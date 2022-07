Samsung Galaxy Buds 2 Pro avslöjar priset

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Samsung förväntas presentera sina nästa trådlösa hörlurar under evenemanget Galaxy Unpacked den 10 augusti.

Paret Samsung Galaxy Buds 2 Pro kommer att vara en del av en lanseringsserie som även inkluderar Galaxy Z Fold 4, Flip 4 och Samsung Galaxy Watch 5.

Vi har fått veta lite om dem på senare tid, bland annat hur de kommer att se ut genom en 3D-rendering som lagts ut på nätet.

Nu verkar det som att vi vet hur mycket Samsung kommer att ta betalt för dem också. Åtminstone i USA.

9to5Google hävdar att Galaxy Buds 2 Pro kommer att säljas för 229,99 dollar - 30 dollar mer än den modell de ersätter.

Det är en rejäl ökning, även om ryktena också har antytt att de kommer att vara Samsungs första öronsnäckor med stöd för 24-bitars ljud.

Den Google-centrerade sajten säger sig också ha fått veta att Galaxy Watch 5 kommer att komma i färgerna guld, grått och silver, medan den uppgraderade versionen, Galaxy Watch 5 Pro, kommer att finnas i blått, grått och silver.

Varför Philips Go-hörlurar är perfekta för sport och träning Förbi Pocket-lint International Promotion · 30 Mars 2022 Det finns inget som passar alla när det gäller att hitta rätt hörlurar att använda under träning och träning. Det som fungerar för dig kan vara

Hörlurarna och smartklockorna kommer att presenteras officiellt under evenemanget den 10 augusti som du kommer att kunna följa online. Vi kommer att ge dig mer under uppbyggnaden, plus hands-ons och de senaste nyheterna när de inträffar.

Skriva av Rik Henderson.