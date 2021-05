Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Pocket-lint Podcast avsnitt 101 är nu tillgängligt för strömning och nedladdning.

Den här veckan diskuterar vi Amazons fortsatta närvaro på surfplattamarknaden och vad dess senaste Fire HD och Kids Pro-surfplattor har att erbjuda. Biträdande redaktör Dan Grabham går med Rik Henderson för att gå igenom den nya serien och förklara varför de erbjuder giltig, men ändå billigare konkurrens till Apples iPads.

Rik chattar sedan med Ben Barraodo från Nvidia om GeForce Now , molnspel i allmänhet och företagets senaste grafikkort och eventuella aktieproblem som kan ha uppstått. De har också en bra uppfattning om spelens (nära) framtid.

Och slutligen, VD och grundare av Pocket-lint (och vanlig podcastvärd) Stuart ger oss sina tankar om Apple AirTag efter att ha använt en i en vecka eller så.

Kolla in de personer vi har intervjuat i tidigare avsnitt av Pocket-lint podcast:

Ta reda på vad en Internetpsykolog har att säga om de påfrestningar vi möter när vi tittar på streamingtjänster och hur man kan övervinna dem.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren och VD för Whoop, ett företag som tillverkar en fitnessspårare som uppmuntrar dig att stanna i soffan.

Lyssna nu

Vi träffade VD för Furhat Robotics, som berättade allt om de sociala androider som företaget tillverkar och hur de kan hjälpa till med vård för patienter med Alzheimers eller demens.

Lyssna nu

Stuart pratade med den senior marknadschefen för Arlo om ansluten säkerhet, hur det förändrar vårt sätt att övervaka våra hem och vad som väntar för framtiden.

Lyssna nu

Stuart pratade med teknikdirektören på EPOS, det avancerade ljudvarumärket som föddes ur Sennheiser. De diskuterade framtida ljudtrender, inklusive hur vi kommer att interagera med musik och röstassistenter, plus användningen av ljud inom sjukvården under det kommande decenniet.

Lyssna nu

Stuart hämtade paret bakom fenomenet Talking Tom Cat som tog världen med storm för över ett decennium sedan. Det gjorde skaparna till ett av Europas rikaste par. Hur lyckades de dra av sådan framgång och vad gör de nu?

Lyssna nu

Vi chattade med regissören för digital utveckling på The RSC om en ny, teknologifylld liveframträdande inspirerad av A Midsummer Nights Dream. Vi fick reda på dess användning av motion capture och andra intressanta innovationer.

Lyssna nu

Stuart pratade med Storbritanniens landschef på EV-laddningsföretaget Ionity om framtiden för att fylla på våra elbilar när du är på språng.

Lyssna nu

Vi pratade med mannen som ansvarar för strategi och innovation på Schneider Electric om framtiden för att driva våra hem.

Lyssna nu

När Six Nations Rugby Championship 2021 startade, pratade Stuart med den tidigare Englands rugbykapten Will Carling om hur användningen av teknik och statistik förändrar vårt sätt att titta på och spela spelet.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren av Square Off, ett tekniskt start-up baserat i Mumbai som syftar till att ansluta världen genom sina smarta och utvecklade brädspel. Hur är framtiden för anslutna fysiska spel, som schack?

Lyssna nu

Stuart pratar sedan med NeuTigers, ett företag av artificiell intelligens som spunnits ut ur Princeton University som arbetar med en app som kan upptäcka COVID-19 med Edge AI och data som härrör från en bärbar enhet.

Lyssna nu

Stuart chattade med LOréal med företagets globala VP för LOreals Technology Incubator om personlig skönhetsteknik och hur teknik kommer att förändra vår inställning till smink och skönhet i framtiden.

Lyssna nu

Vi pratade med Noveto Systems, ett företag som har skapat en banbrytande ny teknik - SoundBeaming. Det projicerar ljud utanför användarens öron utan att behöva bära någon fysisk enhet och utan att störa människor i närheten. Vi fick reda på hur det fungerar, vilka konsekvenser det har och hur hörlurar snart kan bli ett minne blott.

