Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Teknik har förändrats i en snabbare nacke och utvecklingen under de senaste decennierna har verkligen varit otrolig. Men vad var populärt på din födelsedag?

Vi har sammanställt en lista över de mest intressanta, populära och kraftfulla teknologibitarna som har släppts genom åren. Från 1960-talet fram till idag. Vad var favoriten när du föddes?

Etch A Sketch - 1960

Etch A Sketch var en helt fantastisk (men ändå enkel) ritleksak som släpptes 1960.

På insidan skulle aluminiumpulver täcka skärmen och sedan skrapas av genom att flytta den integrerade pennan för att skapa mönster. En snabb skakning skulle också återställa bilden.

Även om det släpptes på 1960-talet skulle Etch A Sketch fortsätta att vara populärt under många år framöver.

Frsta sladdlsa borr - 1961

Otroligt nog går det första sladdlösa elverktyget ända tillbaka till 1961.

Det var en borr av Black & Decker som drevs av nickelkadmiumceller och slutligen befriade människor att borra var de än befann sig. DIY var plötsligt mycket enklare.

Ljudband - 1962

1962 släppte Philips det ödmjuka ljudbandet. Det kanske inte har tagit popularitet förrän några år senare, men detta var början på något speciellt för bärbar musik.

Easy-Bake Oven - 1963

Den klassiska Easy-Bake-ugnen. En av dessa leksaker som alltid varit populär bland oändliga generationer av små människor som har lärt sig att baka medan de spelar.

Den frsta datormusen - 1964

Datormusen började livet tillbaka 1964. Den uppfanns av Douglas Engelbart när han arbetade för Stanford Research Institute i Kalifornien.

Den ursprungliga musen hade ett träskal och fick sitt namn helt enkelt för att kabeln kom ut som en svans bakifrån. Denna enkla enhet skulle fortsätta vara ett av de viktigaste sätten människor skulle samverka med datorer i många år framöver.

Polaroid Swinger - 1965

Polaroid Swinger var en otroligt populär, semi-billig snabbkamera från Polaroid som i huvudsak markerade början på företagets popularitet på den arenan i många år framöver.

1965 var det tillgängligt att köpa för $ 19,95 (ungefär $ 165 i dagens pengar) vilket gjorde det rimligt överkomligt och en ledtråd bland den yngre marknaden. Polaroid skulle gå från styrka till styrka under de följande åren fram till smarttelefonens gryning och uppkomsten av digitalkameror.

Philips brbar radio - 1966

Philips uppfann kassettbandet 1962 och pressade det nya ljudmediet under hela detta decennium. Så det var vettigt att företaget 1966 skulle släppa sin första bärbara radio.

Detta var den första kombinationen av bärbar radio och kassettinspelare och visade sig vara oerhört populär bland massorna.

Sony brbar radio - 1967

1967 släppte Sony en liten liten bärbar radio som folk älskade. ICR-100 var företagets första integrerade kretsradio (IC) och innehöll ett uppladdningsbart batteri som kunde hålla i upp till sex timmar. Ack, det tog 14 timmar att ladda.

Denna radio i matchstorlek kom med ett nyckelringrem och ett tvåfärgat färgschema som verkligen fick den att popa.

Sony Trinitron TV - 1968

1968 lanserade Sony Trinitron-serien av tv-apparater som representerade en betydande förbättring jämfört med andra tv-apparater från de föregående åren. I ljusa färger och bättre bilder blev dessa nya uppsättningar alltmer populära, trots den rejäla prislappen. Så mycket att de skulle fortsätta att sälja över 100 miljoner enheter över hela världen.

Motorola HT220 - The Walkie Talkie - 1969

Walkie Talkies (bärbara radioapparater) blev en teknik under utveckling under andra världskriget. Arméer krävde förmågan att kommunicera med trupper såväl som mellan divisioner - anropa tank-, luft- och artilleristöd på avstånd.

Motorolas Handie-Talkie var den viktigaste satsen på den tiden, men när tekniken utvecklades var det 1969 som företaget gjorde sig ett namn på den civila marknaden. HT220 blev synonymt med Walkie Talkie och enheten visade sig vara oerhört populär och mycket mer bärbar än sina föregångare också.

