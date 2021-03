Dessa häpnadsväckande bilder firar anmärkningsvärda kvinnliga fotografer

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hasselblad, det världsberömda kameramärket firar otroliga kvinnliga fotografer med Hasselblad Heroines som kastar en strålkastare på begåvade skapare från hela världen.

Företaget har gjort detta de senaste åren och i år lyfter företaget fram arbetet från åtta fotografer.

Anja Niemi - den fina konstnren

Anja Niemi är en konstfotograf som använder iscensatta bilder för att berätta en visuell historia.

Denna markerade bild valdes som en del av Hasselblad Heroines spotlight för konstnären. Det kommer från en serie bilder som togs 2018 som heter "Hon kunde ha varit en cowboy" .

Detta urval av bilder ger en nyfiken bild av en fiktiv värld där en kvinnlig cowboy framträder som fokus för konsten men ändå aldrig tittar på kameran. Förblir avskild och mystisk på ett riktigt nyfiken sätt.

Isabella Tabacchi - landskapsfotografen

Isabella Tabacchi är en landskapsfotograf som kommer från norra Italien. Hennes prisbelönta bilder har fått högt beröm och det är lätt att se varför.

Tabacchi säger att hon "uttrycker sina känslor genom att fånga magin i det landskap hon utforskar."

Resultatet är en underbar samling av visuellt häpnadsväckande bilder där konstnären har använt ledande linjer, naturliga ramar och förgrundselement för att skapa otroliga fotografiska vyer över vår värld.

Katerina Belkina - Hasselblad Master i konst

Katerina Belkina är en rysk konstnär som hantar fantastiska verk med både fotografi och digital målning.

Hon nominerades tidigare till Kandinsky-priset och vann också Hasselblad Masters Prize .

Hennes arbete är en fascinerande blandning av självporträtt med olika tekniker som används för att utforska mänskliga känslor och berätta en historia genom fotograferingsmediet.

Alissa Ashley - portrttfotograf

Alissa Ashley är en Los Angeles-baserad självlärd porträttfotograf.

Hon berättar en intressant historia om sin resa till fotografi:

"Mitt intresse för konsten började i en mycket ung ålder som började med att rita och gradvis skiftade till smink efter att ha sett min mamma applicera henne varje morgon för att jag var så fascinerad av det transformativa elementet. Om jag inte visste att intresset för makeup skulle leda mig en framgångsrik karriär på Youtube som en skönhetsinflytare som jag har varit under de senaste 5 åren. Jag är nu i ett skede i min karriär där jag känner mig bekväm att flytta mitt fokus till ett annat medium som jag alltid har varit kär i som är fotografi. Jag är specialiserad på porträttfotografering och har också en passion för makro- och produktfotografering. ”

Det intresset för smink har till synes överförts snyggt till fotografi där skottets sammansättning hjälper till att visa upp skönheten i motivet.

Flra Borsi - konstkonstnren

Huvudrubriken för Hasselblad Heroines är Flóra Borsi , en ungersk konstfotograf som använder smart fotografisk manipulation för att skapa ovanliga och surrealistiska porträttbilder .

Hasselblad Heroines utforskar mer om den ovanliga handen:

"... Flora använder sitt eget liv, minnen och känslor för att utföra häpnadsväckande märkliga bilder med henne som huvudämne. Flóra leker med förhållandet mellan kropp och själv, reflekterar över den mänskliga psykens sårbarhet och väcker frågor om kvinnlig representation i konsten i hennes fängslande skapelser. "

Jillian Edelstein - portrtt- och dokumentrfotograf

Jillian Edelstein är en sydafrikansk fotograf som bor i London och har väl över 100 av sina bilder i National Portrait Gallery-samlingen .

Hon började sin fotokarriär som pressfotograf i Johannesburg, Sydafrika innan hon senare flyttade in i porträttfotografering.

Hennes bilder har dykt upp i flera internationella utställningar, inklusive The Royal Academy, OXO Gallery i London, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie i Frankrike och mer.

