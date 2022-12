EE Pocket-lint Awards 2022: Årets kamera

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Under 2022 kom ett stort antal kameror ut på marknaden, från stora spegellösa alternativ för prosumenter till små actionkameror och allt däremellan.

Vi har sett allt från fantastisk 8K-fotografering till extremt snabb burst-shooting. Många tillverkare har börjat införa proffsiga codecs även i sina konsumentkameror.

Högre bithastigheter och större sensorer hittar in i de mest kompakta kamerorna, och det är verkligen en spännande tid att vara en bildentusiast.

Allt detta innebar att vi hade en uppsjö av utmärkta kandidater till årets EE Pocket-lint Awards, men i slutändan kunde det bara bli en vinnare.

Årets kamera: Panasonic Lumix GH6

Den efterlängtade GH6 tar med sig allt vi älskade med GH5 och höjer det ytterligare ett snäpp. Panasonics videofokuserade flaggskepp kan nu spela in med en mängd olika bildfrekvenser, bland annat 4k 120 bilder per sekund, 1080p 300 bilder per sekund och svindlande 5,7k i 60 bilder per sekund. Om du älskar slowmotion är detta ett av de bästa alternativen som finns tillgängliga idag.

Det kompakta odjuret låter dig också spela in ProRes internt, vilket gör det till ett seriöst produktionsverktyg som finns tillgängligt till en bråkdel av kostnaden för de flesta biografkameror. HLG- och fullständig V-Log-inspelning är tillgängliga direkt ur lådan, utan extra kostnad, vilket cementerar GH6:s ställning som ett seriöst professionellt verktyg.

Som vanligt är Panasonics bildstabilisering bäst i klassen, vilket innebär att du ofta kan göra dig av med gimbal och ändå spela in underbart jämnt material. För videomakare är det utan tvekan en av de bästa kropparna på marknaden idag.

Mycket berömd: Sony A7 IV

Den kanske inte riktigt tog vår förstaplats, men Sony A7 IV är en seriöst imponerande kamera som förtjänar fanfarer.

Dess fullformatssensor ger underbara bilder, oavsett ljusförhållanden, och dess autofokusförmåga är bland de bästa som finns.

Medan vår vinnare har ett stort fokus på videoinspelning är Sony A7 IV lika bra på fotografering och video, vilket gör den till ett toppalternativ för hybridfotografer.

Det bästa av de övriga

Även om Pansonic och Sony tog våra topplaceringar i år, var konkurrensen nära och våra andra utmanare hade en del seriösa funktioner med sig.

DJI Osmo Action 3 återvände till sin GoPro-liknande formfaktor och tog med sig ett utmärkt magnetiskt monteringssystem och en praktisk pekskärm på framsidan. Fujifilm X-H2 imponerade med sin extremt högupplösta APS-C-sensor och presterade exceptionellt bra i både foto- och videolägen. GoPro Hero 11 Black introducerade 10-bitars färg och en unik sensor som gör det möjligt att ta riktigt kreativa bilder. Och slutligen förfinade Insta360 X3 märkets bästa 360-kamera och gjorde stora framsteg inom fotografering samtidigt som den förbättrade prestanda och användbarhet i svagt ljus.

Vad är Pocket-lint Awards?

EE Pocket-lint Awards äger rum varje år för att hylla det bästa inom teknik från de senaste 12 månaderna. Produkterna måste granskas fullständigt av Pocket-lint-teamet för att komma i fråga för utmärkelserna, och bedömningen sker i slutet av året. Genom en process med lång- och kortlistning bedömer panelen av expertdomare enheterna för att utse den totala vinnaren och en mycket lovordad tvåa.

Pocket-lint Awards arrangerades för 19:e gången 2022.

