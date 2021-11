Städa upp med dessa Karcher högtryckstvätterbjudanden med upp till 50 % rabatt

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Karcher högtryckstvättar är bra för många användningsområden, oavsett om du tvättar din bil eller håller uppfarten fri. Dessa kraftfulla högtryckstvättar blåser snabbt igenom smuts och tar bort besväret med hushållssysslor.

Karcher är kända för att producera några seriöst kraftfulla och effektiva högtryckstvättar. Dessa maskiner är premiumenheter som är byggda för att hålla och få jobbet gjort. De är vanligtvis dyra, men tack vare Black Friday- försäljningen den här veckan är de nu mer prisvärda.

Karcher K4 Power Control har ett teleskopiskt handtag för enkel förflyttning och en justerbar lans, med appstöd så att du vet vilken kraft du ska använda. Den är perfekt för att tvätta bilar.

Denna högtryckstvätt kommer med en lans och uteplatsrengörare, så den är perfekt för alla dina städjobb i hemmet.

Karcher has long been the name in pressure washers, offering a wide range of models to suit all budgets and cleaning jobs.

A wide range of accessories and compatibility means you'll be able to expand your pressure washer in the future, for example buying specific tools for cleaning your car or patio. There are also a range of detergents to suit the cleaners.

Ultimately, it's all about performance. Karcher has long demonstrated that it has products that last and products that perform, meaning you can get your cleaning done, year after year.