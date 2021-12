Episka bilder från tävlingen Årets norrskensfotograf

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Varje år arrangerar resefotobloggen Capture the Atlas en årlig Northern Lights Photographer of the Year-tävling . I år har tävlingen haft bidrag från hela världen från USA, Ryssland, Nya Zeeland, Kanada, Norge med flera.

Med en mängd bilder att välja mellan var det utan tvekan svårt att välja vinnaren. Norrskenet är inte heller lätt att fotografera . De fotograferas bäst mellan september och april på norra halvklotet och från mars och september på södra halvklotet och du behöver också en mörk himmel utan ljusföroreningar.

Vi samlar några av vinnarna för din njutning.

Marc Adamus togs i Alaska och lyckades fånga denna magiska vy av ett snötäckt landskap med en fantastisk bakgrund.

"Temperaturerna är ofta i minus 30-talet och att ta sig fram av den lätt krossade, skorpiga snön på snöskor med bara en pannlampa ger stora utmaningar i vandring och komponering. Jag använde det sista ljuset i skymningen för att sätta upp bilden du ser här och återvände till det timmar senare när ljusen dansade ovanför."

Det här fotot kommer från Kolahalvöns otroliga djup i Ryssland och erbjuder mycket mer än bara en fantastisk utsikt över natthimlen.

Fotografen Sergey Korolev förklarade lite om deras logik när de tog den här typen av bilder.

"Jag har alltid tyckt att det var tråkigt att ta bilder av bara himlen, men en dag såg jag Marc Adamus fotografier med norrsken över vackra bergslandskap och jag blev verkligen imponerad. Sedan dess har jag haft en ny passion – tar norrskensbilder där landskapet och dess komposition spelar huvudrollen, och himlen med norrskenet är i harmoni med kompositionen. På den här bilden fokuserade jag också på "snömonstren" i kompositionen för att få den här bilden att se ut som en utomjordisk scen."

Denna underbart färgglada utsikt influerades av intressant aktivitet på natthimlen.

"Auroran som utlöstes den här natten var från en kombination av en M-klass solflamma och en CME; på egen hand var de inte mycket, men tillsammans slog de verkligen ett slag. Ingen såg verkligen detta komma, och vi hade nyligen bränts av solstormen som var men inte var, dvs händelsen i X-klassen som aldrig förverkligades. I alla fall såg jag den första "träffen" i data, hoppade omedelbart in i bilen och körde åtta timmar norrut för att komma bort från det hemska molntäcket över stora delar av området mellan de stora sjöarna i Mellanvästern.

Jag gick till en plats jag aldrig hade varit på förut – vilket alltid är en chansning – men fick det att fungera på något sätt! Att jaga kompositioner i mörker är alltid en utmaning. Mängden färgdetaljer i denna bild är fantastisk. Jag har aldrig sett så mycket kricka och lila. Hela natten kändes som en dröm. Här är solcykel 25!"

Amy J. Johnson berättar en underbar historia om fridfull och fridfull, det är att vara en norrskensfotograf som jagar otroliga bilder som denna.

"I mars 2021 förutspåddes en G1-solstorm när jag vågade mig till den här skogen norr om Fairbanks. I flera år har jag tillbringat många nätter i den här regionen och väntat på en vacker norrskensuppvisning bara för att bli besviken.

Den här kvällen nådde jag dock min fasta plats precis i tid för starten av en fantastisk show. Svartgranen i den här delen av den boreala skogen är genomsnöad på grund av rimfrost och vindens krafter. Att hitta en snygg komposition har blivit mer utmanande på grund av en skogsbrand som spred sig genom regionen 2020. När jag gav mig ut på snöskor in i denna förtrollade scen höll temperaturen på -21 grader Fahrenheit."

Island har massor av fantastiska vyer och det här som tagit över det ikoniska Vestrahorn-läget är inte annorlunda.

