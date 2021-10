Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - För att visa upp det bästa inom resefotografering har denna årliga National Geographic -tävling samlat några av de bästa bilderna från hela världen.

Fotografer från alla skicklighetsnivåer har skickat in bilder till ett antal kategorier för att bli domare och nedslagen till vinnarna. Som du kan föreställa dig är finalistens fotografier hisnande, så vi har samlat ett urval av dem som du kan njuta av.

Pat Riddell, redaktör för National Geographic Traveler (Storbritannien), talade om insändarna:

”Vi kanske har tillbringat 18 månader i en global pandemi, men det har inte försämrat den konsekventa kvaliteten i vår årliga tävling. Oavsett om de är tagna i Storbritannien eller utomlands under fönster där människor kan resa, påminner årets vinnare oss om hur fotografer ser världen omkring oss och magin i att fånga en gång i livet. "

Stallhållare (och bröder) förbereder morgonens fångst redo för marknaden

Detta är den vinnande bilden från kategorin Mat och resor i tävlingen. Bidrag till denna kategori krävs för att berätta en historia om mat och dess skapande.

Och Nic Crilly-Hargraves bild gör det bara på ett rörigt sätt:

"Jag tog den här bilden tidigt en morgon på ett lager bakom Veracruz-marknaden-det är där djur slaktas och leveranser lossas, så det är en ganska hektisk plats att skjuta. Jag har en Nikon D850, med ett 24-70mm f2.8-objektiv, vilket gör att jag kan komma nära mitt motiv i svagt ljus utan att vara i vägen. Det är en tävling mot tiden för att göra allt klart innan shopparna anländer, så alla är ganska fokuserade - men jag såg det här ögonblicket av sällskap mellan två män när de rensade fisk , knivar blinkar, skalor flyger överallt. När de såg att jag hade tagit bilden, pekade den ena på den andra och yttrade ett ord: "bror". "

Kockar som tillverkar dim sum

Ian Douglas Scotts foto av kockar som tillverkar dim sum i Shanghais Yu Garden-distrikt i Shanghai är en av tvåan i kategorin Mat och resor.

"Vägkrysset inramade scenen naturligt. Det är så bra att se människor som trivs när de arbetar snabbt och skickligt för att skapa så vackra delikatesser. De verkade så nedsänkta i sitt glada samtal att de inte märkte kameran. Lite gjorde vi eller de vet att bakom denna glädjefyllda scen sprids ett virus redan här i denna stad och saker skulle snart förändras så mycket för oss alla över hela världen. Bilden fångar för mig det sista ögonblicket av pre-pandemisk oskuld. "

Den dagliga matmarknaden i Urubamba

Ytterligare en otrolig utsikt ur ett resenärsperspektiv och en annan nära utmanare till priset i kategorin Fot och resor.

Karolina Wiercigroch berättade om deras foto som tagits i hjärtat av den peruanska heliga dalen.

"Jag kom förbi för att få lite mellanmål för en vandring i Anderna och tillbringade en bra timme med att titta på marknadslivet. Det är här som lokalbefolkningen handlar sina dagliga matvaror, väljer noga doftande mango medan de chattar med säljare, plockar lila majs och rött quinoa till lunch, utbyte av leenden, mat och sols. Tre våningar högt erbjuder marknaden alla tänkbara produkter: Andinost, rosa öring från floden Urubamba, aromatiska blad från peruanska huacatay. Jag klättrade uppför trappan för att se marknaden ovanifrån. Detta en speciell scen fångade min uppmärksamhet på grund av kombinationen av former och färger, som perfekt skildrar olika peruanska ingredienser, samtidigt som den erbjuder harmoni bland kaoset. "

Marble Hill före soluppgången

Denna slående bild kommer från kategorin Landskap och visar det vinnande fotot för 2021.

En fantastisk utsikt över Marble Hill -stranden i Irland, med en lugn titt på landskapet.

"Ända sedan jag flyttade till Irland ville jag alltid göra en havsrelaterad aktivitet, men jag var för blyg för att prova något på grund av kylan. Jag försökte sedan surfa och blev kär i den. Det här är stranden som jag ofta surfa och jag har upplevt så många vackra stunder här. Jag planerade detta skott i ett par månader men kunde inte hitta ett riktigt lugnt tidigt på morgonen. På denna novemberdag bestämde mina vänner och jag att träffas på stranden direkt efter soluppgången men efter att ha kollat prognosen och insett att jag kommer att ha perfekta förutsättningar för mitt efterlängtade skott, kom jag till stranden en timme före soluppgången. upp min drönare, steg upp nog för att fånga skottet, det var vackert. "

Emerald Lake, Mangya

Denna tvåa kommer från Kina och har en underbar utsikt över Emerald Lake. Det är lätt att se var det får sitt namn.

