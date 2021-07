Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du någonsin har spenderat timmar manuellt på att transkribera långa konversationer, vet du mycket väl uppgiftens fullständiga monotoni. Och medan det finns fantastiska appar där ute som hjälper till i dessa dagar har Mobvoi precis släppt en ny diktafon - AI-inspelaren - som är speciellt byggd för just det.

Den har form som traditionella handhållna ljudinspelare men har den extra funktionen att kunna transkribera din konversation eller podcast direkt till text, vilket sparar timmar på extra arbete. Det måste naturligtvis vara korrekt, annars är det ingen mening. Modvoi hävdar en 94% noggrannhet, vilket är ganska bra!

Den använder dubbla mikrofoner för att spela in ljud, samt filtrera bort omgivande ljud med sin brusreducerande teknik. När den väl har spelats in kan den överföras via Wi-Fi eller Bluetooth 5.0 till din önskade enhet. Överföringstiderna kan vara så snabba som en minut via Wi-Fi för en timmes inspelning, eller 30 minuter med Bluetooth. Det har även AGC (Automatic Gains Control) som analyserar var högtalaren är i förhållande till mikrofonerna.

squirrel_widget_5747508

Modvoi AI-inspelaren har upp till 10 timmars inspelningstid och 16 GB intern lagring.

Modvoi fokuserade ganska mycket på att transportera AI-inspelaren. Det är inte bara riktigt litet, det har en klämma, magnetisk yta och hål att hänga upp den i.

Nu kan du inte nödvändigtvis förvänta dig att det ska transkribera alla språk i världen, så det börjar med två av de vanligaste, engelska och kinesiska (mandarin). Fler språk kommer att släppas i tid.

Priserna är $ 99,99 / € 99,99 / £ 79,99 för AI-inspelaren och ett års prenumeration på transkriptionstjänsterna. Därefter kostar det 69,99 dollar per år för ytterligare transkriptionstjänster.