WhatsApp, Halo Infinite och mer - Pocket-lint Podcast 133

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Pocket-lint Podcast avsnitt 133 är nu tillgängligt att streama och ladda ner.

WhatsApp har aviserat en förlängning av sin funktion för försvinnande meddelanden, där skickade objekt i individuella chattar kan ställas in så att de löper ut efter 24 timmar eller längre. Pocket-lints funktionsredaktör, Britta OBoyle, ansluter sig till podcasten för att förklara hur man använder den och hur den kan hjälpa.

Stuart pratar sedan med Amit Ravat, medgrundare av Lithe Audio AV och Retrotouch Lighting, tillverkare av smart belysning och högtalare i taket. Han diskuterar de många utmaningar som vi alla står inför i ett smart hem.

Och slutligen, Pocket-lints senior nyhetsredaktör, Rik Henderson, granskar återkomsten av Master Chief i skepnad av Halo Infinite . Det blev ett år försenat, så är det värt att vänta längre?

Du kan lyssna på det senaste avsnittet nedan - tillsammans med tidigare omgångar - och även ta reda på hur du prenumererar på Pocket-lint-podden via Acast här .

Den finns även på Spotify , iTunes , Google och via RSS .

Den veckovisa podcasten går live varje fredag morgon och ger dig 30 minuter av de senaste tekniska nyheterna, en toppbranschintervju, plus recensioner av olika prylar i de mest omtalade kategorierna - allt med kunskapen och erfarenheten från Pocket-lint-teamet och , ibland, speciella gäster.

Vi kommer att prata med tillverkare av smarta hem och smartphones, och många andra tekniska guider under de kommande veckorna och månaderna, så se till att du får varje avsnitt automatiskt levererat till din valda enhet.

Om du gillar Pocket-lint.com och podcasten kan du också registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev via e-post här .

Kolla in personerna vi har intervjuat i tidigare avsnitt av Pocket-lint-podden:

Vi kom i kontakt med presidenten och VD:n för CTA som avslöjade vad man kan förvänta sig av organisationens årliga Las Vegas tech show, CES, i januari. Han pratade också om hur teknikindustrin lär sig att anpassa sig till det rådande klimatet.

Lyssna nu

Stuart träffade tv-stjärnan plus elbilslogistikföretaget GoWithFlow för att diskutera hans episka Long Way Up-resa och hur elbilsförare kan dra nytta av hans erfarenhet i framtiden.

Lyssna nu

Rik pratade med Pinters vd som förklarade hur hembryggarprylen och servicen är bättre både för miljön och din njutning av öl direkt från kranen.

Lyssna nu

Stuart chattade med chefen för RingGo om bilparkeringsappens Apple CarPlay-integrering och vad som väntar i framtiden.

Lyssna nu

Stuart pratade med teknikanalytikern Ben Wood och presidenten för Ring, Leila Rouhi, om de stora tekniska trenderna för 2022 och framåt.

Lyssna nu

Vi pratade med Royal Navys Second Sea Lord of the Amiralty, Nick Hine, som diskuterade marinens senaste teknik och innovation - i synnerhet dess planer på en tekniskt fylld framtida flotta.

Lyssna nu

Stuart pratade med Sonos chef för produktskapande om ljudföretaget som omfamnar Dolby Atmos, hur det växer sin publik med nya partnerskap och vad som väntar högtalarsortimentet i framtiden.

Lyssna nu

Vi pratade med VD:n för Signify UK – företaget bakom varumärkena Philips Lighting och Philips Hue. Han förklarade för oss hur marknadsledaren fortsätter att förnya och anpassa sig till sina kunders behov.

Lyssna nu

Stuart pratade med Polars vd för att prata om allt som rör smartklockor och fitnesssensorer.

Lyssna nu

Stuart kom i kontakt med grilltillverkaren Char-Broil för att ta reda på om tekniken invaderar eller hjälper vårt favoritsysselsättning att laga mat.