"Att nå denna sjö var utan tvekan svårt, och det tog oss åtta timmar att köra dit från den närliggande staden, som är gömd som en juvel i nordvästra Kina. När jag och mina vänner anlände till Emerald Lake blev vi bedövade och vår förra utmattning sveptes bort. När vi drog upp vid sjön förberedde jag fortfarande min drönare för start när min vän upphetsat sprang in i sjön, som jag sedan filmade med min drönare. Min väns röda jacka stod i kontrast med den gröna sjöns yta och deras noggranna vandring genom sjöens grunda ökade rörelsen till scenen. "

Diamond Beach, Island

På Islands stränder fångade Jordan Banks den här utsikten över is som strös över Diamond Beach. En passande bild för tvåan i denna kategori.

"Jag reste till Island under vintern på uppdrag för att leta efter unika platser och perspektiv för ett välfotograferat land. Jag befann mig på Diamond Beach på södra Island omgiven av dessa gigantiska isbitar och kämpade för att verkligen lyfta fram vildheten i platsen och storleken på isblocken från marken. Jag använde en DJI Mavic 2 -drönare med 28 mm Hasselblad -objektiv för att ta till himlen för att uppnå ett nytt perspektiv på platsen. Denna speciella ram talade verkligen till mig på det sättet den kombinerade flera element i en kraftfull och vild bild samtidigt som det är ett mycket lugnande abstrakt fotografi. "

Isfiske på det frusna havet

Precis som fotografering tar isfiske tid och tålamod att bemästra och det sammanfattas snyggt av denna vinnare från kategorin People .

"Vi körde ner på Notsukehalvön, en sandstång som skjuter ut i Nemuro-sundet på Hokkaidos östkust. Vårt främsta syfte var att fotografera de eleganta rödkronade kranarna, stora Stellers havsörnar och andra vilda djur. Havet var fruset och flera isfiskare var ute på viken och fiskade wakasagi, små fiskar som samlas i stora stim under isen. En fiskare gör ett hål med en skruv och tappar ner en linje med färgade beten och bete. Flera fiskare hade rest upp små tält för skydd men den här mannen tappade vädret. Med sin utrustning på en liten släde satt han bara - och väntade - och såg väldigt kall ut. Jag la mig på isen för att få tag på en aktivitet som jag aldrig hade sett förut. "

Vietnamesisk kvinna i traditionella kläder

Walter Monticellis foto valdes som tvåa i kategorin People. Den togs i Hue Imperial Citys palats, Vietnam och visar en vietnamesisk kvinna i traditionella kläder.

"När jag gick mellan kinesiskt inspirerade tempel i Hue Imperial Citys palats i Vietnam hörde jag en svag melodi spela i fjärran. Efter ljudet nådde jag ett rum där en grupp kvinnor som hade traditionella kläder spelade lokal musik med traditionella vietnamesiska instrument. Jag stod där ett tag och tog in ljudet när jag märkte att den här damen satt bredvid entrén och njöt av musiken som hennes vänner spelade. "

Båtsmannen

Denna typ av foto ger en smak av det lokala livet och är en av många fantastiska bilder som domarna sett för årets tävling.

Här ses en lokal båtman i området i avlägsna norra Myanmar, som tar sig an en utmanande vattenkanal fylld med stenar och forsar.

"Jag var i Putao, en avlägsen region längst norr om Myanmar, och försökte nå en ö där munkar pilgrimsfärd till en buddhistisk helgedom. Det fanns en kraftfull andlighet kring området och insåg att resan skulle bli ett äventyr. En båtman var hittade vem som kunde få mig dit. Jag blev förvånad över hans skicklighet när han navigerade genom forsar och stenar som stack ut från grunt vatten. Han verkade sval och lugn, även om jag var orolig för att vi skulle kunna kantra. Jag ville ta ett foto av honom med fokus på manövrering. båten, förmedlar sin lätthet i turbulensen med endast rudimentär utrustning, en gammal liten motor och sliten träbåt. Han engagerade intuition och erfarenhet. Fotot var en verklig utmaning för mig eftersom båten vajade och svängde genom vattnet. Jag fångade honom genom att luta sig lågt för att stabilisera mig själv och avslöja hans kungliga förmåga. "

Portföljvinnaren

Andro Loria valdes som vinnare för kategorin Portfölj . Denna kategori krävde en samling bilder med upp till 10 foton som visar en destination och retar höjdpunkterna i området.