Pocket Calculators - 1970

Studenter och kontorsarbetare skulle glädja sig över åren efter utgivningen av de första fickräknarna. Canon Pocketronic-kalkylatorn släpptes första gången 1970 för en furstlig summa av $ 345 / £ 247. Den massiva prislappen kan ha varit störande för många, men förmågan att lägga till, subtrahera, multiplicera och dela med en digital låda med knep var ett tekniskt underverk på den tiden.

Under de följande åren skulle priserna sjunka och miniräknare skulle bli en vanlig syn i skolor, högskolor och kontorsbyggnader över hela landet.

Brbara kassettdck - 1971

Kassettband själva skulle inte vinna vanlig popularitet förrän på 1980-talet men det var 1971 som det första bärbara kassettdäcket släpptes. Ljud- och videokassettband skulle bli huvudformatet för de följande åren.

Pong - 1972

Pong är troligen farfar till det moderna videospelet. Ursprungligen släpptes 1972, detta enkla bordtennisstil arkadspel visade sig vara oerhört populärt. Det blev snart en kommersiell framgång och hjälpte till att skapa grunden för videospelindustrin.

Digitala armbandsur - 1973

"Långt ute i de okända bakvattnen i den omoderna änden av galaxens västra spiralarm ligger en liten oklanderlig gul sol. Omkring detta på ett avstånd av ungefär nittiotvå miljoner mil är en helt obetydlig liten blågrön planet vars apa- nedstammade livsformer är så otroligt primitiva att de fortfarande tycker att digitala klockor är en ganska snygg idé. " Douglas Adams, The Hitchhikers Guide to the Galaxy

1973 var året som kärleken till digitala klockor började. Inte mycket förändrades förrän smartklockor kom till scenen årtionden senare.

Videokassettinspelare - 1974

De ursprungliga videokassetterna sågs fortfarande som ett lyxföremål men populariteten började växa 1974 när priserna började falla. Lanseringen av Betamax och VHS drev verkligen heminspelningsenheter till mainstream och till hem runt om i världen.

Hemmadatorn - 1975

Altair 8800 kan se ut som en Sci-Fi-film från 1970-talet eller en föråldrad låda med en massa knappar och lysdioder men det var så mycket mer. Denna maskin sågs av många som den första hemdatorn. Det fångade allmänhetens fantasi och gav alla en smak av vad som skulle komma.

Microsoft grundades samma år med Apple 1-datorn som lanserades året därpå, vilket markerade en ny era inom databehandling för massorna.

Mikrovgsugnen - 1976

I mitten av 1970-talet blev mikrovågsugnen äntligen billigare och mer önskvärt. Försäljningen började ta fart och populariteten växte snabbt i västvärlden. Teknik har krympt och förbättrats, men det här är en teknik som sitter fast.

Atari 2600 - 1977

Om Pong var farfar till videospel är Atari 2600 pappa. 8-bitars grafik kan ha varit blocky och imponerande av dagens standarder, men 1977 var det ett modernt underverk. Space Invaders, Pac Man och mer skulle säkerställa videospelens ständigt växande popularitet och föra konsoler som detta till varje hem runt om i världen.

CB Radio - 1978

CB-radio, även känd som Citizens Band-radio, blev massivt populär i USA och Storbritannien 1978. Dessa små lådor gjorde det möjligt för människor att enkelt chatta med andra användare nära eller långt. Under många år var användning av en CB-radio tekniskt olaglig i Storbritannien, men det hindrade inte människor att göra vad de älskade.

Sony Walkman - 1979

Den ikoniska Sony Walkman släpptes först 1979 och hade barn överallt som buggade sina föräldrar för att köpa en. Möjligheten att lyssna på kassettband på resande fot med något som kunde passa i fickan eller i midjan var ett spännande koncept.

Sony fortsatte med att sälja över 200 miljoner av dessa små magiska under under de följande åren.

Dot Matrix Printer - 1980

Persondatorer var väl etablerade vid den här tiden, så det var plötsligt vettigt att kunna skriva ut det du arbetade med. Epson släppte MX-80 Dot Matrix-skrivaren 1980 var slutligen högprecisionsutskrift tillgängligt för massorna. Det var bullrigt, men det fungerade.