Lyssna nu

Hur går man tillväga för att skapa förtroende för en digital personlig assistent som inte finns fysiskt? Det är bara en av frågorna som programledare Stuart ställde till chefen för Alexa Trust-teamet på Amazon, Anne Toth.

Lyssna nu

Stuart chattade med Ageless Innovation, ett företag som bygger robotbaserade husdjur för äldre människor som behöver lite sällskap.

Lyssna nu

Vi kom i kontakt med Superpedestrians vicepresident för EMEA – en världsledande inom transportrobotik och mobilitet i mänsklig skala – för att prata om transport på sista milen och mycket mer.

Lyssna nu

Stuart Miles chattade med spellegenden bakom Rez, Space Channel 5, Lumines, Tetris Effect och många andra klassiker. Efter att ha kurerat Virtual Realms-utställningen på Barbican, London, beskrev han de spelrelaterade upplevelserna som besökarna bjuds på.

Lyssna nu

Vi chattade med VD:n för eBike-företaget VanMoof om antagandet av Apples Find My-spårningstjänst i dess cykler. De funderar också över framtiden för elåkning.

Lyssna nu

Stuart pratade med Huaweis globala chef för spelpartnerskap för att ta reda på hur viktigt spel är för företaget. De diskuterade också om vi kommer att se en dedikerad speltelefon från Huawei i framtiden.

Lyssna nu

Stuart pratade med Rings verkställande direktör för Europa, Dave Ward. Han avslöjade filosofin bakom företaget och vad som väntar för framtiden.

Lyssna nu

Stuart kom i kontakt med den välrenommerade BBC-journalisten för att prata om sin nya bok. Den täcker det senaste decenniet inom teknik, från glansdagarna av stora lanseringar, som Apple iPhone, till en mer dystopisk teknikvärld, särskilt när det gäller sociala medier.

Lyssna nu

Stuart träffade mannen som ansvarar för akustisk ingenjörskonst för Fidelio-produkter på Philips, för att prata om hur du designar en specifik akustisk signatur och hur lyssnandet har förändrats de senaste åren.

Lyssna nu

Stuart pratade med en förväntan på utbildningsprognoser. Han lärde sig om trenderna som kommer att forma hur vi och våra barn lär sig i framtiden.

Lyssna nu

Rik pratade med ledaren för speltekniker på Amazon Web Services (AWS) för att ta reda på hur både utvecklare och spelare drar nytta av moln- och serverbaserade system.

Lyssna nu

Rik kom i kontakt med chefsdesignern för Philips TV & Sound. De diskuterade varför företaget har återinfört sitt premiummärke Fidelio och vad som krävs för att designa avancerade ljudprodukter.

Lyssna nu

Vi sökte till biologen, äventyraren och TV-presentatören, Steve Backshall. Han förklarade vad vi alla kan göra för att uppskatta havslivet utanför vår tröskel och hur teknik kan hjälpa.

Lyssna nu

Stuart pratade med författaren om hans nya bok om teknik och hur den förändrar hans förhållande till sina söner. Vi fick reda på om det är något som vi alla borde vara oroliga för i framtiden.

Lyssna nu

Rik pratade med Jordan Stephens, ena halvan av rapduon Rizzle Kicks, som nyligen samarbetade med Three och Samsung för en smartphone-kortfilmstävling. Han gav oss sina synpunkter på filmskapande, streamingtjänster och rollbesättning i Star Wars.

Lyssna nu

Stuart pratade med projektortillverkaren Optoma om de växande trenderna inom hemprojektormarknaden. Det visar sig att fler av oss väljer trädgårdsbiografer, filmkvällar och storbildsspel.

Lyssna nu

Rik pratade med Nvidias chef för konsument-PR för Europa om GeForce Now, molnspel i allmänhet och utbudsproblemen för företagets RTX-grafikkort. De hade också ett bra snack om spelets (nära) framtid.

