Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Miljardärentreprenören Elon Musk har arbetat med ett satellitinternet-företag som heter Starlink , och han har just avslöjat på Twitter att tjänsten är redo att gå "helt mobil".

Efter att ha säkrat nästan 885,5 miljoner dollar i bidrag från den amerikanska federala kommunikationskommissionen 2020, plus tre års framgångsrika satellitlanseringar, har Starlink nu överträffat 1000 satelliter som levererats i omloppsbana. Det har också börjat acceptera förbeställningar från kunder som är intresserade av att gå med i företagets betaprogram "Better Than Nothing". Från och med februari 2021 betjänar Starlink mer än 10 000 kunder i beta. Snart kommer den att utvidgas till kunder som arbetar med fordon i rörelse.

Elon Musk twittrade nyligen att Starlink-terminaler är för stora för Teslas fordon, men han noterade att de kunde arbeta i flygplan, husbilar, lastbilar och fartyg.

Ansluter inte Tesla-bilar till Starlink, eftersom vår terminal är alldeles för stor. Detta är för flygplan, fartyg, stora lastbilar och husbilar. - Elon Musk (@elonmusk) 8 mars 2021

Tänk på att för närvarande kan Starlink-kunder inte ens flytta sin befintliga hårdvara från adress till adress. Som betamedlem måste du skicka din platsinformation i kassan och sedan hålla dig kvar med utrustningen. Starlink-satellitkonstellationen är helt enkelt inte helt utbyggd, så täckningen är inte komplett. Kostnaden för Starlink-tjänsten faktureras till $ 99 per månad, plus skatter och avgifter. Det finns också en första betalning på 500 USD för den monterbara parabolantennen och routern som du installerar hemma.

Elon Musk föreslår att en stor förändring är i horisonten, dock, eftersom han också twittrade att Starlkink "borde vara helt mobil senare i år, så att du kan flytta den var som helst eller använda den på en husbil eller lastbil i rörelse". Han sa att företaget fortfarande behöver några fler "satellitlanseringar för att uppnå [fullständig] täckning och några viktiga programvaruuppgraderingar".

Ja, borde vara helt mobil senare i år, så du kan flytta den var som helst eller använda den på en husbil eller lastbil i rörelse. Vi behöver några fler satellitlanseringar för att uppnå tävlingstäckning och några viktiga programuppgraderingar. - Elon Musk (@elonmusk) 15 april 2021

Med andra ord låter det som om Starlink kommer att vara slut på beta i slutet av året. Pocket-lint håller dig uppdaterad så snart vi vet mer.

Skriva av Maggie Tillman.