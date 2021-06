Äger du en WD My Book Live-enhet? Du kanske vill koppla ur den nu

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Western Digital har gjort ett meddelande som varnar att alla ägare av My Book Live-enheter bör överväga att stänga av sin lagringsenhet för att skydda den från skadliga hot.

Företaget gjorde ett inlägg på sina communityforum om att det har bestämt att det finns ett problem där vissa användare hittar all data som raderas från enheterna.

My Book Live NAS-systemet hade sin senaste firmwareuppdatering redan 2015 men nu har en ny fråga uppstått som kan leda till att du tappar all din data om du inte är försiktig:

"Western Digital har fastställt att vissa My Book Live-enheter äventyras av skadlig programvara. I vissa fall har denna kompromiss lett till en fabriksåterställning som verkar radera all data på enheten. My Book Live-enheten fick sin slutliga firmwareuppdatering 2015. Vi förstår att våra kunders data är mycket viktiga. För närvarande rekommenderar vi att du kopplar bort din My Book Live från Internet för att skydda dina data på enheten. Vi undersöker aktivt och vi kommer att tillhandahålla uppdateringar av den här tråden när de är tillgängliga. "

Uppenbarligen inte en idealisk situation att vara i, men Western Digital letar till synes efter lösningar. Under tiden rekommenderas det helt enkelt att du kopplar bort din enhet från internet så att den inte kan nås på distans.

Skriva av Adrian Willings.