Lyssna nu

Ta reda på vad en internetpsykolog har att säga om de påfrestningar vi möter när vi tittar på streamingtjänster och hur man kan övervinna dem.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren och VD:n för Whoop, ett företag som gör en träningsspårare som uppmuntrar dig att stanna i soffan.

Lyssna nu

Vi kom i kontakt med VD:n för Furhat Robotics, som berättade allt om de sociala androider som företaget tillverkar och hur de kan hjälpa till med vården av patienter med Alzheimers eller demens.

Lyssna nu

Stuart pratade med senior marketing director för Arlo om uppkopplad säkerhet, hur det förändrar hur vi övervakar våra hem och vad som väntar för framtiden.

Lyssna nu

Stuart pratade med teknikchefen på EPOS, det avancerade ljudmärket som föddes ur Sennheiser. De diskuterade framtida ljudtrender, inklusive hur vi kommer att interagera med musik- och röstassistenter, plus användningen av ljud inom vården under det kommande decenniet.

Lyssna nu

Stuart kom ikapp paret bakom fenomenet Talking Tom Cat som tog världen med storm för över ett decennium sedan. Det gjorde skaparna till ett av Europas rikaste par. Hur lyckades de uppnå en sådan framgång och vad gör de nu?

Lyssna nu

Vi chattade med chefen för digital utveckling på RSC om ett nytt, teknikfyllt liveframträdande inspirerat av En midsommarnattsdröm. Vi fick reda på dess användning av motion capture och andra intressanta innovationer.

Lyssna nu

Stuart pratade med den brittiska landschefen på elbilsladdningsföretaget Ionity om framtiden för att ladda upp våra elbilar på språng.

Lyssna nu

Vi pratade med mannen ansvarig för strategi och innovation på Schneider Electric om framtiden för att driva våra hem.

Lyssna nu

När Six Nations Rugby Championship 2021 startade, chattade Stuart med Englands före detta rugbykapten Will Carling om hur användningen av teknik och statistik förändrar hur vi ser och spelar matchen.

Lyssna nu

Stuart pratade med medgrundaren av Square Off, en teknisk start-up baserad i Mumbai som syftar till att koppla samman världen genom sina smarta och utvecklade brädspel. Hur ser framtiden ut för uppkopplade fysiska spel, som schack?

Lyssna nu

Stuart pratar sedan med NeuTigers, ett företag inom artificiell intelligens som kommer från Princeton University och som arbetar med en app som kan upptäcka COVID-19 med Edge AI och data som härrör från en bärbar enhet.

Lyssna nu

Stuart chattade med LOréal med företagets globala VP för LOreals teknologiinkubator om personlig skönhetsteknik och hur tekniken kommer att förändra vårt synsätt på smink och skönhet i framtiden.

Lyssna nu

Vi pratade med Noveto Systems, ett företag som har skapat en banbrytande ny teknik - SoundBeaming. Den projicerar ljud utanför en användares öron utan att behöva bära någon fysisk enhet och utan att störa människor i närheten. Vi fick reda på hur det fungerar, vilka konsekvenser det har och hur hörlurar snart kan bli ett minne blott.

Lyssna nu

Stuart kom ikapp Andersen EV, ett företag som tillverkar smarta hemladdboxar för din elbil. Han fick reda på vilka ansträngningar som görs för att göra hemladdningen smart och mer användarvänlig.

Lyssna nu

Stuart pratade med Dysons Michael Leet om hur företaget utrustade nio individer i åtta städer runt om i världen för att förstå den globala pandemins inverkan på individuell exponering för luftföroreningar.

Lyssna nu

Stuart chattade med General Manager för Overdrive för att ta reda på mer om hur företaget levererar digitala böcker till bibliotek runt om i världen och hur läsvanorna förändras.