Lyssna nu

Stuart kom i kontakt med Andersen EV, ett företag som tillverkar smarta laddningsboxar för din elbil. Han fick reda på vilka ansträngningar som görs för att göra hemladdning smart och mer användarvänlig.

Lyssna nu

Stuart pratade om Dysons Michael Leet om hur företaget utrustade nio individer i åtta städer runt om i världen för att förstå den globala pandemins inverkan på individuell exponering för luftföroreningar.

Lyssna nu

Stuart pratade med chefen för Overdrive för att ta reda på mer om hur företaget levererar digitala böcker till bibliotek runt om i världen och hur läsvanor förändras.

Lyssna nu

Vi pratade med kändisfotografen om hans Candid Photography Course. Det lovar att ge människor rätt färdigheter för att ta ett bra foto i alla situationer, när som helst, så han gav oss också några bästa tips om smartphonefotografering.

Lyssna nu

Stuart pratade med Chief Product Officer på Waze om framtiden för navigationsappen och hur tusentals människor kan redigera sina kartor dagligen kan göra upplevelsen bättre.

Lyssna nu

Rik pratade med Activisions vice vd för mobil för att ta reda på hur Call of Duty: Mobile blev en så stor framgång.

Lyssna nu

Vi pratade med app-spelutvecklaren State of Play om företagets senaste spel, South of the Circle - som exklusivt finns tillgängligt på Apple Arcade. Grundarna av studion förklarade om försöken och svårigheterna med att göra titeln, och hur det till och med innebar att man måste åka Antarktis som en del av processen.

Lyssna nu

Stuart pratade med Samsungs chef för uppkopplat boende för att ta reda på hur Samsung planerar att förbättra våra liv utöver att kontrollera smarta lampor.

Lyssna nu

Rik intervjuade utvecklingschefen för Dirt 5 på Codemasters samtal om företagets nya spel och specifikt hur det går på PS5 och Xbox Series X / S.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren och produktchefen på Challengermode för att ta reda på hur gräsrots esportsföretaget arbetar för att göra det lättare för spelare att utmana andra.

Lyssna nu

Vi pratade med grundaren av Antstream Arcade, en retro-streaming-streamingtjänst som låter dig spela klassiska spel, inklusive de du kommer ihåg på Amiga och Commodore 64, på din PC, Mac, konsol eller telefon.

Lyssna nu

Stuart pratade med chefen för digital på Fender för att ta reda på hur man kan lära sig musikinstrument online.

Lyssna nu

Rik hade en bra pratstund med BT Sports COO om företagets utvidgning av sin streamingapp inför den nya Premier League-säsongen.

Lyssna nu

Stuart pratade med chefen för audiologi på GN Hearing, världens ledande tillverkare av hörapparater, där han fick reda på hur företaget utvecklar sin teknik för att leverera bättre, tydligare ljud för hörselskadade.

Lyssna nu

Vi träffade grundaren av Aristocracy London för att prata om hur det traditionella skräddarmärket har vänt sig till teknik för att se till att din nästa kostym passar.

Lyssna nu

Stuart pratade med kategoriledningen för Turbo på Specialized om företagets e-Bike-sortiment.

Lyssna nu

Vi pratade med grundaren och VD för What3Words om företagets extraordinära system för att kartlägga världen.

Lyssna nu

Stuart pratar med grundaren av AI-röstteknologiföretaget Sonantic, Zeena Quershi, om att skapa en röst-AI som kan gråta

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren av Flow, en läkemedelsfri behandling av depression som består av ett hjärnstimuleringsheadset och ett appterapiprogram om hur den nya tekniken kan hjälpa människor som lider av depression.

Lyssna nu

Stuart pratade med teknisk chef och chefsdesigner för Americas Cup-teamet Ineos om hur den använder data för att få hem en seger i världens äldsta internationella sportevenemang.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren av startaren Exeger som förklarade hur hans företag kan skriva ut solceller på enheter - på det sättet kan de drivas av ljus utan behov av större solpaneler.

