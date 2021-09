18 av de bästa datorerna och superdatorerna för att pryda planeten

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Superdatorer, teknikvärldens liv och uppfinningar av människan ofta för att specifikt använda dem för att lösa otroliga problem som bara dödliga inte kunde förstå ensamma.

Från att studera kärnämnets förfall till att förutsäga vår planets väg på grund av den globala uppvärmningen och allt däremellan, bearbetar dessa maskiner och knuffar siffrorna. Beräknar i ögonblick vad det skulle ta bara dödliga decennier eller mer att dechiffrera.

Earth Simulator

Earth Simulator var världens snabbaste superdator mellan 2002 och 2004. Den skapades i Japan, som en del av landets " Earth Simulator Project " som var avsett att modellera effekterna av global uppvärmning på vår planet.

Den ursprungliga Earth Simulator -superdatorn kostade regeringen 60 miljarder yen men var en allvarligt imponerande teknik för den tiden, med 5120 processorer och 10 terabyte minne.

Den ersattes senare av Earth Simulator 2 2009 och Earth Simulator 3 2015.

IBM Blue Gene

Den ursprungliga Earth Simulator -superdatorn överträffades i prestanda av IBM: s Blue Gene/L -prototyp 2004.

Blue Gene har utformats för att nå petaFLOP -driftshastigheter samtidigt som låg strömförbrukning bibehålls. Som ett resultat har de olika Blue Gene-systemen rankats som några av de mest kraftfulla och mest energieffektiva superdatorer i världen.

Superdatorerna Blue Gene fick så namnet eftersom de var utformade för att hjälpa till att analysera och förstå proteinvikning och genutveckling. De var dock mest kända för kraft och prestanda och nådde 596 TFLOPS topprestanda. De klassificerades sedan av IBMs cellbaserade Roadrunner-system 2008.

ENIAC (elektronisk numerisk integrator och dator)

ENIAC var en av de allra första superdatorer. Det designades ursprungligen av den amerikanska armén för att beräkna artilleri skjutbord och till och med för att studera möjligheten till termonukleära vapen. Det sägs kunna beräkna på bara 30 sekunder vad det skulle ta en person 20 timmar att göra.

Denna superdator kostade cirka 500 000 dollar att bygga (över 6 miljoner dollar i dagens pengar).

Den elektroniska numeriska integratorn och datorn användes senare för att beräkna 2037 siffror i Pi och det var den första datorn som gjorde det. Även den beräkningen tog 70 timmar att slutföra.

Sunway TaihuLight

År 2018 listades den kinesiska superdatorn Sunway TaihuLight som den tredje snabbaste superdatorn i världen. Detta system hade nästan 41 000 processorer, som var och en hade 256 processorkärnor, vilket betyder totalt över 10 miljoner kärnor.

Denna superdator var också känd för att kunna utföra en ögonvattnande 93 kvadrillion beräkningar per sekund. IT var utformat för all slags forskning från väderprognoser till industridesign, biovetenskap och allt däremellan.

Skillnaden motorn

Differensmotorn skapades av Charles Babbage 1822. Detta var i huvudsak den första datorn eller åtminstone en av dem. Den kan användas för att beräkna matematiska funktioner men kostar tyvärr ett astronomiskt belopp för tiden.

Denna maskin var imponerande för vad den kunde göra men också för de maskiner den inspirerade under åren och decennierna som följde.

IBM Roadrunner

IBM: s Roadrunner -superdator var ett system på 100 miljoner dollar som byggdes på Los Alamos National Laboratory i New Mexico, USA.

2008 lyckades den bli en av de snabbaste superdatorerna på planeten och nådde en topprestanda på 1.456 petaFLOPS.

Trots att det tog upp 296 serverhyllor och täckte 6 000 kvadratmeter lyckades Roadrunner fortfarande vara den fjärde mest energieffektiva superdatorn vid den tiden.

Systemet användes för att analysera förfallet av amerikanska kärnvapen och undersöka om kärnämnet skulle vara säkert under de följande åren.

Topp

Summit är en av de senaste och mest kraftfulla superdatorer som byggts av människan. Ytterligare ett otroligt system byggt av IBM, den här gången använt vid Oak Ridge National Laboratory och sponsrat av amerikanska energidepartementet.

Mellan 2018 och juni 2020 uppnådde Summit (även känt som OLCF-4) rekordet som den snabbaste superdatorn i världen och nådde riktmärken på 148,6 petaFLOPS. Summit var också den första superdatorn som träffade exaflop (en kvintillion operationer per sekund) hastigheter.

Summit har 9 216 22-kärniga processorer och 27 648 Nvidia Tesla V100 GPU: er som har satts i arbete i all slags komplex forskning från jordbävningssimulering till extrema vädersimulering samt förutsäger Neutrinos livslängd i fysik.

Sierra

Sierra är en annan superdator som utvecklats av IBM för den amerikanska regeringen. Precis som Summit har Sierra en seriös kraft, med 1 572 480 processorkärnor och en topprestanda på 125 petaFLOPS.

Precis som med IBM Roadrunner används denna superdator för att hantera lagret av amerikanska kärnvapen för att säkerställa säkerheten för dessa vapen.

