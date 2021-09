GoPro Hero 10 Black lanserad, GP2 -driven kamera kan skjuta 4K med 120 fps

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - GoPro har presenterat det senaste i en lång rad av avancerade actionkameror. Hero 10 Black hämtar den uppdaterade designen av Hero 9 , men packar in några mycket kraftfullare hjärnor.

Nyckeln till den nya kamerans funktioner är den uppdaterade versionen av företagets anpassade processor, kallad GP2. Detta har möjliggjort hög bildhastighetsinspelning vid höga upplösningar, bättre stabilisering och snabbare allsidig prestanda.

Kameran kan fotografera med en otrolig 5,3K-upplösning med 60 bilder per sekund eller 4K-upplösning med enorma 120 bilder per sekund. Det betyder 4K upplösning 4x slow-motion video. Eller, om du vill gå långsammare, finns det 2,7K upplösning med 240 bilder per sekund (eller 8x).

Detta aktiveras av en ny 23,5-megapixels kamerasensor, vilket också innebär att du kan ta 15,8-megapixel stillbildsgrepp från en 5,3K-video.

När det gäller stillbilder fotograferar Hero 10 Black 23 megapixel i Burst-läge, nattfotoläge, SuperPhoto och RAW.

Precis som sin föregångare har Hero 10 HyperSmooth -teknik som är - i huvudsak - avancerad elektronisk stabilisering i kameran. Detta betyder riktigt smidiga - nästan gimballiknande - bilder även när du springer med den i handen, vår mountainbike i ojämn terräng.

Den enda nackdelen är att om du vill använda den senaste HyperSmooth-funktionen kan du inte använda de högsta bildhastighetsinspelningsalternativen. Det fungerar dock i 4K/60 -inställningen, så du kan fortfarande få skarpa, snabba filmer när den är påslagen.

Dessutom har GoPro uppdaterat horisontalutjämningen i kameran. Företaget har ökat lutningsgränsen från 27 grader i Hero 9 till 45 grader i Hero 10, när man skjuter upp till 4K/60 eller 2,7 K/120.

Det är dock inte de enda förbättringarna. GoPro har också gjort linsskyddet mer hållbart och gjort det hydrofobt, vilket betyder att när det blir blött kommer vatten att glida av det snabbare än tidigare versioner för att säkerställa att dina bilder inte skäms av stora droppar vatten på glaset.

Dessutom kan den användas i webbkameraläge om du vill, med hjälp av frontskärmen för att rama in dina bilder. Dessutom har bildkvaliteten för livestreaming förbättrats.

Det finns ytterligare fördelar med GP2 -processorn och den nya sensorn. Som förbättrad prestanda för svagt ljus där ljudet är synligt lägre i de mindre än idealiska ljusförhållandena.

Sammantaget är det en ganska stor specstöt över Hero 9 och en som kan övertyga tidigare köpare att uppgradera. Den behåller samma design, inklusive de inbyggda monteringsarmarna och använder också samma batteri.

Hero 10 kommer att finnas tillgänglig för 379,98 £ för dem som har ett GoPro -abonnemang, eller de som köper det med ett. Utan prenumerationen kommer det att kosta £ 479,99 i Storbritannien.