Den här bilden ser nästan ut som om den är från en annan planet, med otroligt hårda vinterförhållanden med en härlig färgstark vy. Det kan lika gärna vara det också, som fotografen förklarar:

"Denna natt var definitivt speciell. De perfekta förhållandena för att fotografera norrsken kom samman: frost, is, fullmåne, en klar natt och ingen vind. Vädret var extremt svårt; temperaturen var 34 minusgrader, men lågor som dessa får dig att glömma temperaturen. Jag hade en viss syn på bilden jag ville ha, och på grund av det extrema vädret var jag tvungen att bygga bilden i etapper. Tack vare månskenet blev landskapet fint upplyst, och jag fick en anständig balans med den överväldigande uppvisningen av norrskenet."

Ännu en färgglad vy, denna gång från Australien. David Oldenhofs foto är fantastiskt inte bara för utsikten utan också för reflektionen. Fullkomligt lugnt.

"Tasmanien är den sydligaste staten i Australien. Förutom att ha vackra kustlinjer, världsarvsregnskogar och nationalparker att fotografera, har vi också den extra bonusen att vi kan bevittna de mest intensiva norrskenen i landet eftersom vi är längst bort. söder."

Den här tävlingens popularitet år för år ger många fotografer fantastiska fotografier att visa upp. Nedan är några av de bästa vi såg från 2020-talets utmärkelser som också är värda att se.

Den här bilden togs av Sergey Korolev på Kolahalvön i Ryssland vid Barents havskusten. Kombinationen av en otrolig ljusshow på himlen och dimmliknande vatten vid kustkanten resulterar i en häpnadsväckande utsikt.

Sergey Korolev förklarade att bilden faktiskt är resultatet av två foton kombinerade till en - en snabb exponering för att fånga ljusen och en lång för klipporna.

Ännu en otrolig utsikt över en färgglad natthimmel, denna gång från Tasmanien, Australien.

Ben Maze, fotografen förklarar det bäst:

"Fångad i denna bild är en trifekta av astronomiska fenomen som skapade några av de bästa astrofotografiska förhållanden man kan bevittna i Australien, nämligen den galaktiska kärnan i Vintergatan, zodiakalens ljus och naturligtvis det svårfångade Aurora Australis. Ovanpå detta, en glittrande visning av havsbioluminescens prydde de brusande vågorna och lade till körsbäret på toppen till vad som redan var en hisnande upplevelse."

Färgerna på den här är mest ovanliga jämfört med de vanliga fotona med en grön nyans som du ser från dessa nattbilder.

Det här fotot är nästan utomjordiskt med en fantastisk isig utsikt och trasiga områden där isen till synes har splittrats.

Roksolyana Hilevych skapade den här bilden med bilder tagna på Lofoten i Norge och skapade dem tillsammans genom att fokusera tre foton för den perfekta bilden.

"Jag hittade den här okända platsen på Lofotenöarna när jag rörde mig runt Gimsoyaöarna. Den natten var väldigt kall, med temperaturer som nådde -20º C. Det var förmodligen en av de bästa föreställningarna om att titta på och fotografera norrskenet jag någonsin har sett. någonsin upplevt, för på en plats som denna är det inte lätt att hitta något nytt med en sådan magisk förgrund och kp5/kp6 norrsken som dansar hela natten."

Från Antarktis frysningszon kommer ytterligare ett otroligt foto, med ett färgstarkt norrsken över IceCube Neutrino Observatory på Sydpolen.

Det är faktiskt en del av en långvarig time-lapse som Benjamin Eberhardt skapade vid den tiden, vilket är en knepig sak att genomföra i de ultralåga tempen:

Bästa DSLR-kameror 2021: Alla de bästa kamerorna med utbytbara objektiv som finns att köpa idag Förbi Luke Baker · 10 December 2021

"...för att få 24 timmar långa time-lapse-bilder behöver du lite kreativitet för att värma och isolera din utrustning för att hålla den igång och till och med rotera i temperaturer ner till -80ºC (-112ºF). fall, detta var en inlärningskurva över flera månader, med mycket försök och misstag och frostskador. På uppsidan, när du har tagit dig an alla utmaningarna, har du massor av skäl att vara stolt över dina skott."