Lyssna nu

Stuart pratade med Storbritanniens chef för Bolt när Storbritannien gick in i rättegångsfasen av eScooters som slog landets gator.

Lyssna nu

Efter att nyheter bröt ut att Bose drog sig ut ur marknaden för förstärkt verklighet var det passande att Stuart intervjuade en röstpanelmedlem i BAFTA om AR i allmänhet.

Lyssna nu

Vi intervjuade den tidigare Microsoft Chief Envisioning Officer som redogjorde för framtiden för att arbeta på distans och utbildning i en post coronavirusvärld.

Lyssna nu

Rik intervjuade VP: n för programmering på Roku om den kostnadsfria Roku-kanalen och hur streaming boomade under låsning.

Lyssna nu

Den världsberömda musikproducenten och Sonos ledare för ljudupplevelse pratade med Rik om Sonos Arc, komplexiteten i att blanda musik i Dolby Atmos och hur den bästa ljudutrustningen ska blekna i bakgrunden.

Lyssna nu

Vi pratade med underhållningsproduktchefen på Vicon om hur världen av filminspelning förändrar hur film och spel skapas.

Lyssna nu

Stuart pratade med musikproducenten, remixern och sångaren / låtskrivaren för att ta reda på några av de tekniska knep som finns för att få musik att låta bättre.

Lyssna nu

Stuart pratade med uppfinnaren av en ny bordslampa som kan hjälpa dyslexiker att läsa normalt för första gången.

Lyssna nu

Stuart pratade med antropologen, framstående professor vid Australian National University och vice president för Intel om hur vi förändrar vårt sätt att interagera med teknik. Hon förklarade också vad det innebär att låsa ut och hur vi kan använda kontaktspårning för att göra det till verklighet.

Lyssna nu

Som en del av Pocket-lints hållbarhetsmånad pratade vi med Intel och Accenture om hur de arbetar med Sulubaais miljöstiftelse för att övervaka korallrev med AI.

Lyssna nu

Stuart tog kontakt med Dells chef för internationell hållbarhet för att prata om hur företaget närmar sig miljövänlighet med sina produkter. De pratade också om Dells planer för framtiden och hur det redan förändrar hur företaget bygger och designar sina datorer.

Lyssna nu

Fortsatt vår hållbarhetsmånad chattade Stuart med Resideo, det nya hemmet för Honeywells hemmaprodukter, om hur smart uppvärmning kan spara buntar och samtidigt hjälpa planeten genom att sänka din energiförbrukning.

Lyssna nu

Som en del av Pocket-lints hållbarhetsmånad pratade vi med grundaren av Forest Carbon om hur vi alla kan plantera många fler träd för att kompensera våra koldioxidavtryck och hjälpa till att rädda planeten.

Lyssna nu

Stuart chattade med grundaren av onlinechokladbutiken Cocoarunners.com om hur upptäckten av nya produkter online kan göras enklare och bättre för konsumenterna.

Lyssna nu

Vi träffade Jaguar Land Rovers anslutna bilchef på CES tidigare i år för att prata om den nya Land Rover Defender varför du behöver din bil för att inte ha ett utan två SIM-kort i sig.

Lyssna nu

Stuart pratade med grundaren och VD Trustpilot om vikten av kundrecensioner online, hur hans företag ser till att recensionerna är riktiga och att få några tips för att upptäcka falska recensioner över riktiga.

Lyssna nu

Rik chattade med en av drivkrafterna bakom ett av våra favoritspel genom tiderna, LittleBigPlanet, om sitt senaste spel: Dreams. Han avslöjade varför det är ett av de mest ambitiösa PS4-projekten genom tiderna, och varför det är bra för unga och gamla.

Lyssna nu

Vi kom i kontakt med Legos marknadsföringschef i Storbritannien och Irland, Marius Lang, för att prata om företagets Hidden Side augmented reality-uppsättningar, framtiden för Lego och om det kommer att finnas en Lego Movie 3.

