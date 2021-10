Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Tile har introducerat nya versioner av Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim och Tile Sticker , justerat designen och ökat utbudet på vissa enheter.

Trots att Apple och Samsung trängde in i Bluetooth -trackerutrymmet under de senaste 12 månaderna, rapporterar Tile att det har sett en försäljningstillväxt på 70 procent under de senaste 8 månaderna, eftersom att hitta förlorade enheter dras kraftigt i fokus.

Med ett komplett utbud av produkter hävdar Tile att det har ett bättre erbjudande än några uppenbara rivaler: Tile Pro har gjorts om till en fjärrkontrollstil, vilket återspeglar var de flesta använder det - på tangenter.

Den nya designen hjälper den att skilja sig från Tile Mate, som sitter under den i familjen, men båda erbjuder praktiska öljetter så att du kan fästa dem på enheter, utan att bli ombedd att sedan köpa ett tillbehör så att du faktiskt kan fästa det på något, som Apple AirTag.

Pro erbjuder den längsta räckvidden - cirka 120 meter Bluetooth -detektering - medan Mate får 76 meter liksom Tile Slim. Båda har också högre volymer för att underlätta upptäckt.

Tile Slim är en intressant enhet eftersom den i huvudsak är kreditkortsstor så att den kan glidas in i din plånbok, medan Tile Sticker flyttar sin knapp åt sidan snarare än toppen i denna nya iteration, samtidigt som den får en stor bult i volym.

Även om det inte finns något ultrabredband i den första enheten, kommer det att finnas en ultrabredbandsversion av Tile Pro- kallad Tile Ultra- som lanseras i början av 2022 som kommer att lägga till den funktionen, tillsammans med att hitta förstorad verklighet, för att hjälpa till att stänga- intervallplats.

Utöver det utbud av funktioner som redan stöds av Tile, finns det en ny Lost and Found -funktion.

Detta har formen av en QR -kod på baksidan av Pro, Mate och Slim -enheterna, som gör det möjligt för alla med en smartphone att skanna koden och föras till en sida med kontaktuppgifter - vilket betyder att de som hittar plattor men inte är i Tile -nätverket kan fortfarande hjälpa till med detektering.

Det finns också en Scan and Secure -funktion som kommer i framtiden. Detta liknar Apple och Samsungs funktioner som är utformade för att stoppa någon som spårar dig med en kakel - så att du kan söka efter plattor för att se om det finns en okänd enhet som verkar resa med dig.

Alla nya enheter är tillgängliga nu, där Tile Pro kostar £ 29,99, Tile Mate kostar £ 19,99, Tile Slim på £ 29,99 och Tile Sticker på £ 24,99.

squirrel_widget_6146988