"Bilderna är alla tagna på Island från ett litet flygplan på mina resor under förra årets sommar och höst. Island är unikt, eftersom det har en mängd olika landskapstyper inom ett relativt kort avstånd. Du kan se öknar, vulkaner, glaciärer, berg, flätade floder och sjöar, havskusten och höglandet allt i en flygning. Det är som en kontinent i miniatyr. Och vilken fantastisk "kontinent" det är. "

Färgkokare

En annan av bilderna från Andro Lorias portfölj visar Islands skönhet och de häpnadsväckande färger naturen skapar.

"Glaciär vattenkokare vid kanten av en glaciär (denna gång närmare sydkusten) ser ut som ett kalejdoskop av färger. Vattenkokare är små glaciära sjöar, bildade av en reträttande glaciär. Sjöarnas färg tillhandahålls av silt och mineraler. Typiskt är färgen börjar från mjölkaktig beige när siltpartiklar är störst och går hela vägen till klarblå när partiklarna är som minsta, så man kan se vattenriktningen mellan dessa vattenkokare. En flock fåglar (arktiska tärnor), vita prickar på ytan av den blå sjön upp till vänster visar skalan. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172, juli 2020 "

Höstens höjdpunkter

Detta prisbelönta foto visar Islands lysande landskap varvat med ånga från geotermiska ventiler i området.

"... senhöst snö och låg sol markerar berg och ånga från geotermiska ventiler i isländska höglandet, Landmannalaugarområdet. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172. Oktober 2020"

Glaciala fraktaler

Detta flygfoto kan enkelt ingå tillsammans med de bästa drönarfoton som någonsin tagits . Ännu en prisbelönt syn på Island och de fantastiska abstrakta vyerna som skapats av världen omkring oss.

"... siltfärgade strömmar av en glacial flod bildar fantastiska mönster av en gigantisk naturlig abstrakt konst vid Islands sydkust. Flygskott från litet flygplan (~ 2000ft), Cessna 172, Skeiðarársandur, Island, juli 2020"

Sommarens färger

Andro Lorias foton visar verkligen de många färger och fantastiska vyer som Island har att erbjuda.

"Isländsk glacial flod, färgad av järnrika mineraler rinner ut i havet för att skapa ett unikt mönster av en naturlig abstrakt. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172. Islands sydkust, juli 2020."

Höstljus

Domarna imponerades av det otroliga urvalet av landskap i detta urval av portföljbilder.

Med en blandning av abstrakta virvlande färger med frysta gejserfyllda vyer, inklusive häpnadsväckande bergsområden

"Isländsk mossa är fantastisk nästan självlysande, ger fantastisk färg till vattenrika delar av höglandet, här framhäver senhöstsolen mossa på bergssluttningarna som kontrasterar med djupblått vatten i gamla kratersjön. Södra höglandet, Island. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172. oktober 2020 "

Glacialfåglar - verkliga och abstrakta

Det kan vara svårt att skilja sig från färgerna och formerna i den här bilden, men fokus ligger faktiskt på fåglarna nedan.

"Måsar (stora vita prickar i mitten och en flygande, och mindre fåglar till vänster om mitten visar skalan på denna naturliga abstrakt med flodens bäckvikt formade som en fågel med vingar. Islands sydkust. Flygskott från litet flygplan, Cessna 172, Island , Okt 2020 "

Höst på Island

Det verkar som att Island är särskilt vackert under hösten.

"... - höstsnö och låg sol förvandlar högländska landskap och färger på Landmannalaugar, Island. Se tre små vita prickar (svanar) på vänster sida av sjön för skala. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172. Oktober 2020"

Gammal krater

Den konstgjorda vägen som går genom detta område bleknar av obetydlighet när den ses mot den gigantiska kratern i närheten. Utsikten från himlen är helt klart otrolig.

"... nysnöpulver och låg höstsol markerar en gammal krater och en del av lavafältet norr om Landmannalaugar, Island. Flygskott från litet flygplan, Cessna 172, Island, oktober 2020"

Moln kök

Det är ingen överraskning att Andro Lorias foton valdes ut som vinnare när du tar hela bilden. En lysande portfölj och ett fantastiskt ämne också.

"... ånga från geotermiska ventiler kommer ända upp till låga moln på vindstilla senhöstdag medan allt förvandlas med tunn snötäcke. Landmannalaugarområdet, isländska höglandet. Flygskott från litet flygplan - Cessna 172. Oktober 2020"

En serie av fribärande och förskjutande horisontella plan

Stadslandskapet kan också vara vackert, vilket bevisas av Clara Dip Wan Cheungs foto som valdes som vinnare för kategorin Urban .