Lyssna nu

Vi pratade med kändisfotografen om hans Candid Photography Course. Det lovar att ge människor rätt färdigheter för att ta ett fantastiskt foto i vilken situation som helst, när som helst, så han gav oss också några bästa tips om smartphonefotografering.

Lyssna nu

Stuart hade en chatt med produktchefen på Waze om framtiden för navigationsappen och hur tusentals människor som redigerar kartorna dagligen kan göra upplevelsen bättre.

Lyssna nu

Rik pratade med Activisions vice vd för mobiler för att ta reda på hur Call of Duty: Mobile blev en så stor framgång.

Lyssna nu

Vi pratade med appspelsutvecklaren State of Play om företagets senaste spel, South of the Circle – som är exklusivt tillgängligt på Apple Arcade. Grundarna av studion förklarade om prövningar och vedermödor med att göra titeln, och hur det till och med innebar att behöva åka till Antarktis som en del av processen.

Lyssna nu

Stuart pratade med Samsungs chef för uppkopplat boende för att ta reda på hur Samsung planerar att förbättra våra liv utöver att kontrollera smarta lampor.

Lyssna nu

Rik intervjuade utvecklingschefen för Dirt 5 på Codemasters prata om företagets nya spel och, specifikt, hur det körs på PS5 och Xbox Series X/S.

Lyssna nu

Stuart pratade med medgrundaren och produktchefen på Challengermode för att ta reda på hur gräsrotsföretaget för e-sport arbetar för att göra det lättare för spelare att utmana andra.

Lyssna nu

Vi pratade med grundaren av Antstream Arcade, en streamingtjänst för retrospel som låter dig spela klassiska spel, inklusive de du kommer ihåg på Amiga och Commodore 64, på din PC, Mac, konsol eller telefon.

Lyssna nu

Stuart pratade med chefen för digitalt på Fender för att ta reda på hur man kan lära sig musikinstrument online.

Lyssna nu

Rik fick en bra pratstund med COO för BT Sport om företagets expansion av sin streamingapp inför den nya Premier League-säsongen.

Lyssna nu

Stuart pratade med audiologichefen på GN Hearing, världens ledande hörapparattillverkare, där han fick reda på hur företaget utvecklar sin teknik för att leverera bättre och tydligare ljud för hörselskadade.

Lyssna nu

Vi träffade grundaren av Aristocracy London för att prata om hur det traditionella skräddarmärket har vänt sig till teknik för att se till att din nästa kostym passar.

Lyssna nu

Stuart pratade med kategoriledaren för Turbo på Specialized om företagets e-Bike-sortiment.

Lyssna nu

Vi pratade med medgrundaren och VD:n för What3Words om företagets extraordinära system för att kartlägga världen.

Lyssna nu

Stuart pratar med medgrundaren av AI-röstteknologiföretaget Sonantic, Zeena Quershi, om att skapa en röst-AI som kan gråta

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren av Flow, en drogfri behandling för depression som består av ett hjärnstimulerande headset och ett app-terapiprogram om hur den nya tekniken kan hjälpa människor som lider av depression.

Lyssna nu

Stuart pratade med den tekniska chefen och chefsdesignern för Americas Cup-teamet Ineos om hur de använder data för att ta hem en seger i världens äldsta internationella sportevenemang.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren av startupen Exeger som förklarade hur hans företag kan skriva ut solceller på enheter – på så sätt kan de drivas av ljus utan att det behövs skrymmande solpaneler.

Lyssna nu

Stuart pratade med den brittiska chefen för Bolt när Storbritannien gick in i testfasen av eScooters som körde ut på landets gator.

Lyssna nu

Efter att nyheten kom att Bose drog sig ur marknaden för augmented reality, var det passande att Stuart intervjuade en medlem i BAFTA Games-röstningspanelen om framtiden för AR i allmänhet.

Lyssna nu

Vi intervjuade den tidigare Microsoft-chefen som beskrev framtiden för att arbeta på distans och utbildning i en värld efter coronaviruset.

