Signia Active är hörapparater som fungerar precis som äkta trådlösa hörlurar

(Pocket-lint) - Hörapparatspecialisten Signia har meddelat att Siginia och Signia Pro är utformade för att ta bort stigma från hjälpmedel.

De nya Signia Active- och Active Pro-hjälpmedlen är utformade för att se ut som äkta trådlösa hörlurar, men de kostar från 999 £ men de behöver fortfarande en audiolog, men du kan inte passa dem själv.

Hörlurarna fungerar med Bluetooth-teknik och kan styras med en iOS- eller Android-app där du kan konfigurera saker som du vill. Dessutom finns det en AI-assistent så att saker kan finjusteras. De spelar också upp ljud från iPhone- och Android-enheter och kan användas för telefonsamtal som du förväntar dig.

Med en 26 timmars batteritid levereras Signia Active-serien med en laddare som de som har äkta trådlösa hörlurar . Du kan ladda trådlöst via Qi eller via kabel via USB-C (fem eller tre timmar). Väskan medför tre extra avgifter för hörlurarna.

Signia säger att så många som 9 av 10 personer med mild till måttlig hörselnedsättning inte har hörapparat och att det i genomsnitt tar människor 7-10 år att agera på hörselnedsättning. Nästan hälften av personer med mild till måttlig förlust köper inte på grund av uppfattningen kring dålig design.

Som Signia säger beror graden av hörselnedsättning helt på individen. För att skräddarsy talförståelsen inkluderar de nya enheterna vad Signia kallar Xperience YourSound-teknik för att hjälpa till att förstå tal i bullriga miljöer. Signia har också ett "maskläge" för att ta bort det dämpade talet du hör när du pratar med någon med en mask.

Ljudet i Active Pro är utformat för att fokusera på lokaliserade ljud - om du har hörselnedsättning tenderar du att tappa din förmåga att fokusera på var ljud kommer ifrån. Active Pro har binaural bearbetning över 48 kanaler i motsats till 16 kanaler i det vanliga Active-paret.

Företaget säger att det finns en tydlig ökning av efterfrågan på trådlösa hörapparater som dessa och tillägger att även om det inte har varit en stor efterfrågan på skräddarsydda hörapparater tidigare, ökar också detta.

Skriva av Dan Grabham.