Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det är officiellt: Panasonic har meddelat att Lumix GH6 är under utveckling. Men inte den typ av det kommer att komma fram till någon tidpunkt ett slags tillkännagivande. Nej, GH6 kommer att finnas i butiker innan 2021 är över och ut - och, säger företaget, för "cirka 2500 dollar".

Tillkännagivandet kan tyckas speciellt tidsbestämt - för GH5 Mark II tillkännagavs i tandem - men GH6: s mål är att nätuppgradera och videografer som söker det yttersta inom videospecifikation.

Inte allt är känt om kameran ännu, naturligtvis, det är mer en retas av vad man kan förvänta sig. Vi kan dock bekräfta att en helt ny sensor och processormotor kommer att finnas ombord, vilket öppnar locket på olika videospecifikationer till en avancerad nivå.

Hur high-end pratar vi? Tja, GH6 kommer att kunna skjuta 4: 2: 2 10-bitars Cinema 4K vid 60p utan begränsning av inspelningstiden. Det finns också alternativ för 4K120p och 5.7k60p, vi antar också att det inte finns någon begränsning för inspelningstiden (även om den andra detaljerna inte är bekräftad).

Eftersom den just just tillkännagivna GH5 M2 stöder live-streaming via Wi-Fi, misstänker vi att GH6 också kommer att hämta den här funktionen - och eventuellt andra Panasonic-kameror.

Så det är ungefär lika mycket som är känt just nu: Lumix GH6 kommer att vara Panasonics Micro Four Thirds-pionjär, modellen i strävan efter videoperfektion. Mer specifikation och detaljer när vi känner till dem.

Skriva av Mike Lowe.