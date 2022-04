Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - GoPro har tillkännagivit ett nytt tillskott till sitt kamerasortiment, och den här är lite annorlunda än tidigare. Den heter Hero 10 Black Bones och är främst avsedd att användas som FPV-kamera för drönare.

På många sätt är Hero 10 Black Bones en avskalad, lättare version av Hero 10 Black, men med ventiler för kylning som bör hjälpa den att spela in i högre upplösningar och bildfrekvenser.

Bones-utgåvan av Hero 10 Black väger bara 54 gram, vilket gör den till den lättaste GoPro-kameran någonsin, vilket gör den idealisk för montering på framsidan av en drönare.

Liksom den vanliga Hero 10 Black drivs bilder och funktioner av GP2-processorn, som erbjuder upp till 5K 4:3-video i 30 bilder per sekund, 4K-video i 60 bilder per sekund eller 2,7K-video i upp till 120 bilder per sekund.

GoPro GP2 möjliggör också den superimponerande HyperSmooth-funktionen som använder algoritmer och elektronisk stabilisering för att göra dina bilder riktigt jämna.

Som med alla GoPro kan du styra den med hjälp av de två knapparna på kameran, eller använda Quik smartphone-appen, GoPro's "The Remote" eller till och med en drönarsändare. Det är ett "ta med ditt eget batteri"-system och är kompatibelt med befintliga drönarbatterier.

Den monteras på din drönare med hjälp av en enda skruvförbult, eller så kan du använda den valfria adaptern som följer med i lådan, så att du kan montera den på GoPro:s befintliga monteringstillbehör och fästen. Den använder också FPV-industrins standardkontakt, vilket gör det enkelt för dem som har kompatibla drönare att installera den.

GoPro Hero 10 Black Bones kommer att finnas tillgänglig i USA för 399 dollar med ett inkluderat 12-månaders GoPro-abonnemang - eller 499 dollar utan - direkt från GoPro. För närvarande finns det inga planer på lansering utanför USA.

Skriva av Cam Bunton.