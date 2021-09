Fantastiska foton från årets Astronomifotograf

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Kanske mer än någon annan typ av fotografering är astronomisk fotografering bara vansinnigt imponerande - graden av tålamod och kontroll som krävs för att få bra bilder av natthimlen, än mindre avlägsna stjärnor och planeter, är svår att överskatta.

Det är en av anledningarna till att det tilldelas utmärkelser helt till astronomifotografier varje år, och de nuvarande vinnarna har just avslöjats . Vi har samlat några av de bästa bilderna för dig att njuta av, men du kan också se hela utställningen på National Maritime Museum .

Vinterringen

Den här bilden var vinnaren för Galaxies -kategorin 2021. Det tog Zhong Wu två år att skapa och visar en 360-graders mosaik med obeständiga detaljer. Inte konstigt att domarna älskade det.

Polar Lights Dance

Vinnaren från kategorin Aurorae från 2021, det här fotot visar underverket av polarljusen som fångades när de var på väg till Karasundet, Ryssland.

Fotografen Dmitrii Rybalka talade om vad som hände - "Jag höll vakt på natten som tredje officer på skeppsbron, när jag märkte på himlen ett litet vitt band närma sig som en orm. Jag visste redan, det här är det, detta är som jag väntade på. Jag tog min kamera, gick till bryggan, intog min position och började vänta, som en jägare som väntade på sitt byte. Några minuter senare var himlen full av starkt gröna ljus som dansade i mörker och lyser över allt på väg. Jag hade känt att det var mitt uppdrag att dela denna skönhet med världen. "

Solen delar sin krona

Det här fotot är en av tvåa-bilderna från kategorin " Our Sun " av priserna 2021.

Detta otroligt väl tidsinställda foto visar inte bara en strålande vy över en total solförmörkelse, men om du tittar noga spionerar du också en komet längst upp till höger i ramen.

Den gröna damen

Denna fantastiska bild har allt-aurora borealis dansar på himlen, i en sublim blandning av grönt och blues, allt hängande ovanför en iskall sjö och inslag av mänsklig bebyggelse i form av den upplysta lilla staden. Det är lite av ett under, verkligen.

Centaurus A: s många strålar och skal

En häpnadsväckande bild av den oändliga mångfalden av rymden, med de framstående strålarna i mitten som ger en science-fiction-liknande fokuspunkt. Det här ser ut som något ur Star Wars, eller hur?

Månen och skärven

Månen svävar illavarslande bakom Londons skärva, allt lyser perfekt för att markera byggnadens konstruktion i motsats till den marvellou -detalj som fångas på månens yta.

Island

Det här fotot gör det fantastiska jobbet med att balansera den djupa, frodiga färgen på auroran på himlen mot den fantastiska showen som det projicerar i de omöjligt klara isbitar på marken.

Outsäglig

Detta foto tar dig bakom gardinen, visar en ensam fotograf som tar en bild av en förmörkelse och visar hur avlägset man måste resa för att hitta det bästa ljuset.

Solfläckar AR 2741 och AR 2740

Solens yta är lite av ett mysterium för de flesta av oss lekmän, men alla vet att solfläckar finns - här är en imponerande bild som fångar bara två av dem, ingen antydan till den enorma energi som deras utseende faktiskt innebär.

Ökenmagi

En desesrt scen som är vackert upplyst av smörgåsbordet av ljus och stjärnor på himlen ovanför, en hel konstellation och galax vackert hängande.

Dans över träsket

Vi tänker inte ofta på norrskenet som förekommer över träsk, men här är det ändå, och den lugna reflektionen är nyckeln till detta fotots fantastiska framgång.

Galaktisk portal

Återigen här är kontrasten mellan land och himmel nyckeln, med nattens fantastiska purpurfärgade och rosa färger som lyser upp ramen vackert, sett inifrån ett kluster av stenar som inramar handlingen.

Måla himlen

Det häpnadsväckande urvalet av färger, som lyser upp himlen på sätt som de flesta av oss aldrig kommer att leva för att se personligen, ger en fantastisk tablå. Vi tycker att den här bilden heter perfekt.