Brbar TV - 1981

Vi tar förmågan att kunna strömma Netflix på vår smartphone för givet. Men föreställ dig hur jordskakande fantastiskt det var att ha en TV i fickan i en tid då det bara fanns en handfull kanaler tillgängliga.

Åren innan hade människor vanligtvis bara en TV per hushåll och även den var svartvitt. Så när den brittiska uppfinnaren Clive Sinclair tillkännagav Sinclair TV80 - världens första bärbara TV 1981, glädde vi oss. Ack, Sinclair TV80 släpptes före sin tid och var i allmänhet ett misslyckande, men ändå en fantastisk produkt.

CD-spelare - 1982

Den första kommersiellt tillgängliga CD-spelaren lanserades av Sony redan 1982. Den kostade en liten förmögenhet, men den här utgåvan markerade början på era CD-skivor och kassettbandens död.

Motorola DynaTAC 8000X - 1983

Motorola DynaTAC 8000X var den första mobiltelefonen som erbjöds kommersiellt. Denna tjocka enhet minns gärna som en ikonisk del av 1980-talet.

När den släpptes ansågs den också vara en symbol för rikedom och futurism. Nu ser det extremt arkaiskt ut och nästan komiskt, men den här telefonen larmade framtiden för den moderna smarttelefonen.

Apple Macintosh-datorn - 1984

Hemmadatorns ålder var i full gång i mitten av 1980-talet med Commodore 64 och ZX Spectrum som de mest populära. 1984 var också året då den ursprungliga Apple Macintosh-datorn lanserades. Liksom alla saker Apple kom med en premiumprislapp som i huvudsak översätts till ungefär $ 6000 / £ 4000 i dagens pengar.

Apple Macintosh var en succé och gjorde Apple till det näst största datortillverkaren under det decenniet.

Microsoft Windows - 1985

Ett år efter Apple Macintosh kom det allra första av Microsoft Windows-operativsystemet. Det såg ganska annorlunda ut då och var inte alls lika kraftfullt som det är idag, men det var ett genombrott för tiden och till och med kom med ett spel som var särskilt utformat för att lära människor hur man använder en mus.

Personskare - 1986

Under tiden före smarttelefonen var personsökare ett sätt att få tag på människor i en nödsituation eller hålla kontakten när du var ute och gick. De användes ursprungligen av räddningstjänster men blev snart populära bland affärsmän och Joe Public.

Personsökaren fungerade som ett sätt att ta emot ett meddelande, då skulle mottagaren behöva hitta en telefon för att ringa avsändaren. Ganska föråldrad av dagens standard, men otroligt populär 1986.

Sony Discman - 1987

Sony hade varit så framgångsrika med sin Walkman att det var vettigt för företaget att vinna mark under Compact Disc-eran. Och så föddes den lika ikoniska Sony Discman. Denna bärbara CD-spelare blev snabbt populär, trots en initialt rejäl prislapp.

VHS-band - 1988

I slutet av 1980-talet fortsatte VHS-kassettbandets popularitet. Videokassetter hade spelat sig in i många hem och med tillkomsten av Blockbuster och andra uthyrningsbutiker fortsatte populariteten exponentiellt.

Gameboy - 1989

Atari och andra hade lagt grunden för videospelindustrin, men det kan ha varit Nintendo som gjorde spel mainstream. Nintendo Game Boy släpptes 1989 och fortsatte att sälja över 118 miljoner enheter över hela världen.

WWW - 1990

I slutet av 1990 började Tim Berners-Lee och företaget lägga grunden för Internet som vi känner och älskar idag. Det var tidiga dagar, men det var en spännande tid för Internet.

Frgskannern - 1991

1991 lanserades HP: s ScanJet IIC på marknaden. Den här färgskannern var en genomtänkt teknik som kunde skanna färgbilder med 800 dpi vilket var en stor sak för tiden. Precis som alla era nya tekniker var det otroligt dyrt, men också populärt.

Den brbara datorn - 1992

Det finns en del debatt om när den första bärbara datorn uppfanns. En del bärbar datorliknande teknik skapades på 1970- och 1980-talet men IBM ThinkPad var enheten som drev bärbara datorer in i mainstream. Dessa tjocka, besvärliga och tunga enheter stavade framtiden för mobil dator och visade sig vara oerhört populära bland affärsanvändare.

