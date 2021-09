Ridning med SRAM Rival eTap AXS -växling: Är framtidens cyklar trådlösa?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Cyklar och teknik går hand i hand. Inte alltid i digital bemärkelse som kanske är bekant för läsare av Pocket-lint, men med en konstant process eller förfining av design, material och mekanik för varje komponent i den ödmjuka cykeln, är det en industri som inte står stilla.

Medan en justering av ramen här, eller det pågående argumentet om vilken däckbredd eller tryck som är bäst, pågår, finns det ett grundläggande skift i en aspekt av cyklar på gång - drivlinan.

Vi har åkt SRAMs Rival eTap AXS -gruppsats för att se vad det handlar om.

Även om mycket har förändrats i cyklar under de senaste åren, har inte grunderna. Under större delen av cyklingens historia i modern tid har kablar använts för att växla. Från friktionsbaserade spakar till smartare indexerade system, principerna var desamma - dra åt kabeln eller lossa kabeln och låt fjädrar i växlarna flytta din kedja över växlarna.

Även om historien om elektronisk växling kan spåras tillbaka till 1990 -talet, är det 2001 lanseringen av Shimanos Di2 (Digital Integrated Intelligence) som verkligen tar oss in i den moderna eran, även om det var 2009 innan det verkligen gjorde sitt avtryck.

SRAMs erbjudande, eTap -systemet, lanserades 2015 och har sedan utvecklats till tre nivåer - Red, Force och Rival, vilket återspeglar nivåerna i SRAMs manuella grupper.

Om du är bekant med SRAMs väggruppsgrupper vet du att de körs i storleksordningen Apex, Rival, Force, Red, från startnivå till professionell klass.

ETap-systemet är tillgängligt på Rival-, Force- och Red-nivå, vilket betyder att det är tillgängligt ett steg lägre än Shimanos Di2-system, som bara finns på Ultegra och Dura-Ace i skrivande stund.

Det är viktigt, eftersom Rival eTap är ett billigare trådlöst system och sannolikt kommer att vara det mest lättillgängliga för de flesta åkare som ett resultat, vilket gör sin väg in i mellanklasscyklar, som Boardman SLR 9.4 Disc, i den mer prisvärda slutet av spektrumet, men med stora alternativ över Trek - inklusive Domane vi åkte - Specialized och andra.

För många är övergången till elektronisk växling något som händer när du köper en ny cykel, även om du naturligtvis kan köpa enskilda delar av systemet eller hela gruppen. Eftersom det är ett 12-växlad system snarare än 11-växlad, kan du inte bara uppgradera på ett mix och match-sätt, du måste anpassa ditt bakhjul för att ta en 12-växlad kassett, men det är ett uppgraderingsalternativ för de med en befintlig skivbromscykel.

Det kompletta systemet har en rekommenderat pris på cirka 1 268 £.

Som en punktjämförelse med de högre speciella systemen erbjuder Rival -nivån inte fjärrväxling - det finns inga anslutningspunkter för hjälpväxlingsknappar. Den har en legeringsspak snarare än kol och har inte Orbit -vätskedämparen på bakväxeln som Force och Red erbjuder - men annars är det ungefär samma upplevelse.

Rival eTap AXS-gruppuppsättningen är 12-växlad, matchar Force och Red eTap-systemen och kliver upp över de 11-växlade manuella grupperna.

Detta har medfört en förändring, med ett mindre kedjedrev fram och med ett mindre 10T -växel på baksidan. Det finns två kassetter tillgängliga i Rival-familjen, 10-30T och 10-36T-och det är 10-36T vi har åkt-men det finns kompatibilitet med några Force och Red eTap-kassetter också.

Precis som de högre speciella systemen använder Rival också en Flattop-kedja.

De andra viktiga sakerna att notera om Rival eTap AXS -systemet är att det är avsett endast för hydrauliska skivbromsar. Det finns inget alternativ för fälgbroms. Det kan dela vissa ryttare som föredrar att hålla sig till sina callipers, men det är inte ett alternativ här.

Bromsarna har uttalade kåpor, drivs av ett CR2032 -batteri (som ska räcka ett par år), med växelspakarna som intuitivt flyttar dig genom växlarna sekventiellt som en paddla som växlar på en automatisk växellåda på en bil.