I september 2020 tog Agnieszka Mrowka denna bild på norrskenet i Jökulsárlón, Island.

Lugnt väder, en ljus måne och en underbar utsikt över glaciärerna runt lagunen resulterade i en av de mest imponerande bilderna du kommer att se av denna region.

Inbäddat i de kalla skogarna i Ruka, Finland, där temperaturen var nere på minus 36 grader C, lyckades Kim Jenssen ta den här bilden av norrskenet som dansar på himlen ovanför.

Efter att ha tillbringat timmar med att vänta gav de äntligen upp och gick hem precis innan detta hände:

"På stigen ner såg jag något på min vänstra sida och sa till min vän att stanna och vänta. Plötsligt började norrskenet "dansa", och allt jag behövde göra var att hoppa i snön, göra i ordning min kamera, och skjut! Det fanns ingen planering eller tid att fokusera på komposition. Efter 5 minuter försvann norrskenet, men det var en kväll med ett lyckligt slut."

Ännu en hisnande bild från Lofoten. Den här gången med otroligt tjocka istappar som ramar in bildens utsida och lägger till en intressant höjdpunkt till norrskenet.

Fotografen Dennis Hellwig var tvungen att ha tålamod för att få den här eftersom lamporna från passerande bilar uppenbarligen förstörde bilden:

"En annan utmaning var ljusföroreningarna från förbipasserande bilar (klockan var bara 20 och det var fortfarande mycket folk på vägen) och andra fotografer med strålkastarna på. Men till slut gick allt bra och jag fick min bild. "

Det här fotot togs faktiskt 2019, i april, vilket är slutet på norrskenssäsongen i Arktis. Till slut gav tålamodet resultat:

"Jag har jagat norrsken i över 10 år nu, och jag vet att de är ganska oförutsägbara. Men några av mina bästa Aurora-fångster har verkligen härrört från oväntade händelser eller osäkra prognoser."

"Den kvällen var en av dem då prognosen var osäker, men jag bestämde mig för att gå ut till denna fantastiska plats som heter "Ersfjordbotn", som ligger 20 minuters bilresa från staden Tromsø, och jag var så glad att jag gjorde det En magnifik visning ägde rum över mitt huvud efter en timmes väntan. Jag tog många olika bilder, men den här som sträckte sig över himlen med mig stående på klippan i förgrunden visar mycket väl hur fantastiska och stora norrskenet kan vara. "

Aurora Borealis, för mig, är ett underverk i världen. Det är den mest magnifika himmelska och astronomiska observation vi kan göra med våra ögon. Även om de flesta norrsken rör sig långsamt, eller verkar statiska, om du har tur som jag hade den natten, kan du njuta av en upplevelse en gång i livet."

"Jag tycker att alla borde sätta "chasing the Northern Lights" på sin bucket list. Det är definitivt något man bör bevittna och uppleva med egna ögon."

Detta foto av Iurie Belegurschi är en annan berättelse om lycka. Efter att ha väntat i evigheter på att norrskenet skulle dyka upp i Thingvellir nationalpark, Island, gav de upp. Men när bilen fastnade på vägen hem dök äntligen det dansande norrskenet upp.

Mohad Almehanna lade maximal ansträngning på den här bilden och tog sig tid att planera den och hitta den perfekta platsen för en fantastisk komposition i Yukon, Kanada.

Trots all planering gjorde svårt väder och låga temperaturer själva fotograferingen knepig. Slutresultatet var dock värt ansträngningen:

"Den dagen jag tog det här fotot var vädret extremt svårt; temperaturen var 20 minusgrader och den starka vinden gjorde inte situationen lättare. Jag hade en viss syn på bilden jag ville ha, och på grund av det extrema vädret var jag tvungen att bygga fotot i etapper. Att ta många bilder i olika etapper av Aroura-resningen gav mig en bra chans att få det sista fotot här. Den överväldigande känslan av att se det spektakulära fenomenet för första gången och tävla mot tiden och kallt att ta bilden var en sådan spänning som jag vill uppleva igen."