"På en examenresa till Valencia i Spanien stannade vi till vid Veles e Vents, en ultramodern arkitektur med en serie av fribärande och skiftande horisontella plan som designats av den brittiske arkitekten David Chipperfield. Fångandet av min vän Sarah som gick uppför den första trappan i horisontella plattformar och stirrade på de oavbrutna vyerna som sträcker sig ut mot Medelhavet från Veles e Vents beskrev perfekt graderingskänslan - den stärkande känslan av att veta att vi tar ett steg mot framtiden där allt vi aldrig trodde var möjligt är möjligt. "

Solnedgång i Rainham, England

Solnedgång över ett konstgjord landskap. Detta är tvåan från samma kategori.

"Bilden togs på British Rail över bron i Rainham. Solnedgångspositionen kan endast ses en vecka om året och beror på vädret. Dessutom passerade tåget (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) var 20: e till 30: e minut. Jag planerade den här bilden två månader tidigare och behövde vara där hela veckan. Jag gillar att leta efter speciella fläckar som ingen annan har fotograferat. Jag gillar också att prova olika brännvidd och olika vinkel. Använd till exempel vidvinkelobjektiv för vilda djur och teleobjektiv för landskap. "

Utsikten från femte våningen i ChanMyae Guest House i centrala Yangon

Ett underbart färgstarkt stadslandskap som färgas av omgivande natur.

"Det händer så mycket på marknivå i Yangon att du kan bli förlåten för att du inte tittar upp. Efter att ha valt ett budgetgästhus på de övre nivåerna av en hektisk centrumgata, befann jag mig med en ännu mer känslosam vy fem våningar över gatunivå De tidigare storslagna fasaderna på de motsatta byggnaderna hade förvandlats till en slags oavsiktlig vertikal urban djungel, med träd och växter som växte ut ur sprickorna i de gröna och blekta gula väggarna. fotot lutade sig ut från vandrarhemmets fönster men jag märkte inte ens att paret chattade längst ner till vänster på skottet förrän jag såg det igen senare samma dag. "

En ensam kanin

Detta underbara foto av Mitchell Lewis valdes som vinnare i kategorin Wildlife och det är lätt att se varför.

"Hela våren hade jag besökt Richmond Park i solnedgången och försökt fånga en bild i gyllene ljus. Även om Richmond är känt för sina många rådjur fokuserade jag min uppmärksamhet på att umgås med en stor koloni av kaniner som hade bott i mitten av Efter att ha tillbringat två till tre eftermiddagar i veckan med kaninerna under en tvåmånadersperiod kunde jag komma ganska nära dem utan att störa deras naturliga beteenden. Denna bildstil kan bara uppnås när förhållandena bara är Slutligen, på en perfekt juni eftermiddag, fick jag en paus i molnen när solen började gå ner under horisonten och avgav en strålande gyllene glöd. Jag kröp upp till kaninerna med mitt 200-600 mm objektiv och sköt av några Jag kunde fånga det här ögonblicket när en kanin sitter och väntar och njuter av de sista minuterna av ljus innan solen sjunker under trädgränsen. "

En fiskgjuse som fångar en fisk i Avimore, Skottland

Timing är allt som bevisats av detta foto av en jätte Osprey i flygning.

"En lycklig fiskgjuse på jakt efter sin frukost drog ner på en sjö för att få en matbit och flög iväg med en fisk i varje klo. Dessa actionbilder fångar den magnifika fågeln på jaktuppdraget över vattnet i Skottland. För mig, passionen och mitt tålamod gav resultat. Detta är en av mina drömskott. Fiskgjuse migrerar från Afrika till Skottland varje år, så jag spenderade cirka 2,5 år på att få detta skott. Jag väntade på fågeln från 4 -tiden på morgonen, jag fick det första hoppet klockan 5 på morgonen men det var en bullrig bild på grund av svagt ljus. En annan fågel kom och den här gången fick jag bilden. Jag kamouflerades och enheter som används är Sony a7r iv och 200-600G lins. Min kamera fixerades i en stativ med kardanhuvud. "

Humla och blommor

Bin är en viktig del av vårt ekosystem, så det är fantastiskt att se dem i aktion. Ännu mer när de fångas på nära håll så här.

"Jag går ofta ut och letar efter naturbilder. Den här dagen var en särskilt bra dag utan för mycket solljus. Denna plats hade otroliga färgglada blommor och fascinerande toner och humlor njöt av dem. Blommornas slående färger var en stor kontrast till humelfärger och de fungerade bra tillsammans. Jag var tvungen att skapa lite mörker i bilden och jag tappade min kompensation. Jag använde också ett makroobjektiv. Det var inte lätt att ta detta skott. Jag tog ungefär 50 enskilda foton och det här var min favorit på grund av vinkeln jag uppnådde. "