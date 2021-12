Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vandalism är ett brott och ett brott vi inte stöder, men ibland kan det vara underhållande, kvickt eller bara rent skumt. Till och med de mest förtjusta människor kan njuta av en touch av verkliga sken då och då.

Vi har samlat ett galleri med galna och roliga bilder av olika vandaliseringshandlingar med en frisk gnutta humor som du kan njuta av.

Det finns inget fräckare än en vandal som är så fräck. Sätt att hålla det till mannen med en underhållande stil.

Ett djupt och smärtsamt noggrant stycke vandalism talar om det mänskliga tillståndets svaghet och jämför det med en dörr som bara måste öppnas försiktigt.

Ibland är det de mest subtila vandaliseringshandlingarna som är de roligaste. Du kan inte slå lite homonym humor.

Vi kan inte låta bli att tro att den här skylten kunde ha gjort med fler foton av Bill Murray, men annars älskar vi denna vandals sinne för humor.

Omstarten av Ghostbusters-filmen kunde ha gått i en helt annan riktning om den här killen hade haft en finger med i det.

Här har du det, fotografiska bevis på att ingen idé är original, inte ens sådana som vandaler haft. Roligt ändå. Med hjälp av att vi har en vild fantasi och nu funderar på att någon ska försöka släcka en brand med hiss.

I en värld där nästan allt är handsfree, byggt för bekvämlighet eller röstaktiverat med hjälp av en smart assistent är dessa vandaliseringshandlingar ganska övertygande. Det är förstås tanken. Ingen tvekan om att vandalen stod i närheten för att titta på när någon ropade på en handduksautomat eller klappade upprepade gånger och undrade varför de inte kunde få en drink från en vattenfontän.

Shenanigans finns i överflöd.

Även vandaler är inte rädda för att använda sin konst för en plats för sociala kommentarer. Oavsett om du håller med eller inte kan du inte låta bli att le åt den här.

Ibland är skadegörelse för en god sak. Den här postlådan behövde ett nytt lager färg. Snarare än ett strängt formulerat brev tog någon på sig att spraymåla ögonsåret tills rådet löste problemet. Kanske inte den mest förnuftiga lösningen, men det fungerade.

Ibland är graffiti för en god sak. I det här fallet, inte bara en kamp mot rasism, utan också ett lättsamt skämt om någon annans dåliga stavning.

Kinden av denna vandalism. Svårt att tro hur mycket av en skala personen bakom det måste vara för att vandalisera en notis om skadegörelse. Vi måste erkänna att vi hade ett bra skratt om det dock.

Den här stackars dörren, vi undrar vad den är så orolig för. Åtminstone fönstren och golvet håller det sällskap i dess eviga paniktillstånd.

Ibland är djävulen i detaljen och de små vandaliseringarna är de bästa. Det här fotot visar en Chromebook som har "fixats" på Redditors skola. Titta noga och du kommer att se att nycklarna har arrangerats om i alfabetets korrekta ordning.

Ett av de mindre kända verken av JK Rowling tar Harry Potter in på en mycket allvarligare väg. Vi undrar om den lilla trollkarlen kan lösa de ekonomiska problemen i Sovjetunionen

Om du har utskriftsproblem, tycker Jay-Z synd om din son. Han har 99 problem, men utskrift är inte ett.

Vi älskar dessa enkla bitar av vandalism som får dig att titta två gånger på en offentlig skylt. Tvätta händerna blir att dölja din potatis. Potatis är värdefullt.

Vi njuter alltid av lite vandalisering av gatuskyltar. Ännu mer så när den innehåller en hänvisning till Forest Gump. Klassisk.

Denna vandal älskar uppenbarligen en bra Star Wars-referens och några japes också. Vi måste erkänna att likheterna verkligen är slående.

Lite konstverk gjorde verkligen detta avloppsskydd mer intressant och en nördig fröjd också.

Den här lilla sumon har en del kraft och har krossat något i den verkliga världen. Vi njuter av den här typen av vandalism som tar bort ögat från trasiga, skadade eller buckliga verkliga föremål.

När Futuramas Bender blir föråldrad kanske han kommer att ha andra användningsområden än att bara vara en böjningsrobot. Den här gatuvandal har föreställt sig hur det kunde vara om han var en parkerings pelare.

I kölvattnet av Facebook-skandalerna postade någon denna falska annons i London för alla medborgare att njuta av.

Stackars Bill Posters, han får alltid skulden. Vi har sett så många varningsskyltar som säger att han kommer att åtalas, men för vad?

Den här artisten har återskapat Google Chromes offline dinosauriespel i den verkliga världen. Konstverket kommer med några visråd också - "få inte panik, se dig omkring och försök interagera med verkligheten."

Stadskonstnären Falko One gör saker lite annorlunda och använder sina färdigheter för att förvandla Sydafrikas gator till ett konstgalleri utomhus.

Dessa konstverk kanske inte är roliga, men de är värda ett omnämnande eftersom de verkligen lyser upp världen.

Vem behöver en större flygplats när du har konst? Konsten är uppenbarligen bättre för alla.

Det här ser ut som den sortens graffiti någon kan skapa om de känner sig riktigt stygg men inte så stygg att de skulle kunna gå hela vägen med chockerande ord.

Kanske den mest kanadensiska graffitin du någonsin sett?

Uppsluppen ironisk graffiti som vi alla kan uppskatta. Även om din hälsa inte är ett skämt, ta hand om dig själv, se till att kolla efter klumpar och besök din läkare när du behöver.

Stackars dörr. Vi vet hur det känns. Vi undrar vad dörren kunde ha sett för att bli så här upprörd?

Om du aldrig har spelat Tetris, kan du ens kalla dig själv en spelare? Vi älskar ansträngningen för att förvandla denna vägskylt till en hyllning till retroklassikern.

En standardskylt som tyder på att folk inte äter och dricker i området har istället omvandlats till råd om fast liv. Försök inte äta vätska med kniv och gaffel. Det kommer att bli rörigt.

Gos gör allt bättre! Dessa stackars misshandlade saker behöver kärlek precis som vi andra.

Den mycket älskade eller mycket förtalade (beroende på din syn) Clippy lever vidare i form av detta underhållande konstverk.

Underbart nördigt.

Vi fnissade åt den här. En underhållande handling av anarki och ett tungt skämt som vi njöt av.

It looks like someone has turned this camera around so it's merely surveilling the sign suggesting it's surveilling the area. These are the sorts of japes we can get behind.

Another wonderful moment of sticking it to the man. Someone has mounted a basketball hoop below a sign suggesting there are no ball games in the area. REBEL!

Who doesn't love Googly Eyes? Whoever stuck this sign up we guess.

Bästa erbjudanden från Amazonas första dag 2021: Välj erbjudanden som fortfarande finns kvar Förbi Maggie Tillman · 30 December 2021

This good boy has had a nice upgrade with some googly eyes. We thoroughly enjoy it when people go on a rampage adding eyes to inanimate objects and brining them to life.