare också. Dessa inställningar kan anpassas per tangent och ställas in så att de ändras beroende på vilket spel du spelar också.

Det betyder att du kan anpassa ditt tangentbord så att det har en kort aktivering för snabba FPS-spel men en längre kastning för vardagligt skrivande eller mer avslappnade spelupplevelser.

OmniPoint 2.0 erbjuder också möjligheten att lägga till två åtgärder till en enda tangent beroende på hur långt du trycker på den. Så du kan ställa in en kombination för att utföra olika åtgärder med lätthet.

Den uppgraderade Apex Pro TKL finns nu också i två olika varianter med en trådlös modell som innehåller både högpresterande 2,4 GHz Quantum 2.0 Dual Wireless-teknik och Bluetooth 5.0.

Allt detta avrundas med den smarta OLED-displayen så att du kan se systeminformation eller chattmeddelanden och annat i en överblick.

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless finns nu tillgänglig för 249,99 dollar i USA, 269,99 euro i EU eller 289,99 dollar i AP. Alternativt kostar den trådbundna modellen 189,99 dollar i USA, 219,99 euro i EU eller 219,99 dollar i AP.

Skriva av Adrian Willings.