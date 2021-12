41 av de mest intressanta bilderna som någonsin prydt webben

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ända sedan kameran först uppfanns har det tagits massor av otroliga bilder. Många år senare har fototekniken gått framåt med stormsteg.

Vi reser in i rymdens djup med fantastiska linser och nästan alla har en kameratelefon i fickan.

Som ett resultat finns det massor av otroliga bilder för att se om du har tid att titta. Vi har samlat ett galleri med vad vi tycker är några av de mest intressanta som du kanske inte har sett.

Here's a view of Jupiter you've probably never seen before. It's a map of the south pole constructed from 36 images captured by NASA's Cassini spacecraft as it flew by Jupiter on the way to Saturn. Fascinating.

I mitten av denna bild finns en enda atom som fångas i en jonfälla. Den är fotograferad av David Nadlinger från University of Oxford. Både bilden och bedriften bakom den är ganska fantastisk. Som sådan vann den Engineering and Physical Sciences Research Councils nationella vetenskapsfotograferingstävling 2018 .

David Nadlinger, förklarade förundran med denna bild lite mer djupgående: "Idén om att kunna se en enda atom med blotta ögat hade slagit mig som en underbart direkt och visceral bro mellan den lilla kvantvärlden och vår makroskopiska verklighet. En beräkning av baksidan av kuvertet visade att siffrorna var på min sida, och när jag gav mig iväg till labbet med kamera och stativ en lugn söndagseftermiddag, belönades jag med just den här bilden av en liten, ljusblå prick. "

Otrolig.

Den här intressanta bilden från 1987 visar en hjärtkirurg som sitter med sin patient efter en 23 timmar lång hjärttransplantation. Det är en fascinerande bild av flera anledningar, en av dem är kirurgens assistent som sjunker ihop och sover i hörnet av rummet.

Patienten var Tadeusz Żytkiewicz, Polens tidigare hälsominister. Han fortsatte att vara den längst levande personen som har genomgått en hjärttransplantation i landet tills han tyvärr gick bort 2009 i lungcancer. Bilden är ett bevis på de otroliga medicinska bedrifter som kirurger som denna utför varje dag över hela världen.

Det finns massor av lysande bilder av solnedgångar tagna över vår hemplanet, men hur ofta får du se en solnedgång från en annan värld? Den här bilden togs av NASA:s Mars Exploration Rover Spirit 2005 och visar en vy av solen som sjunker under Gusev-kratern vid 18-tiden.

Denna bild är föremål för viss debatt . Det har föreslagits att den visar Viktor Bullas pionjärer inom försvarsövning från Leningrad 1937 . En grupp vältränade och välutrustade unga fighters redo för allt.

En motsatt uppfattning är att den visar invånare på ön Miyakejima, Japan, där en aktiv vulkan regelbundet spyr ut giftig gas i atmosfären och invånarna därför måste bära gasmasker . Oavsett sanningen bakom bilden, det går inte att förneka att den är fantastiskt intressant.

På Conrad Maldives Rangali Island som ägs av Hilton Hotels finns det inte bara en undervattensrestaurang utan även rum du kan bo i som ger dig en ganska episk vy över det lokala vattenlevande djurlivet.

Dessa sovrum ligger 5 meter under Indiska oceanen och utsikten är något ganska speciellt.

Den nuvarande drottningen av England var en gång en lastbilsmekaniker. Det här fotot visar hur hon bytte hjul tillbaka 1945. Under krigstid gick den dåvarande prinsessan med i Auxiliary Territorial Service där hon hjälpte till med krigsinsatsen efter att ha lärt sig att byta hjul, bygga om och reparera motorer och mycket mer.

Detta faktum gör henne till den enda levande statschefen som har tjänstgjort i andra världskriget.

Den här bilden från 1928 visar filmningen av filmerna för Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

En skrämmande mardröm för hälsa och säkerhet som förmodligen aldrig skulle hända idag, men en lysande bild av historien bakom bilderna.

Den här lastbilen ser ut som om den har vält och landat på taket när den hämtade bensin. Den är dock designad för att se ut så. Ta en närmare titt så ser du en vindruta på vad som ska vara undersidan som du förmodligen inte märkt tidigare.

Detta är en mock-up bild för att visa skelettramen av Keith Martin. Mannen som tog titeln " den fetaste mannen i världen " innan han tyvärr gick bort vid 44 års ålder.

Keith Martin vägde 70 stenar (980lbs) när han var som mest, men den här bilden visar hur hans skelettstruktur kan ha sett ut. Det visar också hur människokroppen egentligen inte är designad för att ta all den extra vikten.

Denna konstigt läskiga men också vackra röntgenbild visar alla skelettben från de många valparna inuti denna gravida hund. Det ser knappt ut som att det finns tillräckligt med plats för hennes organ med allt utrymme de tar upp.

