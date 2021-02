Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under CES 2020 snubblade vi på en intressant prototyp från LOréal som skapar en läppstiftfärg som du först testar i augmented reality med en app. Perso var i mycket tidiga utvecklingsstadier då, men vi kunde se dess potential - inte bara får du göra ditt eget läppstift hemma, du kan se hur det kommer att se ut i förväg.

Cirka 12 månader senare kom vi igen med konceptet - förutom den här gången är det bara några månader från att komma i händerna på riktiga kunder.

Nu med Yves Saint Laurent-varumärke och kallas YSL Rouge Sur Mesure drivs av Perso kommer enheten först att finnas tillgänglig i beta-form våren 2021 och släpps sedan mer universellt från september.

Vi pratade nyligen med LOréals globala vice vd för dess tekniska inkubator, Guive Balooch, om Perso, hur det har kommit sedan vi såg det senast och andra innovationer som det har planerat för skönhetssektorn som en del av Pocket-lint Podcast .

"Perso är något unikt eftersom det är ett äktenskap mellan många teknologier tillsammans som verkligen försöker lösa ett syfte. Och syftet är hur man skapar en miljö för människor att se en trend och omedelbart göra produkten hemma snarare än att behöva gå och köpa en produkt speciellt för varje trend? " han sa det till oss.

"För att göra det har vi den här anslutna enheten och den har läppstift, hudvård och andra kategorier. För läppstiftet kan du praktiskt taget prova på att använda AR och bara ha det där genom att skicka ut enheten.

"Vi har mycket hopp och ambition för det, eftersom vi tillbringade lång tid på att göra det så användarcentrerat som möjligt. Vi kommer att lansera det som ett första betatest under våren 2021, så det blir snart i händerna på användarna. "

En nydesignad version av enheten presenterades under den helt digitala CES 2021 i januari. Det kommer att prissättas till $ 299 vid den första, begränsade körningen och det fungerar med dedikerade färgpatronuppsättningar. Patroner kan sättas in, med röda, nakna, orange eller rosa varianter tillgängliga. Det kommer sedan att blanda och dispensera den exakta nyansen du begär via en ansluten app.

LOréal Technology Incubator stannar inte där. Under den virtuella CES visades också Water Saver, ett tillbehör för frisörsalonger eller en badrumskran som gör exakt vad det står på burken.

"Detta är ett samarbete vi har med ett företag i Schweiz som heter Gjosa", förklarade Balooch.

"De har en del vattenteknik som gör att du kan minska storleken på en vattendroppe med 10 gånger - gör den 10 gånger mindre. Genom att göra det kompromissar du inte hur vattnet rinner genom håret, trycket och hur det känns men du använder 80 procent mindre vatten.

"Så vi samarbetade med dem och vi byggde den här tekniken som kallas LOréal Water Saver. Det är ett personligt system som gör att du kan blanda olika behandlingar som går igenom denna vattenteknik och komma ur handtaget med besparingarna.

"Om vi får in detta i några tusen salonger kan vi spara en miljard liter vatten per år. Potentialen är verkligen hög."

Technology Incubator arbetar också med en hel del andra produkter, av vilka du kan höra om i vår fullständiga podcastintervju här .

Skriva av Rik Henderson.