Ett tryck på vänster spak flyttar växeln till vänster och höger spak flyttar växeln. Genom att trycka på båda samtidigt växlar framväxeln. Om du är van vid manuell växling kan det låta lite främmande, men efter 10 minuter i sadeln är du helt ombord med det - det är verkligen lätt att ta tag i.

Framväxeln har sitt eget batteri, liksom baksidan, och alla har små knappar för att väcka eller koppla ihop systemet och ansluta till AXS smartphone -appen - samt låta dig trimma växeln om den inte växlar så rent som du skulle tycka om.

Det finns också möjlighet till en Quarq -effektmätare på Rival eTap -systemet.

Kommer från manuella växlar - och normalt kör Shimano - eTap -systemet är en värld bort från vad vi skulle betrakta som "normalt". Det finns dock inget behov av oro, eftersom den växlingen är så intuitiv, det tar bara ett par skift och du kommer att känna dig bekväm.

Precis som att köra bil kan förändringen från manuell till elektronisk växling förändra upplevelsen avsevärt. Det är exakt, det är supermottagande, och det tar bara ett tryck i spaken för att få den reaktion du vill ha.

Det är fantastiskt vid normal körning, saktar ner till ett rött ljus kan du hoppa ner växlarna utan en stor svepning av en växelspak, men den verkliga fördelen med så lätt växling kommer på dropparna - du kan byta växel med en fingertopp och det är på väg åt båda hållen.

Byte av växlar har en naturlig inriktning mot mindre växlar; tyngdkraften hjälper när kedjan sjunker och på manuella växlar, det betyder att det ofta är mer en ansträngning att byta till dina större växlar - det är långsammare, det är mer bullrigt och det är ofta där du märker att det går in otydlighet genom saker som kabelsträckning.

Det här är mindre poäng för en erfaren ryttare, men eftersom växlingen i båda riktningarna är så sömlös är det lätt att hoppa på elektronisk växling som enklare - och för nyare ryttare kan den jämnheten vara riktigt tilltalande jämfört med alternativet.

Vi har hittills inte pratat om kedjorna. Med en 10-36T-kassett på baksidan måste vi erkänna att det i våra vanliga åkattraktioner genom Surrey Hills inte är en stor uppmaning att flytta till det mindre kedjedrevet. Men det är också enkelt - genom att trycka på båda spakarna samtidigt kommer det att hoppa ner eller upp igen med sömlös effektivitet.

Allt låter bra - och det är - men det finns mer med Rival eTap -systemet - det finns AXS -delen. AXS (nämnda "åtkomst"), avser smartphone -anslutningen. Ja, du kan ansluta din telefon via Android- eller iOS -appen, så att du kan ansluta till din gruppuppsättning.

Tja, det är verkligen en anslutning till fram- och bakväxlarna och spakarna, så att du kan driva uppdateringar av firmware, men också öppna ett par smarta alternativ.

För det första kan du berätta vilken kassett du använder. Om du vill ha olika växlingar kan du berätta för appen, så bakväxeln vet vad som händer - och det är viktigt för växelhanteringen.

Du kan också ändra spakarnas beteende genom att byta vänster- och högerfunktioner om det är din preferens.

Sedan finns det också alternativet för multishift. Detta låter dig växla över växlar i en större gräns med ett tryck och håll i spaken.

Du kan stänga av detta helt (ett tryck och håll skulle bara vara en växel) eller så kan du ställa in det på två, tre eller "alla". Det stämmer, du kan hålla ner spaken och cykeln kommer att försöka växla genom alla bakväxlarna när du trampar.

Det "allt" -alternativet kan bara vara användbart från ett toppmöte när du vill komma hela vägen tillbaka till dina bästa växlar, men de två och tre alternativen kan vara användbara.

Återigen möjliggör de en enkel förändring längst ner på en kulle eller kommer över toppen av en kulle, men multishiftet ner är också användbart när du kör mot en korsning, för att få dig i en lägre växel redo att dra iväg igen.

I kompensationsläge, när du ändrar det främre kedjedrevet, justeras det bakre för att göra det en smidig övergång i växlingen för ryttaren och undvika ett stort hopp.

Detta undviker den klassiska grejen att släppa in i det mindre kedjedrevet, hitta det för enkelt och kräva en växling av två växlar bak - eTap -systemet gör det åt dig, vilket gör en smidigare åkare. Det är också där det är viktigt att berätta för systemet vilken kassett som finns på cykeln, så den vet hur man kompenserar på detta sätt.

