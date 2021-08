Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Polaroids nyaste snabbkamera, Now Plus, har just presenterats och det ger en ny värld av kontroll och anpassning till bordet jämfört med standard Now.

Kamerans design är nästan identisk med Nu, men det finns en viktig skillnad under huven - den kan anslutas till Polaroids följeslagarapp via Bluetooth och låta dig justera dina manuella kontroller för att pyssla med exponering, bländare, skärpedjup och mycket mer .

Now Plus kommer också med en uppsättning linsskydd för att ge dig färgglada eller glittrande vignetter för dina foton, så det är verkligen lite av en allt-i-ett-lösning om du verkligen är intresserad av omedelbar fotografering.

Det finns andra snabbkameror som erbjuder manuell kontroll, men de flesta är fela och komplexa, snarare än mjukvarubaserade så här, så det är verkligen en snygg idé. Den föga förvånande nackdelen med detta är att det är på den dyra delen av marknaden till £ 139,99, men åtminstone får du mycket för pengarna.

Vi har ett Now Plus i våra händer, så vi kommer att experimentera med det under de närmaste veckorna för att se hur det hänger ihop med de andra snabbkameror vi har testat - håll utkik på listan vi länkade ovan för att se om det gör vår ranking.