Lyssna nu

Rik intervjuade programchefen på Roku om den kostnadsfria Roku-kanalen och hur streaming blomstrade under lockdown.

Lyssna nu

Den världsberömda musikproducenten och Sonos ljudupplevelseledare pratade med Rik om Sonos Arc, komplexiteten i att mixa musik i Dolby Atmos och hur den bästa ljudutrustningen ska tona in i bakgrunden.

Lyssna nu

Vi pratade med underhållningsproduktchefen på Vicon om hur världen av motion capture förändrar hur filmer och spel skapas.

Lyssna nu

Stuart pratade med musikproducenten, remixern och sångaren/låtskrivaren för att ta reda på några av de tekniska knep som finns för att få musik att låta bättre.

Lyssna nu

Stuart pratade med uppfinnaren av en ny skrivbordslampa som kan hjälpa dyslektiker att läsa normalt för första gången.

Lyssna nu

Stuart pratade med antropologen, framstående professor vid Australian National University och vicepresident för Intel om hur vi förändrar hur vi interagerar med teknik. Hon förklarade också vad det innebär att komma ut ur låsningen och hur vi kan använda kontaktspårning för att göra det till verklighet.

Lyssna nu

Som en del av Pocket-lints hållbarhetsmånad pratade vi med Intel och Accenture om hur de arbetar med Sulubaaï Environmental Foundation för att övervaka korallrev med hjälp av AI.

Lyssna nu

Stuart träffade Dells chef för internationell hållbarhet för att prata om hur företaget närmar sig miljövänlighet med sina produkter. De pratade också om Dells planer för framtiden och hur det redan förändrar hur företaget bygger och designar sina datorer.

Lyssna nu

Stuart fortsatte med vår hållbarhetsmånad och chattade med Resideo, det nya hemmet för Honeywells hemprodukter, om hur smart uppvärmning kan spara paket, samtidigt som det hjälper planeten genom att sänka din energiförbrukning.

Lyssna nu

Som en del av Pocket-lints hållbarhetsmånad pratade vi med medgrundaren av Forest Carbon om hur vi alla kan plantera många fler träd för att kompensera våra koldioxidavtryck och hjälpa till att rädda planeten.

Lyssna nu

Stuart chattade med en av grundarna av onlinechokladbutiken Cocoarunners.com om hur upptäckten av nya produkter online kan göras enklare och bättre för konsumenter.

Lyssna nu

Vi träffade Jaguar Land Rovers uppkopplade bildirektör på CES tidigare i år för att prata om den nya Land Rover Defender varför du behöver din bil inte ha ett utan två SIM-kort i den.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren och VD:n Trustpilot om vikten av kundrecensioner online, hur hans företag ser till att recensionerna är riktiga och för att få några tips för att se falska recensioner framför verkliga.

Lyssna nu

Rik chattade med en av drivkrafterna bakom ett av våra favoritspel genom tiderna, LittleBigPlanet, om hans senaste spel: Dreams. Han avslöjade varför det är ett av de mest ambitiösa PS4-projekten genom tiderna, och varför det är bra för unga och gamla.

Lyssna nu

Vi träffade Legos marknadschef i Storbritannien och Irland, Marius Lang, för att prata om företagets Hidden Side augmented reality-set, Legos framtid och om det kommer att finnas en Lego Movie 3.

Lyssna nu

Rik träffade HTC Europes general manager, Graham Wheeler, för att prata om expansionen av HTC Vive Cosmos-headsetsortimentet, hur virtuell verklighet växer i allmänhet och framtida planer för företaget i hjärtat av det.

Lyssna nu

Stuart chattade med den berömda film- och tv-orkesteraren och kompositören Jonathan Beard, som har arbetat med massor av förstklassiga serier, inklusive The Mandalorian, The Walking Dead och The Handmaids Tale. Han har mycket att säga om hur tekniken har förändrat film- och TV-musikbranschen.