Tyvärr försvinner alldeles för många barn varje år. Datorteknik används ofta för att göra modeller av hur dessa barn kan se ut efter månader eller år. Den här bilden ger en överraskande inblick i hur noggranna dessa system är.

Den första bilden visar ett foto från när barnet försvann, sedan en "progression"-mock-up av hur de kan se ut efter all den tid de saknats för tillsammans med den hittade bilden när de äntligen räddades eller hittades.

Den här bilden visar astronauten Bruce McCandless II, som 1984 gjorde den första obundna rymdpromenaden någonsin med bara sin bemannade manöverenhet.

Han gav sina tankar om händelsen:

"Jag var grovt övertränad. Jag var bara angelägen om att komma ut och flyga. Jag kände mig väldigt bekväm ... Det blev så kallt att mina tänder klapprade och jag huttrade, men det var en mycket liten sak ... Jag hade fått höra om det tysta vakuum du upplever i rymden, men med tre radiolänkar som säger: "Hur håller ditt syre ut?", "Håll dig borta från motorerna!" och 'När är det min tur?', det var inte så lugnt... Det var en underbar känsla, en blandning av personlig upprymdhet och yrkesstolthet: det hade tagit många år att komma till den punkten."

Spökäpplen är gjorda av ett ganska intressant fenomen där fruset väder täcker ett äpple i is. När äpplet inuti ruttnar och faller ut, lämnas det iskalla skalet kvar och du får ett isäpple.

Den här bilden visar statyn av enhet . Det är världens högsta staty – sägs vara nästan dubbelt så stor som Frihetsgudinnan. Den föreställer den indiska statsmannen och självständighetsaktivisten Sardar Vallabhbhai Patel, en högt respekterad ledare i Indien.

Det sägs ha kostat 360 miljoner dollar att bygga och tog fem år att färdigställa. Helt klart ett under av den moderna världen och en passande hyllning till en stor man.

Den här konstiga och lite skrämmande enheten är känd som pigg-o-stat , en startspärr som är utformad för att stoppa ett spädbarn från att vrida sig medan det skannas. Vi är ärligt talat inte säkra på hur bra detta skulle gå för de flesta barn, men det är verkligen något att titta på.

Detta foto från 1968 visar utsikten från Apollo 8 - det första bemannade uppdraget till månen. NASA-astronauter ombord på Lunar Module lyckades fånga denna bild av vår hemplanet när de dök upp från månens bortre sida. Den första otroliga utsikten över vår planet på avstånd, sett av mänskliga ögon.

2014 tog NASAs Curiosity-rover några ganska intressanta bilder från Mars, inklusive den här som verkade visa en mycket konstigt formad sten som såg ut som ett mänskligt lårben. Uppenbarligen skulle ben som upptäcktes på den röda planeten vara en ganska stor sak, men det beslutades att det var mycket mer sannolikt att det var en sten som hade eroderats av vädret.

Den här bilden kommer från Lennart Nilssons fotoessä publicerad av Life Magazine 1965 känd som "Livets drama före födseln".

Dessa bilder avslöjade för världen hur ett foster som utvecklas ser ut. En berättelse om tragedi eftersom de flesta av de fotograferade fostrena togs utanför livmodern efter att ha aborterats av ett antal olika anledningar.

År senare ger Nilssons fotografier fortfarande den tydligaste och mest slående bild av människolivet i dess tidigaste skeden.

Denna fantastiska bild visar en fyr i Michigan före och efter en stor isstorm. Efterdyningarna är verkligen otroliga men förmodligen inte idealiska för den stackars som har mannen fyren.

En otrolig vy av kraften i moder natur, både på land och på himlen när en fantastisk åskväder kolliderar med den häpnadsväckande kraften hos en vulkan som bryter ut.

Någon kreativ själ tog sig tid att måla denna stora spetsiga sten och få den att se ut som en arg haj. Jaws har i huvudsak besökt havet.

Det här är Michigan Micro Mote , världens minsta fungerande dator, som för storleksjämförelsens skull har fotograferats vid sidan av ett riskorn. Senare under 2018 gick IBM bättre genom att göra en enhet som inte var större än en nypa salt .

Det är därför huvudvärk och tandvärk ofta går hand i hand. Det finns många nerver i människokroppen och ett överraskande antal av dem leder in i ditt ansikte och mun.

Denna hall har designats med en målmedveten optisk illusion. Det är tänkt att stoppa människor som springer i korridoren eftersom de kommer att vara för oroliga för att falla ner i hålet. Säkert skyldig att få dig att tänka två gånger om att springa mellan dörröppningarna.

Vi vet hur otroliga snöflingor och iskristaller kan vara. Allt du behöver göra är att se några av de fantastiska makrobilderna av dessa naturliga formationer för att uppskatta dem. Men den här är något speciellt. En massiv iskristall fångad i handen från det isiga djupet i Schweiz, komplett med fantastiska mönster och former.