Jupiter Rising

Det är ingen elak bedrift att fånga ytan på en planet som Jupiter på detta sätt, från ett sådant avstånd, men den här bilden ger dig en stor känsla av det rörande kaoset som dess yta faktiskt skulle vara.

Månskott

Detta fantastiska skott är ett mirakel av timing, med ett moln som passerar före månen och orsakar denna utomjordiska effekt - det är som något ur en giallo -skräckfilm, och vi älskar det.

Betygsatt

Denna fantastiska timelapse över några fält är en vacker påminnelse om hur tiden går oundviklig, och vi älskar särskilt hur exponeringen koncentrerar ljusen från mänskliga bostäder i ramens centrum.

Vintergatan och meteor vid Porthgwarra

Båten i bilden är en perfekt kontaktpunkt, överbryggar de två nästan symmetriska sidorna av kompositionen och drar betraktaren ut. Vi kan inte vara de enda som skulle vilja hoppa in på en resa, eller hur?

Trixy

Fotografens hund Trixy är showens stjärna här, konstnärligt silhuett framför en ljus och enorm måne, med brännvidden som gör att den verkar nästan omöjligt stor. Det är en härlig, rolig komposition.

Ensamt träd under en skandinavisk Aurora

Tom Archers hisnande bild av ett ensamt snötäckt träd som sitter under Scandinavian Aurora valdes som tvåa i kategorin Aurorae för 2020 . Men det är fortfarande ett häpnadsväckande skott enligt oss och Mandy Bailey, astronomisekreterare för Royal Astronomical Society håller med:

"Det här är en av mina favoritbilder från årets tävling. Det är lugnt och fridfullt men också kraftfullt."

Fristående Prominences

Ytterligare ett andra foto, den här gången från Young Competition , visar ett otroligt detaljerat foto för eh sun tagit med en blandning av ett teleskop och smarta filter för att resultera i en fantastisk utsikt komplett med solskiva och framträdande.

Susan Derges, konstfotograf, kommenterade:

"Solen känns enorm och kraftfull, med sin kant som välter över bilden och det virvlande innehållet på solskivan ser ut som om de faktiskt rör sig. Kombinationen av de två bilderna i Photoshop - solskiva och framträdande - är väl utförd och fungerar effektivt, så jag är inte förvånad över att fotografen är nöjd med resultatet. Det är en underbar bild. "

3D-måne

Roshaan Nadeems fantastiska bild av månen verkar vara en kombination av foton av en vaxande gibbousmåne och fullmåne, med underbara resultat som ger månen en tredimensionell effekt.

Startrails i Namib Desert

Det här fotot av startrails togs i Namiböknen och valdes som en annan tvåa i Young Competition. Vi älskar resultatet av den här fotografens ansträngningar med Canon EOS 6D . Imponerande grejer.

Södra korset över sidospåren

Om du vill känna dig obetydlig, ta bara en titt på det här fotot av GuangHao Yu som visar en till synes omöjlig bild av det ovetande antalet stjärnor på himlen ovanför oss.

Vintergatan faller från himlen

Den perfekta inramningen av det här fotot får det att se ut som att Vintergatan kommer från dessa berg.

Vi älskar också hur den klara utsikten över vattenytan reflekterar omgivningen och drar ögat bort från stjärnorna ovan.

Kosmiskt Inferno

Vinnaren av kategorin stjärnor och nebulosor fick denna bild av Peter Ward som visar rymdets underverk i det rasande kosmiska infernot.

Melanie Vandenbrouck, konstintendent (efter 1800) på Royal Museums Greenwich kommenterade:

"Skapelse, element, eld, svavel och förundran. Denna häpnadsväckande bild frammanar dessa bilder som också representerar universums första ögonblick, innan stjärnor bildades. Det är en rörande påminnelse om att när vi tittar upp mot natthimlen tenderar vi att gör det med jordiska bekymmer i våra sinnen, oavsett om det är omedvetet eller medvetet som det ses här. Tragedin i buskbränderna 2019 i Australien skakade människor runt om i världen; i en tid av klimatförändringar uppmanar denna utomordentligt vackra bild oss att inte låta våra barns framtid gå upp i lågor. "

Helix -nebulosans svaga omgivning

Denna bild tog tydligen Josep Drudis över 50 timmar att fånga. Den visar Helix -nebulosan, en av de närmaste ljusa planetariska nebulosorna till jorden. Detta är en plats i rymden där en stjärna tros ha kastat sina yttre lager under sin utveckling.