Lyssna nu

Stuart träffade duon bakom högpresterande 3D-sportspårnings- och dataföretag i realtid Sportable för att diskutera hur företagets teknologi hjälper till att förbättra rugby och andra sporter, för både spelare, tränare och fans.

Lyssna nu

Under CES tidigare i januari 2020 träffade vi den globala chefen för produktplanering på Panasonic TV för att prata om företagets nya tv-apparater, vikten av Filmmaker Mode och om tjänster som Netflix verkligen får folk att titta på tv.

Lyssna nu

I slutet av förra året var Stuart värd för ett par fireside-chattar med flera gästföreläsare på Xerocon. Han använde sitt backstagepass för att komma ikapp medgrundaren och verkställande direktören för Xero, Gary Turner, som förklarade hur företaget anammar teknologi som AI för att göra det lättare att jaga sena betalningar.

Lyssna nu

När han besökte CES i Las Vegas i januari 2020, träffade Stuart grundaren och VD:n för GoPro som förklarade vad företaget har hållit på med och vad det har att erbjuda för oss härnäst.

Lyssna nu

Vi träffade LoveFilms medgrundare för att diskutera hans senaste roll som VD för Pharmacy2U och hur onlinerecept och hälsovård kommer att förändras i framtiden tack vare internet och AI.

Lyssna nu

Stuart satte sig ner med verkställande direktören för det välkända högtalarmärket Linn för att prata om allt som rör musik och hur våra vanor och smaker har förändrats under åren från en analog musikupplevelse till en digital.

Lyssna nu

Vi pratade med Vodafones brittiska tekniska chef om företagets fortsatta utbyggnad av 5G och varför denna generation av nätverksteknik är annorlunda än den senaste.

Lyssna nu

Stuart kom ikapp studenten som inte bara vann den brittiska delen av James Dyson-priset, utan också det totala globala priset på £30 000. Hon berättade om sin vinnande uppfinning – en ny bioplast gjord av organiskt fiskavfall – och vad att vinna den övergripande äran betydde för henne.

Lyssna nu

Vi pratade med chefen för produktmarknadsföring på Bowers & Wilkins om hur viktigt det är med bra högtalare och hur företaget gick tillväga för att utveckla ljudsystemet till Philips OLED+ 984 TV.

Lyssna nu

Stuart kom ikapp med den professionella mountainbikern Danny MacAskill, som förklarade arbetet och tekniken som krävs för sina otroliga YouTube-videor, plus hans planer för framtiden.

Lyssna nu

Stuart träffade Amazons vice vd för smarta hem för att prata om framtiden för Alexa och det arbete som pågår bakom kulisserna för att ta itu med integritetsproblem.

Lyssna nu

Vi chattade med det kommande bandet Bamily om användningen av teknik i musik och varför det inte spelar någon roll vilken digital kvalitet du lyssnar i, så länge du lyssnar.

Lyssna nu

Den före detta England och Wasps rugbyunionsstjärna pratade med Stuart om sportteknik och hur den bättre kan utnyttjas för träning. Han höll inte tillbaka heller.

Lyssna nu

Vi fick en inblick i Hollywood-specialeffekter och digitala skådespelare från Oscar-vinnaren Franklin i en fantastisk intervju.

Lyssna nu

Dorogusker gav oss sin åsikt om butiker som Amazon Go och om kunderna någonsin kommer att vara bekväma med "osynliga betalningssystem".

Lyssna nu

Redaktör Chris pratade med den före detta SBS-prickskytten och Royal Marine, nu tv-personlighet och författare som avslöjade vad han tycker om de senaste Garmin-sportklockorna och varför hans vänner inte bjuder in honom till paintball.

Lyssna nu

Vi pratade med Zappars medgrundare, Caspar Thykier, som avslöjade hur augmented reality kan förbättra våra liv under de kommande åren.

