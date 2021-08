Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - År 2016 kallade Rolling Stone det som ett av de bästa tv-programmen i historien, och alla som någonsin sett ett avsnitt vet säkert att The Sopranos utan tvekan är en av de mest spännande och skiktade serierna genom tiderna.

Dess skapare, David Chase, har varit lätt på kompletterande arbeten som följde med serien-förutom ett engångshandlat tv-spel från HBO PS2 redan 2006 där du skulle ta över som son till den avlidne Sal “Big Pussy” Bonpensiero på hans strävan efter att gå med i Tony Sopranos besättning, hela seriens universum existerar enbart inom de sex säsonger som sändes på HBO.

Naturligtvis, men som vi alla vet, kommer det att förändras med utgivningen av The Many Saints of Newark den 1 oktober. Filmen fungerar som en prequel till The Sopranos och en ursprungshistoria för Tony när han lär sig mobbarnas rep via Dickie Moltisanti, far till Sopranos, leder Christopher.

Om du undrar vem som någonsin skulle kunna fylla de legendariska skorna till James Gandolfini och hans föreställning en gång i en generation är det ingen mindre än skådespelarnas son själv, Michael Gandolfini som kommer att sitta i huvudrollen som tonåring Tony S.

När det gäller Christopher Moltisantis pappa Dickie kommer den rollen att spelas av Alessandro Nivola, känd för sina roller i American Hustle och A Most Violent Year.

Filmen kommer också att innehålla uppträdanden av den hyllade mob -skådespelaren Ray Liotta, Oscar -nominerade Vera Farmiga och Hamilton -stjärnan Leslie Odom Jr.

Johnny Boy och Junior Sopran

Här är hela casten och besättningen enligt IMDB.

Michael Gandolfini som Anthony "Tony" Sopran

Alessandro Nivola som Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. som Harold McBrayer

Jon Bernthal som Giovanni "Johnny Boy" Sopran

Corey Stoll som Corrado "Junior" Soprano Jr.

Ray Liotta som "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga som Livia Soprano

Billy Magnussen som Paulie "Walnuts" Gualtieri

John Magaro som Silvio Dante

Efter nästan två års förseningar på grund av COVID-19-pandemin släpps The Many Saints of Newark äntligen den 1 oktober 2021.

Du kan se en trailer för The Many Saints of Newark här.

ja! The Many Saints of Newark kommer att finnas tillgängligt för streaming på HBO Max från och med 1 oktober 2021-samma dag som det släpps på biografer i USA och andra världsomspännande platser COVID-tillåtna. Det är dock viktigt att notera att streamingavtalet för HBO Max endast gäller de första 31 dagarna efter lanseringen. Efter att månaden är slut kommer The Many Saints of Newark att dras från streamingtjänsten under en period innan de återvänder till streamingtjänster någon gång senare.

Du kan se alla sex säsonger av The Sopranos exklusivt på HBO Max i USA, eftersom HBO Max fortfarande inte är tillgängligt i Storbritannien. Det kostar $ 14,99 per månad.