Bunden

Detta foto av Christopher Small valdes som tvåa i kategorin Skyscapes och verkar visa universum som rusar förbi med förundran över fortsatt expansion som händer runt omkring oss när vi sitter stilla.

Frågor

Paul Wilsons foto får oss inte bara att beundra rymdets skönhet, utan fick oss också att le när det på lämpligt sätt kastar ett frågetecken upp i himlen där vi skulle undra vad som finns där ute.

Karijini nationalpark

En annan slående syn på Vintergatan återigen visar sig visa rymdets underverk som kommer från vattnen i vår egen värld.

Stefan Liebermann tog denna bild för Skyscapes -kategorin i Karijini National Park och resultaten är otroliga.

Utbrott

Försök att inte bli alltför distraherad av lavautbrottet som spränger sig ur landskapet när du andas in den här utsikten över nattens himmel. Vilken imponerande snap!

Galaktisk portal

Denna fantastiska utsikt verkar visa en strålande utsikt över den stjärnklara natten inifrån en grotta. En kuslig och vacker dimma hänger över vattenytan och ökar bildens övergripande majestät.

Azure Vapor Tracers

Oroa dig inte, det här är inte en främmande invasion eller någon form av massiv rymdmaneter, istället är det ett foto av en konstgjord händelse som händer tack vare NASA.

Dessa ångvagnar skapades av AZURE -experimentet där raketer sköt ofarliga gaser in i den övre atmosfären på vår planet för att observera spridningen underifrån. Detta experiment var utformat för att hjälpa "... öka mänsklighetens förståelse för hur solvinden överför energi till jorden och driver aurora."

Star Rain

Det här fotot av Yulia Zhulikova ser ut att kunna fungera lika bra på Instagram som det gör i en fototävling. En ensam dam står och bär ett paraply under en dusch av stjärnor vid vattenkanten.

Självporträtt under Vintergatan

En man som går på vatten, en fantastiskt inramad utsikt över stjärnhimlen och en fantastisk reflektion också. Vad mer kan du önska?

Tycho Crater Region med färger

Vinnaren av kategorin Our Moon i 2020 -priserna visar en levande och färgstark utsikt över månen. Färgerna markerar de olika mineralerna och materialen som utgör ytan.

Emily Drabek-Maunder, astrofysiker, astronom och vetenskapskommunikatör vid Royal Observatory Greenwich kommenterade:

"Den här levande bilden retar ut de svaga färgerna på månens yta. Denna komposition är inte bara visuellt slående, utan den belyser de olika material som månen består av, allt från jordens säkerhet."

En gång i en blå måne

Rob Mogford använde sin talang för att visa upp vad du kan göra med ett bra teleskop och några snygga fotografiska färdigheter.

En strålande utsikt över vår måne som får den att se ut som en blå marmor som hänger i rymdens svarthet.

Ultraviolett

En ovanlig utsikt över Our Sun , med ett fredligt, ultraviolett tema.

Denna bild blev mycket berömd i sin kategori och ledde László Francsics, Insight Investment Astronomy Photographer of the Year of Year 2019 Total Winner to comment:

"Symmetrin i den här bilden är fascinerande och den ovanliga men spännande ultravioletta färgpaletten ger en unik twist till den. Detta är ett trevligt exempel som visar att den ovanligt lugna solytan, som kan vara en monoton scen, också kan fångas konstnärligt och en enastående standard. "

Hus under Rainbow Aurora

Älskar du tanken på en lantlig tillflyktsort med utsikt som kommer att blåsa av dig strumporna? Då är detta fotot för dig.

Wang Zheng lyckades fånga detta otroliga foto av en färgglad Aurora och valdes som tvåa i den kategorin av årets astronomifotograf för 2020.

Hamnøy Lights

En hisnande utsikt som är tillräckligt bra för att du vill flytta hem till någonstans mycket kallare. Den här bilden var en tvåa i kategorierna Aurorae 2020 av priserna och det är lätt att se varför.