När en Redditor råkade stöta på ett piano som var trasigt och som inte kunde repareras, bestämde de sig för att ge det ett nytt liv genom att konvertera det till denna snygga hyllenhet. En skvätt LED-bakgrundsbelysning och noggrann placering av växter/tillbehör och de har skapat ett praktiskt konstverk för sitt hem.

The Voyage of Buck är en pub i Edinburgh, Skottland. Den puben har en intressant diskussionspunkt inbyggd i taket - en glaslåda som innehåller 750 gummiänder. Denna fascinerande och udda belysningsinstallation designades och byggdes av Splintr och ger en strålande utsikt även för lokala drinkare och besökare.

Det du ser här är i huvudsak hans och hennes hjärnor. Dessa underbart detaljerade 3D-utskrivna hjärnor är baserade på MRI-skanningar av en man och hustru som sedan förvandlades till fysiska utskrifter som kan hållas. Ganska coolt när du tänker efter, hur ofta skulle du få hålla din egen hjärna i händerna? Vi är inte säkra på varför de är blå, men vi vet inte hur intressanta de är.

Detta foto från European Space Agency astronaut Alexander Gerst visar hur imponerande en solnedgång är sett från ovan.

Du tyckte att de såg fantastiska ut från vår höjd, de är ännu mer imponerande ur den här vinkeln.

Detta fantastiska, perfekt tajmade fotografi ger en ovanligt imponerande bild av en explosion. Men det är inte explosionen som är intressant, snarare chockvågen som uppenbarligen härrör från den. Den tydliga stötvågen verkar se ut som en osynlig sköld som skyddar omgivningen från explosionen.

Vi ser dina Halloween-ansträngningar och föder upp detta anmärkningsvärt läskiga foto från 1930-talet med barn som bär alla möjliga överdimensionerade masker och utsmyckningar. Konstigt nog mardrömmar.

Kanske en av de mest passande bilderna de senaste åren, den här skulpturen av Issac Cordal ligger i Berlin och föreställer en grupp politiker som pratar om den globala uppvärmningen.

De förnekar utan tvekan att det är ett problem. Trots att vattnet stiger upp runt dem.

Det här fotografiet ser ut som något från en annan värld men är faktiskt taget i Lappland. På vintern sjunker temperaturerna där så lågt som minus 40 grader och nuet som uppslukar de lokala träden fryser ofta till konstiga och underbara former.

Resultatet av denna vinterkyla är verkligen något att beundra.

Denna bild skapades med hjälp av en pinhole-kamera gjord av en ölburk fodrad med fotografiskt papper.

Det är dock inte det som gör det intressant. Det är intressant eftersom det är ett rekord - det längsta exponeringsfoto som någonsin tagits. Åtta år på väg, det är ett imponerande konstverk som visar solens uppgång och fall under dessa år.

Nära slutet av 2020 dök ett antal konstiga monoliter upp runt om i världen som fick människor att ifrågasätta deras syfte och ursprung.

Den ursprungliga monoliten hade upptäckts i Utah i november, men ansågs faktiskt ha placerats 2016. Monoliterna som härmade den och som dök upp runt om i världen var antingen bluff eller reklam. Men de resulterade verkligen i intressanta bilder.

Den här bilden är en färgad elektronmikrograf av ebolaviruset. Förstorade 20 000 gånger partiklarna av viruset är konstigt vackra.

Den här bilden är en av många vackra men dödliga saker på vår planet.

Taget på Amundsen-Scott South Pole Station, under en fullmåne en lång antarktisk natt, visar detta foto en fantastisk utsikt över det lokala kraftverket med bakgrund av den gröna nyansen av Aurora Australis.

Intressant nog är det röda ljuset som ses i närheten avsiktligt närvarande för att låta människor se, men inte heller för att förstöra natthimlen med ljusföroreningar. Detta innebär att forskare kan fortsätta astrofysiska studier utan hinder.

Detta är en satellitbild av Storbritannien som togs 2010 under vinterstormarna under den perioden. Den visar nästan hela landet täckt av snö. Ganska vacker utsikt.

För det mänskliga ögat är snöflingor otroliga. De är vackra men de är också unika - inga två snöflingor är desamma på grund av hur de bildas.

Under blicken av ett lågtemperatursvepelektronmikroskop är snöflingornas kristaller ännu mer imponerande. Den här bilden är vad som hände med en snökristall när den passerar genom underkylda moln och ultralåga temperaturer och rimis bildas . Vid ett ögonkast ser det nästan konstgjort ut.

This is an image of our Sun shown in ultraviolet light where energetic jets and flares can be seen bursting from its surface. Beautiful and incredibly deadly.