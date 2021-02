Med Rode Wireless Go II kan du spela in från två källor samtidigt

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Rode har debuterat ett helt nytt trådlöst mikrofonsystem som är optimerat för inspelning på språng. Det är Wireless Go II och det är en enorm uppgradering på första generationens modell.

Rodes senaste mikrofonsystem har två sändare och en mottagare, vilket innebär att du kan spela in från två källor samtidigt med samma mottagare.

Det betyder att du eventuellt kan spela in en video med två personer på kameran, eller få ett att spela in andra ljud (som omgivande ljud) medan den andra spelar in talangen, om du vill.

Det gör systemet mycket mer mångsidigt än den första generationen gjorde, men det finns mer än det.

Den har 3,5 mm analog TRS-utgång, plus en USB-C och iOS digital utgång så att den är kompatibel med nästan alla enheter du kan spela in med. Oavsett om det är din kamera, laptop eller smartphone.

Dessutom har varje sändare inbyggt inbyggt lagringsutrymme, så att du kan spela in lokalt direkt på sändarenheterna. Rode säger att det finns 24 timmars inspelningstid på var och en, och de har också bättre räckvidd än tidigare.

Den digitala 2,4 GHz-överföringen kan ge dig upp till 200 meters räckvidd och kommer även att fungera i miljöer med många konkurrerande radiovågor om det behövs.

Precis som den första modellen har trådlösa Go II-sändare inbyggda mikrofoner så att du kan klippa dem på kragen och spela in direkt på dem. Eller - om du hellre vill - kan du ansluta din egen mikrofon till varje sändare, oavsett om det är en reversmikrofon eller en handhållen / skrivbordsmonterad mikrofon.

Batteriet på varje sändare ger dig ungefär 7 timmars användning, samtidigt som du enkelt kontrollerar funktioner med Rode-appen, oavsett om det är att justera förstärkningen eller enkelt växla mellan stereo och monoinspelning.

Den senaste Rode Wireless Go II finns nu för endast $ 299 (£ 279 i Storbritannien) och levereras med de två ovan nämnda sändarna och mottagaren som standard.

squirrel_widget_4238830

Skriva av Cam Bunton.