Tianhe-2

Tianhe-2 är en annan kraftfull superdator byggd av kineserna. Det ligger på National Supercomputer Center i Guangzhou, Kina och kostar svindlande 2,4 miljarder yuan (390 miljoner dollar) att bygga.

Det tog ett team på 1300 personer att skapa och deras hårda arbete gav resultat när Tianhe-2 blev erkänd som världens snabbaste superdator mellan 2013 och 2015.

Systemet har nästan fem miljoner processorkärnor och 1375 TiB -minne, vilket gör det möjligt att utföra över 33 kvadriljoner beräkningar per sekund.

CDC 6600

CDC 6600 byggdes 1964 för 2 370 000 dollar. Denna maskin anses vara världens första superdator, som hanterar tre megaFLOPS, tre gånger hastigheten för den tidigare rekordhållaren.

På den tiden var detta system så framgångsrikt att det blev ett "måste-ha" för dem som utför avancerad forskning och som ett resultat byggdes över 100 av dem.

Cray-1

Cray-1 kom nästan ett decennium efter CDC 6600, men blev snabbt en av tidens mest framgångsrika superdatorer. Detta var tack vare dess unika design som inte bara inkluderade en ovanlig form utan också den första implementeringen av en vektorprocessordesign.

Detta var ett superdatorsystem som hade en 64-bitars processor som körs på 80 MHz med 8 megabyte RAM-minne vilket gör att den klarar en topprestanda på 250 megaflops. Ett betydande framsteg jämfört med CDC 6600 som kom bara ett decennium innan.

Frontera

Frontera superdator är världens snabbaste superdator. År 2019 uppnådde den 23,5 PetaFLOPS vilket gjorde att den på bara en sekund kunde beräkna vad det skulle ta en genomsnittlig person en miljard år att göra manuellt.

Systemet var utformat för att hjälpa team vid University of Texas att lösa enormt svåra problem, inklusive allt från molekylär dynamik till klimatsimuleringar och cancerstudier.

Treenigheten

Trinity är ännu en superdator som är utformad för att analysera effektiviteten av kärnvapen.

Med 979 072 processorkärnor och 20,2 petaFLOPS prestandakraft kan den simulera alla möjliga data för att säkerställa att landets vapenlager är säkra.

Pangea III

År 2019 byggde IBM Pangea III, ett system som påstås vara världens mest kraftfulla kommersiella superdator. Det designades för Total, ett globalt energibolag med verksamhet över hela världen.

Pangea III var en AI-optimerad superdator med en högpresterande struktur men en som sägs vara betydligt mer energieffektiv än tidigare modeller.

Systemet utformades för att stödja seismisk datainsamling av geovetenskapare för att fastställa platsen för olje- och gasresurser. Pangea III har en datorkraft på 25 petaflops (ungefär samma som 130 000 bärbara datorer) och rankade 11: a på topplistorna för de bästa superdatorerna vid den tiden.

Anslutningsmaskinen 5

Connection Machine 5 är intressant av flera anledningar, inte bara för att det är en fantastisk superdator utan också för att det troligen är det enda systemet på vår lista som finns med i en Hollywood Blockbuster. Det stämmer, denna superdator dök upp på uppsättningen Jurassic Park, där den maskerade sig som parkens centrala styrdator.

Connection Machine 5 tillkännagavs 1991 och utropades senare till världens snabbaste dator 1993. Den körde 1024 kärnor med en topprestanda på 131,0 GFLOPS.

Det sägs också ha använts av National Security Agency redan under de första åren.

HPC4

HPC4 är en spansk superdator som är särskilt känd för att vara energieffektiv samtidigt som den har en seriös processorkraft som innehåller 253 600 processorkärnor och 304 320 GB minne.

År 2018 kombinerades den uppdaterade HPC5 -superdatorn med HPC4 för att resultera i 70 petaFlops med kombinerad beräkningskapacitet. Det betyder att detta system kan utföra 70 miljoner miljarder matematiska operationer på en enda sekund.

Selene

Selene är Nvidias superdator byggd på DGX SuperPOD -arkitekturen . Detta är en Nvidia-driven superdator med 2 240 NVIDIA A100 GPU: er, 560 CPU: er och en imponerande rekord som inkluderar att vara den näst mest energieffektiva superdatorn runt.

Selene är särskilt imponerande när du upptäcker att det byggdes på bara tre veckor . Vi gillar också att den har sin egen robotvakt och kan kommunicera med mänskliga operatörer via Slack.

Perlmutter

Perlmutter avslöjades i mitten av 2021. En kraftfull GPU-accelererad superdator byggd av HPE i samarbete med Nvidia och AMD. Denna superdator använder kraften av 6 159 Nvidia A100 GPU: er och 1 500 AMD Milan CPU: er för att analysera effekten av mörk energi på universums expansion.

Superdatorn hjälper i huvudsak att kartlägga det synliga universum och kan bearbeta data från Dark Energy Spectroscopic Instrument . Denna karta sträcker sig över 11 miljarder ljusår och ger en imponerande bild av vårt universum.