PDA - 1993

1993 var året för den personliga digitala assistenten. Dessa minihandhållna enheter var en tidig version av de smartphones vi har idag. Apple Newton var inte den första, den äran tillkommer Psion Organizer (släpptes 1984) men det erbjöd ett antal nya och spännande funktioner. Apple Newton berömdes för sin funktionssats men såldes dåligt på grund av den rejäla prislappen.

Webbkameror - 1994

Med webben ordentligt etablerad var nästa steg att få ditt ansikte online. Webbkameror började bli populära i mitten av 1990-talet och blev snart en standardfunktion för moderna bärbara datorer.

PlayStation - 1995

Under en tid när Nintendo och Sega dominerade spelmarknaden blev alla förvånade över lanseringen av den ursprungliga Sony PlayStation. Den här nya 32-bitars spelkonsolen var en spelväxlare med en CD-enhet och fantastisk grafik som blåste konkurrensen ur vattnet.

Flip-telefoner - 1996

StarTAC var efterträdaren till MicroTAC, en semi-clamshell-telefon som lanserades 1989. StarTAC var bland de första mobiltelefonerna som fick en omfattande konsumentadoption med över 60 miljoner människor som köpte en.

Tamagotchis - 1997

Tamagotchis representerade en digital modefluga bland barn runt om i världen i slutet av 1990-talet. Idén med den här leksaken var helt enkelt att hålla ett litet digitalt husdjur vid liv. Barn kan inte lita på husdjur. Många dog. Det var en tragedi. 76 miljoner Tamagotchis såldes dock, så det var säkert en populär leksak.

DVD-spelare -1998

Det var vid denna tid som DVD-spelaren började debutera. Den digitala videoskivan, precis som Compact Disc innan den, ökade snabbt i popularitet och gjorde snart den äldre tekniken föråldrad. Den ödmjuka DVD-spelaren stavade snart slutet på VHS-eran.

Blackberry - 1999

Den allra första BlackBerry-enheten släpptes 1999. Den första versionen var ganska grundläggande och var i huvudsak en personsökare med e-postfunktionalitet. BlackBerry-telefonerna som följde var dock otroligt populära bland affärsmän och kvinnor runt om i världen. BlackBerrys dominans förstördes först av Apple iPhone år senare.

GPS - 2000

Var skulle vi vara utan globala positioneringssystem? Förmodligen använder du fortfarande papperskartor för att navigera. Dessa små lådor med underverk hjälpte oss hitta vägen på okända vägar i flera år. De bildade också grunden för en framtid där våra telefoner skulle göra det mesta av benarbetet för att hindra oss att gå vilse.

MP3-spelare - 2001

En annan enhet lanseras som stavar slutet på en era och början på en annan. Olika MP3-spelare och den klassiska Apple iPod erbjuder fantastiska nya sätt för människor att lyssna på musik när de är på språng. Hela musikbiblioteken fanns plötsligt tillgängliga för att bära i fickan. Vilken tid att leva i.

Internet Explorer - 2002

År 2002 låg Netscape efter i webbläsarkriget när Microsoft verkligen började böja sina muskler med Internet Explorer. Firefox, Chrome och andra skulle följa, men Netscape skulle snart vara ett avlägset minne.

iTunes - 2003

Med den ökande populariteten för MP3-spelare och Apple iPod var det vettigt att en digital musikbutik skulle dyka upp och börja göra det bra. Den mest kända och populära (lagliga) butiken var iTunes. Den tjänsten lanserades 2003 och fick snart gott om grepp.

Apple iPod - 2004

Apple iPod lanserades faktiskt första gången 2001, men den bärbara musikspelaren började spränga in i mainstream 2004 med full kraft. ITunes gick globalt och det gjorde iPod också.

Myspace - 2005

2005 blev Myspace den mest besökta sociala webbplatsen på webben. Webbplatsen var så populär att den förvärvades av News Corporation för coola 580 miljoner dollar och trafiken fortsatte att växa ett tag - med besök som till och med överträffade Googles samma år. Förmögenhet varade dock inte och med ökningen av Facebook började saker och ting bli dåliga för Myspace.