Hennes arbete har också presenterats i flera publikationer, inklusive The New Yorker, The New York Times Magazine, FT Weekend Magazine, Vanity Fair och många fler.

Nina Welch-Kling - gatufotograf

På gatorna i New York City målar Nina Welch-Kling en helt annan bild med gatufotografering som fångar en iögonfallande utsikt över människor, byggnader och hennes omgivningar när hon utforskar stadens gator.

Hennes arbete använder fascinerande ljus och skuggor för att skapa nyfikna och visuellt tilltalande fotografier som alla kan njuta av.

Andrea Zvadova - sknhets- och portrttfotograf

Andrea Zvadova är en annan Londonbaserad fotograf. Hennes arbete firar ovanlig skönhet, mångfald och unikhet.

Som du kan föreställa dig betyder det ett brett sortiment av imponerande porträttbilder av alla slags spännande människor.

Natalia Evelyn Bencicova - 2016: s Hasselblad Master

Natalia Evelyn Bencicova är en annan Hasselblad-hjältinna med förmågan att skapa några spännande konstverk.

Hon komponerar berättelsebaserade bilder som suddar ut linjerna mellan verkligheten och hennes fantasi.

Med tvättade färger, symboliska bilder och kontrollerad komposition trollar hon fram riktigt intressant och iögonfallande konst. Detta resulterade till och med i att hon blev Hasselblad Master 2016 .

Bra Prilov - konceptfotograf

Bára Prášilová är en surrealistisk och konceptuell fotograf med ett öga för det konstiga, absurt humoristiska och lite magiska. Hon satsar mycket på sitt arbete med anpassade rekvisita, kostymer och en hel del planering.

Resultatet av allt detta är en rad nyfikna konstverk som verkligen lyfter ett ögonbryn eller två. År 2014 utsågs hon till Hasselblad Master i kategorin mode och skönhet och det är lätt att se varför .

Chiara Zonca - konst- och landskapsfotograf

Chiara Zonca lämnade London för de mycket mindre urbana scenerna i Vancouver för att komma närmare naturen. Hon har tagit tillfället i akt att skapa magnifik landskapsfotografering och lysande konstverk.

Hon hämtar inspiration från oförutsägbara delar av landskapet för att skapa ovanliga vyer och fantastiska bilder också .

Julia Fullerton-Batten - konstfotograf

Julia Fullerton-Batten är en konstfotograf med mer än ett decennium inom området. Hon har varit involverad i stora projekt och har fått ett antal prestigefyllda utmärkelser, bland annat hon blev Hasselblad Master 2008.

Hennes arbete använder ovanliga platser, kreativa inställningar och täcker kontroversiella ämnen med bilder som ber användaren att titta närmare på och ifrågasätta vad de ser.

Tina Signesdottir Hult - konstfotograf

Tina Signesdottir Hult är en annanHasselblad-mästare som specialiserar sig på konst, porträtt och konceptuell konst.

Hon är självlärd och är stolt över att aldrig använda blixt, utan istället förlita sig på naturlig belysning för att få bästa resultat.

Hennes porträtt fångar motivets känslighet och sårbarhet och deras komplexitet också.

Maria Svarbova - portrttfotograf

Maria Svarbova är en porträttfotograf vars stil avviker från normen och experimenterar med rymd, färg och atmosfär.

Hon beskriver sitt arbete med bättre ord än vi kunde:

"Atmosfären som avbildas genom en palett av pastellfärger och överexponerade toner transporterar betraktaren till en steriliserad värld där karaktärerna har valt att ge upp någon form av känslomässig extravagans som kan avslöja dem. Mina bilder är minimalistiska men också futuristiska."

Anna Devs - kreativ fotograf

Anna Devís är en utbildad arkitekt vars passion för kreativ fotografering har lett till några intressanta bilder som är långt ifrån traditionell arkitekturfotografering.

De resulterande verken har en omisskännlig stil och har också mycket roligt.

Skriva av Adrian Willings.