Lyssna nu

Stuart satte sig ner med Red Dwarf-stjärnan Robert Llewellyn, som är en själverkänd elbilsälskare, för att prata om sätten att spara energi och minska räkningarna i våra smarta hem.

Lyssna nu

Vi pratade med Samsungs chef för visual display om företagets Wall TV-koncept. Dessutom avslöjade han varför displayer förändrar vårt sätt att shoppa, sportevenemang och mycket mer.

Lyssna nu

Nyligen tillbaka från Gamescom, kom Rik Henderson från Pocket-lint i kontakt med Jordan Woodward, chefsdesignern på Rebellion, för att prata om företagets nya spel Zombie Army 4: Dead War, prenumerationer och de bredare diskussionerna om uppgraderingar i spelet.

Lyssna nu

Stuart intervjuade Sir Bradley Wiggins, femfaldig olympisk guldmedaljör. Den tidigare vinnaren av Tour de France och många andra lopp berättar om cykling, hans nya barncykelsortiment som lanserades med Halfords och hur han använde teknik för att träna.

Lyssna nu

Rik Henderson, Pocket-lints hemmahörande spelexpert, flög till Los Angeles för att intervjua Anthony Nicholson, senior producent på Gearbox Software för att prata om företagets senaste spel; Borderlands 3.

Lyssna nu

Stuart pratade med Dr Alex Allan, CTO och medgrundare av AI-startupen Kortical om AI och hur den har potential att fundamentalt förändra hur vi arbetar och spelar under det kommande decenniet och därefter.

Lyssna nu

Stuart chattade med CTO på Ascot kapplöpningsbanan George Vaughan om hur sajten omfamnar teknik för att förbli relevant.

Lyssna nu

Stuart pratade med Rhys Morgan, en direktör vid The Royal Academy of Engineering, om hur akademin arbetar för att få fler människor att engagera sig i handeln.

Lyssna nu

Scott Harvey, redaktör för Global Dating Insights, berättade om tillståndet för onlinedejting och hur det förändrar traditionella romantiska beteenden.

Lyssna nu

Stuart träffade Gareth Cousins, en Hollywood-ljudmixer som har arbetat med otaliga filmer och shower, inklusive Gravity, Netflixs Our Planet, Baby Driver och Batman Begins.

Lyssna nu

Swupnil Sahai förklarade allt om sin smarta Apple Watch-app, Swing, som spårar dina tennisskott på banan.

Lyssna nu

Pocket-lint-bidragsgivare David Phelan pratade med teamet bakom den nya omdesignen av Virgin Atlantic-kabinen.

Lyssna nu

Lee Armstrong, CTO för Plane Finder, en webbplats som spårar tusentals plan varje dag när de flyger genom vår himmel, diskuterade WWDC och hur du spårar flygplan runt om i världen.

Lyssna nu

Stuart intervjuade Twitter och Squares vd, Jack Dorsey, under London Tech Week för att prata om framtiden för kontanter.

Lyssna nu

Stuart pratade med Jonathan Nicholson, assisterande kommunikationsdirektör vid Civil Aviation Authority för att prata om drönarnas framtid.

Lyssna nu

Rik Henderson intervjuade Phil Tufnell om cricket, teknik inom sporten och hur små regionala klubbar kan göras hållbara genom solenergiteknik.

Lyssna nu

Stuart träffade Qualcomms president Cristiano Amon vid EE 5G-lanseringsevenemanget för att prata om varför han och företaget anser att 5G är så viktigt.

Lyssna nu

Pocket-lint-bidragsgivaren David Phelan intervjuade Julian Stanford, mannen ansvarig för Dolby Cinema i Europa

Lyssna nu

I vårt första avsnitt pratade Rolls-Royces projektledare, David Monks, med Stuart på företagets brittiska fabrik på landsbygden i Sussex.

Lyssna nu