Twitter - 2006

Den första Tweet någonsin skickades ut 2006 och även om Twitter inte var det mest populära av sociala nätverk till att börja med, började plattformen snart få tjänst hos massorna.

Apple iPhone - 2007

2007 var året för den ursprungliga Apple iPhone. En telefon som Steve Jobs lovade skulle "återuppfinna telefonen". Saker har verkligen förändrats mycket sedan dess. Den ursprungliga Apple iPhone är verkligen föråldrad nu, men det banade vägen för många framtida enheter, inklusive massor av kopiering och kloner.

HTC Dream - 2008

HTC Dream och T-Mobile G-1 lanserades 2008 och representerar början på Android-smartphones och Apples konkurrens. Samma år började Google överträffa Yahoo! som den mest populära sökmotorn på webben.

Facebook - 2009

Facebook blir det främsta sociala nätverket i USA 2009, samtidigt samma år som företaget introducerade liknande-knappen som är synonymt med tjänsten.

Apple iPad - 2010

Apple gör återigen teknisk historia genom att lansera Apple iPad 2010. Den första versionen hade en 9,7-tums skärm, ingen kamera och valet av Wi-Fi eller 3G-anslutning. Detta skulle vara den första av många iPads som lanserades genom åren.

4G-ntverk - 2011

Slutligen kom 4G och började rulla ut (långsamt) över västvärlden. Snabbare surfning på resande fot var en välkommen produkt från 2011.

Instagram - 2012

Den populära fotodelningsplattformen lanserades ursprungligen på Apple iPhones 2010, men det var först 2012 som en Android-version kom. Samma år lyckades Instagram uppnå nya nivåer av användare med 80 miljoner registreringar. Samma år gjorde Facebook ett försök att köpa Instagram för 1 miljard dollar för att cementera sin framgång i historien.

Google Fiber - 2013

Google började rulla ut supersnabb fiber över hela USA. Det har varit en långsam utrullning och är fortfarande inte kust-till-kust, men folket älskar det.

Samsung Galaxy Gear - 2014

2014 var smartklockans år. Samsung släppte Galaxy Gear det året - de var inte de första smartklockorna som lanserades, men de lyckades vinna en hel del vanlig popularitet.

3D-utskrift - 2015

Intresset för 3D-utskrift har ökat genom åren och antalet möjliga applikationer har också ökat. 2015 såg ett stort tryck av 3D-skrivare i teknikvärlden och fallande priser gjorde dem mer tillgängliga för massorna.

Amazon Echo - 2016

Ursprungligen lanserades 2014, Amazon Echo blev otroligt populär under de följande åren. År 2016 började den intelligenta röstassistentdrivna högtalaren lanseras utanför USA med modeller tillgängliga i Storbritannien, Tyskland, Österrike och mer. Andra länder skulle följa de närmaste månaderna.

VR - 2017

Det är fortfarande tidiga dagar, men de senaste åren har fler och fler virtual reality-enheter sett. Det sjunkande priset gör dem mer tillgängliga och tekniken är häpnadsväckande.

Huawei P20 Pro - 2018

År 2018 sågs Huawei P20 Pro i stort sett av den bästa kameratelefonen. Visst att Apple och Samsung kan ha varit de dominerande namnen i smartphone-utrymmet och Huawei kan ha haft några problem sent, men det kan inte förnekas att P20 Pro var något speciellt.

Nissan Leaf e + - 2019

Nissan Leaf e + var en av våra favoritbilar 2019 och den var så populär att den blev vinnare i våra utmärkelser det året .

En bra bil för miljömedvetna och ett tilltalande fordon också.

Peleton - 2020

2020 var ett intressant år för populär teknik. Med alla hemma som köpte alla slags saker var lagernivåer en mardröm. Oavsett om du försökte köpa ett nytt grafikkort, en PlayStation 5 eller Xbox Series X eller den senaste AMD-processorn var allt efterfrågat.

En sak som dock stod ut var ökningen av träningsredskap för hemmet och konditionsspel som låter människor hålla sig friska medan de är i låsning.

Peloton är en utmärkelse i detta utrymme - med en enkel men smart ansluten träningscykel med en skärm som låter dig få tillgång till on-demand cyklingskurser från ditt hem.

Skriva av Adrian Willings.