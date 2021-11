Här är några episka tangentbordsrabatter värda att kolla in

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det finns många bra speltangentbord där ute och om du letar efter ett nytt är det nu dags att fynda.

Oavsett om du letar efter ett litet speltangentbord som inte tar upp mycket utrymme på skrivbordet eller något funktionsrikt med de allra bästa specifikationerna så är det att leta igenom Black Friday- erbjudandena ett bra sätt att få en affär.

Vi har letat igenom de aktuella erbjudandena för att välja ut de mest fantastiska tangentbord som vi har provat och testat och skulle rekommendera.

SteelSeries Apex Pro - spara $36,53 nu $163,46 Apex Pro är ett otroligt tangentbord, med unikt justerbar knapptryckning och lite riktigt snygg RGB-belysning också. Nu rabatterad för Black Friday, det är väl värt en titt. Visa erbjudande

Logitech G915 TKL - spara $50/£25 G915 TKL är ett av våra favorittangentbord tack vare dess slimmade design, låga profilram och tillfredsställande estetik. Det är ännu bättre med rabatt. Visa erbjudande

Corsair K65 RGB Mini - spara $20/£30 Om skrivbordsutrymmet är en premie så är K65 RGB Mini den att titta på. Liten, smarrig och en hel del kul. Nu ännu mer överkomligt för Black Friday. Visa erbjudande

Corsair K100 RGB - spara $50 nu $179.99 Corsairs flaggskeppstangentbord har några seriösa specifikationer, inklusive en pollingfrekvens på 4 000 Hz och optisk-mekaniska omkopplare. Vanligtvis kommer den med en premiumprislapp men är nu billigare för Black Friday. Visa erbjudande

Roccat Vulcan TKL - spara $30 Vulcan TKL är en annan looker. Lågprofilknappar låter verkligen den här skina, men RGB- och premiumfinishen satte verkligen fart. Den rabatterade prislappen är ännu bättre. Visa erbjudande

HyperX Alloy Elite 2 - spara $30/£16.1 Alloy Elite 2 är lätt ett av de snyggaste tangentborden vi har testat. Alloy Elite 2 är en riktig snygging och ett absolut fynd också. Visa erbjudande

Das Keyboard 4 - spara $25,35 nu $143,65 Om RGB inte är din grej och du gillar något mer smygande, vänd dig till Das Keyboard. Detta Ultimate-tangentbord har inga bokstäver och är helt diskret men fantastiskt. Visa erbjudande

If you like the look of Das Keyboard devices then it's also worth checking out the store for 15% off across the range this Black Friday.