Lyssna nu

Rik anslöt sig till HTC Europes chef, Graham Wheeler, för att prata om utbyggnaden av HTC Vive Cosmos headset-sortiment, hur den virtuella verkligheten växer i allmänhet och framtida planer för företaget i centrum.

Lyssna nu

Stuart chattade med den berömda film- och TV-orkestratören och kompositören Jonathan Beard, som har arbetat med massor av förstklassiga serier, inklusive The Mandalorian, The Walking Dead och The Handmaids Tale. Han har mycket att säga om hur tekniken har förändrat film- och TV-musikbranschen.

Lyssna nu

Stuart träffade duon bakom högpresterande 3D-sportspårning i realtid och dataföretaget Sportable för att diskutera hur företagets teknik hjälper till att förbättra rugby och andra sporter, både för spelare, tränare och fans.

Lyssna nu

Under CES tidigare i januari 2020 kom vi i kontakt med den globala chefen för produktplanering på Panasonic TV för att prata om företagets nya tv-apparater, vikten av Filmskaparläge, och om tjänster som Netflix verkligen håller folk på tv.

Lyssna nu

Sent förra året var Stuart värd för ett par eldstadschattar med flera gästtalare på Xerocon. Han använde sin backstage-passåtkomst för att komma ikapp med grundaren och verkställande direktören för Xero, Gary Turner, som förklarade hur företaget omfattar teknik som AI för att göra det lättare att jaga sena betalningar.

Lyssna nu

När han besökte CES i Las Vegas i januari 2020, kom Stuart i kontakt med grundaren och VD för GoPro som förklarade vad företaget har gjort och vad det har i beredskap för oss nästa.

Lyssna nu

Vi kom i kontakt med grundaren av LoveFilm för att diskutera hans senaste roll som VD för Pharmacy2U och hur online-recept och vård kommer att förändras i framtiden tack vare internet och AI.

Lyssna nu

Stuart satte sig ner med verkställande direktören för det kända högtalarmärket Linn för att prata om allt som musik och hur våra vanor och smak har förändrats genom åren från en analog musikupplevelse till en digital.

Lyssna nu

Vi pratade med Vodafones brittiska teknikchef om företagets fortsatta 5G-lansering och varför denna generation av nätverksteknik skiljer sig från den senaste.

Lyssna nu

Stuart hämtade studenten som inte bara vann den brittiska delen av James Dyson-priset utan också det totala globala priset på £ 30.000. Hon pratade om sin vinnande uppfinning - en ny bioplast gjord av organiskt fiskavfall - och vad som vann den övergripande ära innebar för henne.

Lyssna nu

Vi pratade med direktören för produktmarknadsföring på Bowers & Wilkins om hur viktigt det är att ha bra högtalare och hur företaget utvecklade ljudsystemet för Philips OLED + 984 TV.

Lyssna nu

Stuart höll på med pro-mountainbikecykeln Danny MacAskill, som förklarade det arbete och teknik som krävs för sina otroliga YouTube-videor, plus hans planer för framtiden.

Lyssna nu

Stuart träffade Amazons vice president för smarta hem för att prata om framtiden för Alexa och det arbete som pågår bakom kulisserna för att hantera integritetsproblem.

Lyssna nu

Vi pratade med det kommande bandet Bamily om användningen av teknik i musik och varför det spelar ingen roll vilken digital kvalitet du lyssnar på, så länge du lyssnar.

Lyssna nu

Den tidigare Rugby Union-stjärnan i England och Wasps pratade med Stuart om sportteknik och hur den bättre kan användas för träning. Han höll inte heller på.

Lyssna nu

Vi fick en inblick i Hollywood-specialeffekter och digitala skådespelare från Oscar-vinnaren Franklin i en fantastisk intervju.

Lyssna nu

Dorogusker gav oss sin åsikt om butiker som Amazon Go och om kunder någonsin kommer att vara bekväma med "osynliga betalningssystem".

Lyssna nu

Redaktör Chris pratade med den tidigare SBS-prickskytten och Royal Marine, nu TV-personlighet och författare som avslöjade vad han tycker om de senaste Garmin-sportklockorna och varför hans vänner inte bjuder in honom till paintball.

