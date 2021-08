Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under Armour fortsätter sitt Project Rock-partnerskap med Dwayne "The Rock" Johnson med ett par nya trådlösa över-öron som WWE och filmstjärnan hjälpte till att designa och ställa in.

UA Project Rock Over-Ear Training-hörlurarna är gjorda av JBL och är trådlösa, erbjuder adaptiv brusreducering och ger upp till 45 timmars batteritid.

Varje öra innehåller en 40 mm drivrutin med ett frekvensområde på 20 Hz till 20 kHz. Hörlurarna levereras med förstärkt bas, plus anpassningsbara EQ -inställningar via en dedikerad JBL -app för iOS och Android.

De är robusta - en nödvändighet med tanke på att de främst är utformade för att bäras när du tränar i gymmet och andra fysiska sysslor. Och de kommer till och med med en 12-månaders prenumeration på MapMyFitness Premium som kastas in för gott.

45 timmars batteritid är när de används utan adaptiv brusreducering påslagen, de håller upp till 35 timmar med ANC. USB C -laddning säkerställer också att en full laddning (från tom) kan uppnås på bara två timmar.

"UA Project Rock Over -Ear -hörlurar - konstruerade av JBL - säkerställer att vardagliga idrottare har tillgång till överlägsen ljudkvalitet med robust hållbarhet, byggd för att hålla under de tuffaste träningspassen", säger Harmans allmänna krubba för hörlurar och bärbara apparater, Pascal Van Laer.

"Finjusterade med Dwayne Johnsons ljudpreferenser och byggda med Under Armours egenutvecklade teknik ger dessa hörlurar ett perfekt komplement till vårt fortsatta partnerskap med UA."

UA Project Rock Over-Ear Training-hörlurarna är tillgängliga från JBL: s webbplats nu, prissatta till $ 299,95 och £ 279,99 .