I sekventiellt läge behöver du inte alls byta kedjedrev, det växlar automatiskt när du rör dig genom kassetten på baksidan. Det betyder att när du närmar dig det lägsta kugghjulet på det stora kedjedrevet, kommer det att sjunka till det mindre kedjehjulet och kompensera på baksidan, utan att du behöver tänka på det - du fortsätter bara att ändra.

Samma sak händer när du börjar växla till högre växlar - du når en punkt när du automatiskt går in på den stora ringen, med en bakre kompensation. Till viss del är detta för att undvika tvärkedjor, men det ger dig verkligen mindre att tänka på och du behöver inte den dubbla pressen för att flytta framväxeln.

Det är här det kan vara lite klumpigt, eftersom det är lite av en grov övergång till den stora främre ringen, särskilt eftersom du förmodligen tar fart igen och trampar ganska hårt. Visst, det är förmodligen det mest bullriga skiftet på något växelsystem.

Dessa alternativ finns alla i appen och för dem som är lite mer tekniska är det något att leka med för att se vad som passar din körstil och till viss del, vilken typ av åktur du gör oftast.

Vissa kanske ser det som lata och erfarna ryttare kommer att veta att i ett manuellt system vet du allt detta och det blir andra natur, men det finns fortfarande en sömlös lätthet för hela systemet här som snabbt kommer att få dig att tänka.

Själva appen är ok. När du har loggat in kan du installera en cykel och tilldela komponenter till den cykeln, men det finns inga andra riktiga data som kommer via appen - inte ens från Quarq -effektmätaren som du kan ha monterat som en del av systemet.

Istället måste du ansluta kompatibla cykeldatorer eller appar för att få tillgång till dessa data. Det stöder Bluetooth och ANT+, så det kommer i stort att fungera med de viktigaste aktörerna på marknaden , så att du får tillgång till data om effektmätare samt växlingsdata.

Om din cykeldator stöder det (vi användeHammerhead Karoo 2 ) kan du få en avläsning av växeln du är i och antalet skift per tur, om den informationen är användbar för dig. Annars loggas energidata som från alla andra mätare, men observera att i Rival eTap-systemet är det en enkelsidig inspelning som tar data från vänster vev.

Det finns batterier i spakarna, som kommer att hålla cirka 2 år baserat på ridning i 15 timmar i veckan, medan batterierna i fram- och bakspåren kommer att hålla i ett par månader - beroende på hur mycket du växlar och hur mycket du kör .

Visst, det är något annat att tänka på och det enkla argumentet mot den här typen av system är att när batterierna tar slut, kommer du att lämna en fast cykel. Med så många människor som bär elektroniska enheter så ofta - du kanske har en cykeldator, telefon, pulsmätare, lampor på varje tur - är det inte ett stort steg att komma ihåg att ladda din cykels batterier också.

Att åka med trådlös växling har ett antal fördelar. Det finns en minskning av kablar som kan ge vissa fördelar inom ramdesign, vilket kan se trådlöst växling som ett populärt alternativ i framtiden.

Den smarta sidan av saker kommer sannolikt att ha ett stort överklagande, även om det alltid kommer att finnas de som tror att systemet saknar "känslan" av manuell växling. Detsamma gäller bilar, med många purister som hänger på manuell växling som överlägsen - men automatisk växling är klart lättare för föraren.

Överklagandet av trådlöst växling och saker som sekventiell växling kan dra till nya ryttarlägen än erfarna veteraner, men lika mycket för dem som turnerar som vill tänka lite mindre, det finns överklagande igen.

Ja, det är dyrare än konventionella system, men det faktum att vi tittar på 12-stegs framsteg inom trådlös växling men inte i manuell växling tyder på att det är här SRAM lägger sina ansträngningar. Naturligtvis, med ett system som Rival eTap, utformat för att vara mer överkomligt, kanske du kan få en cykel utrustad med detta system, snarare än en grupp med högre specifikationer från en konkurrerande tillverkare.

I slutändan ger SRAM Rival eTap AXS ett värdefullt bidrag: det är det perfekta exemplet på trickle down -teknik, vilket ger något nytt att tilltala för dem som vill köpa en ny cykel och ändra ridupplevelsen för dem.

Vi kan inte låta bli att känna att långsamt, trådlös växling kommer att bli mer och mer utbredd under de kommande åren - med mer data, fler ridalternativ och fler beslut att fatta innan du köper din nästa cykel.