Lyssna nu

Vi pratade med grundaren av Zappar, Caspar Thykier, som avslöjade hur augmented reality kan förbättra våra liv under de kommande åren.

Lyssna nu

Stuart satte sig ner med Red Dwarf-stjärnan Robert Llewellyn, som är en självkänd elbilälskare, för att prata om sätten att spara energi och skära räkningar i våra smarta hem.

Lyssna nu

Vi pratade med Samsungs chef för visuell display om företagets Wall TV-koncept. Dessutom avslöjade han varför skärmar förändrar vårt sätt att handla, sportevenemang och mycket mer.

Lyssna nu

Nytt tillbaka från Gamescom, fick Pocket-lints Rik Henderson ikapp med Jordan Woodward, ledande nivådesigner på Rebellion för att prata om företagets nya spel Zombie Army 4: Dead War, prenumerationer och de bredare diskussionerna om uppgraderingar i spelet.

Lyssna nu

Stuart intervjuade Sir Bradley Wiggins, fem gånger olympiska guldmedaljör. Den tidigare vinnaren av Tour de France och många andra tävlingar talar om cykling, hans nya barncykelprogram som lanserades med Halfords och hur han använde teknik för att träna.

Lyssna nu

Rik Henderson, Pocket-lints bosatta spelexpert, flög till Los Angeles för att intervjua Anthony Nicholson, seniorproducent på Gearbox Software för att prata om företagets senaste spel; Borderlands 3.

Lyssna nu

Stuart pratade med dr Alex Allan, CTO och medgrundare av AI-start Kortical om AI och hur det har potential att fundamentalt förändra vårt sätt att arbeta och spela under det kommande decenniet.

Lyssna nu

Stuart chattade med CTO på Ascot-banan George Vaughan om hur webbplatsen omfattar teknik för att förbli relevant.

Lyssna nu

Stuart pratade med Rhys Morgan, en regissör på The Royal Academy of Engineering, om hur akademin arbetar för att få fler människor inblandade i handeln.

Lyssna nu

Scott Harvey, redaktör för Global Dating Insights, berättade om läget för online dating och hur det förändrar traditionella romantiska beteenden.

Lyssna nu

Stuart träffade Gareth Cousins, en Hollywood-mixer som har arbetat med otaliga filmer och shower, inklusive Gravity, Netflix: s Our Planet, Baby Driver och Batman Begins.

Lyssna nu

Swupnil Sahai förklarade allt om sin smarta Apple Watch-app, Swing, som spårar dina tenniskott på banan.

Lyssna nu

Pocket-lint Contributor David Phelan pratade med teamet bakom den nya Virgin Atlantic-hyttens nya design.

Lyssna nu

Lee Armstrong, CTO för Plane Finder, en webbplats som spårar tusentals flygplan varje dag när de flyger genom våra himlen, diskuterade WWDC och hur du spårar flygplan runt om i världen.

Lyssna nu

Stuart intervjuade Twitter och Square CEO, Jack Dorsey, under London Tech Week för att prata om framtiden för kontanter.

Lyssna nu

Stuart pratade med Jonathan Nicholson, biträdande kommunikationsdirektör vid Civil Aviation Authority för att prata om drönars framtid.

Lyssna nu

Rik Henderson intervjuade Phil Tufnell om cricket, teknik i sporten och hur små, regionala klubbar kan göras hållbara genom solenergiteknik.

Lyssna nu

Stuart höll på med Qualcomm-president Cristiano Amon vid lanseringsevenemanget EE 5G för att prata om varför han och företaget anser att 5G är så viktigt.

Lyssna nu

Pocket-lint-bidragsgivaren David Phelan intervjuade Julian Stanford, mannen som ansvarar för Dolby Cinema i Europa

Lyssna nu

I vårt första avsnitt talade Rolls-Royces projektledare, David Monks, med Stuart på företagets fabrik i Storbritannien i Sussex landsbygd.

Lyssna nu

